Долгов на 1 миллиард евро. В Реале плачевная финансовая ситуация?

Денег на сильных новичков у мадридского гранда банально нет…

  • 23.10.2020 16:23
  • 1320 просмотров
  • 5 комментариев
Долгов на 1 миллиард евро. В Реале плачевная финансовая ситуация?
© AS. Рамон Кальдерон

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон раскритиковал ведение дел нынешним главой клуба Флорентино Пересом, который, в частности, согласился отпустить Криштиану Роналду в «Ювентус» летом 2018 года.

«Дело даже не в том, что казна «Реала» пуста, а в том, что у них накопилось непогашенных долгов на общую сумму в 1 миллиард евро. продажа Роналду была глупостью, а после нее стало ясно, что команда нуждается в усилении, но печальная реальность такова, что счета клуба не просто пусты, а там еще и масса долгов, которые требуют оплаты», - заявил Кальдерон.

Также экс-босс «Реала» считает, что главный тренер команды Зинедин Зидан не должен нести всю ответственность за последние негативные результаты «бланкос».

«Реал» является единственным топ-клубом Европы, который в минувшее окно не подписывал новичков. В конечном итоге, за это последует расплата. То, что случилось с «Шахтером» и «Кадисом» оставило неприятное послевкусие, но мы должны сохранять оптимизм, потому как эта команда ранее уже переживала непростые моменты».

«Зидан делает все возможное, использует все доступные ему ресурсы. Игра с «Шахтером» не была хорошей, было много ошибок, в том числе и в составе, но нельзя винить одного человека, это была совокупность обстоятельств, цепочка событий. Повторюсь – продажа Роналду была безумным решением, потому что сейчас в «Реале» некому забивать голы», - подчеркнул Кальдерон.

Напомним, накануне сообщалось, что среди игроков «Реала» есть недовольные методами работы Зидана. Якобы в основе есть пять футболистов, которые хотят немедленного ухода французского специалиста.

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Источник — AS

(7 голосов)

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Комментарии
    Слава Чебан
      Слава Чебан, 23.10.2020 16:55
    0
    ass36, 23.10.2020 16:31
    3 Лиги Чемпионов выиграли и у них ещё есть долги а что говорить за тех кто играет в Лиге Европы.
    100% у них в сезон доход около миллиарда, продали рона за бабки и говорят нет денег..перес шо в казино играет?
    Ссылка
    bzzzzz
      bzzzzz, 23.10.2020 16:44
    0
    какую-то фигню чувак несет...
    Где где, а в нападении у Реала точно проблем нет. Я бы лучше про защиту вспомнил, в этом плане Реал сильно деградировал.
    В плане новичков тоже, в последние годы их Реал столько купил, что говорить об очередном усилении как-то странно.
    Хотя в плане финансов, возможно и жопа. О чем говорит продажа Хамеса за копейки, непонятная аренда Бейла по сути тоже за копейки и т.д.
    Ссылка
    mayakovskiy2
      mayakovskiy2, 23.10.2020 16:36
    0
    Ну все))) Сейчас прибежит поехавший глор ДК, который вещал вчера что Шахта купила Реал))) Теперь то все сходится
    Ссылка
    Sentinel
      Sentinel, 23.10.2020 16:31
    0
    Только недавно писали, что Реал единственный клуб в Ла Лиге достойно переживающий ковидный кризис. Они не сокращали сотрудников, у них нет долгов, не запрашивали госпомощь как Атлетико и Барселона. Кому верить?
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    ass36
      ass36, 23.10.2020 16:31
    +2
    3 Лиги Чемпионов выиграли и у них ещё есть долги а что говорить за тех кто играет в Лиге Европы.
    Ссылка
    ass36
      ass36, 23.10.2020 16:31
    +2
    3 Лиги Чемпионов выиграли и у них ещё есть долги а что говорить за тех кто играет в Лиге Европы.
    Ссылка
    Слава Чебан
      Слава Чебан, 23.10.2020 16:55
    0
    ass36, 23.10.2020 16:31
    3 Лиги Чемпионов выиграли и у них ещё есть долги а что говорить за тех кто играет в Лиге Европы.
    100% у них в сезон доход около миллиарда, продали рона за бабки и говорят нет денег..перес шо в казино играет?
    Ссылка
    bzzzzz
      bzzzzz, 23.10.2020 16:44
    0
    какую-то фигню чувак несет...
    Где где, а в нападении у Реала точно проблем нет. Я бы лучше про защиту вспомнил, в этом плане Реал сильно деградировал.
    В плане новичков тоже, в последние годы их Реал столько купил, что говорить об очередном усилении как-то странно.
    Хотя в плане финансов, возможно и жопа. О чем говорит продажа Хамеса за копейки, непонятная аренда Бейла по сути тоже за копейки и т.д.
    Ссылка
    mayakovskiy2
      mayakovskiy2, 23.10.2020 16:36
    0
    Ну все))) Сейчас прибежит поехавший глор ДК, который вещал вчера что Шахта купила Реал))) Теперь то все сходится
    Ссылка
    Sentinel
      Sentinel, 23.10.2020 16:31
    0
    Только недавно писали, что Реал единственный клуб в Ла Лиге достойно переживающий ковидный кризис. Они не сокращали сотрудников, у них нет долгов, не запрашивали госпомощь как Атлетико и Барселона. Кому верить?
    Ссылка
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