Долгов на 1 миллиард евро. В Реале плачевная финансовая ситуация?

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон раскритиковал ведение дел нынешним главой клуба Флорентино Пересом, который, в частности, согласился отпустить Криштиану Роналду в «Ювентус» летом 2018 года.

«Дело даже не в том, что казна «Реала» пуста, а в том, что у них накопилось непогашенных долгов на общую сумму в 1 миллиард евро. продажа Роналду была глупостью, а после нее стало ясно, что команда нуждается в усилении, но печальная реальность такова, что счета клуба не просто пусты, а там еще и масса долгов, которые требуют оплаты», - заявил Кальдерон.

Также экс-босс «Реала» считает, что главный тренер команды Зинедин Зидан не должен нести всю ответственность за последние негативные результаты «бланкос».

«Реал» является единственным топ-клубом Европы, который в минувшее окно не подписывал новичков. В конечном итоге, за это последует расплата. То, что случилось с «Шахтером» и «Кадисом» оставило неприятное послевкусие, но мы должны сохранять оптимизм, потому как эта команда ранее уже переживала непростые моменты».

«Зидан делает все возможное, использует все доступные ему ресурсы. Игра с «Шахтером» не была хорошей, было много ошибок, в том числе и в составе, но нельзя винить одного человека, это была совокупность обстоятельств, цепочка событий. Повторюсь – продажа Роналду была безумным решением, потому что сейчас в «Реале» некому забивать голы», - подчеркнул Кальдерон.

Напомним, накануне сообщалось, что среди игроков «Реала» есть недовольные методами работы Зидана. Якобы в основе есть пять футболистов, которые хотят немедленного ухода французского специалиста.