Восстание против Зидана: 5 игроков Реала хотят ухода французского тренера

Последние два домашние поражения «Реала» от «Кадиса» (0:1) в чемпионате и «Шахтера» (2:3) в Лиге чемпионов ставят под сомнение безоблачность перспектив Зинедина Зидана на тренерском мостике команды.
По данным источника, не все футболисты мадридцев довольны сотрудничеством с Зиданом, а некоторые и вовсе хотят, чтобы француз как можно скорее ушел.
Среди «заговорщиков» выделяются пять игроков – Марсело, Тони Кроос, Иско, Марко Асенсио и Винисиус Жуниор. Эти футболисты «не совсем понимают кадровые и тактические решения главного тренера», а потому считают француза виновником всех бед, приключившихся с «Реалом» в последнее время.
Отмечается, что судьба Зидана может решиться уже по итогам ближайшего выездного матча Ла Лиги против «Барселоны». Якобы в случае поражения и в этом поединке президент клуба Флорентино Перес будет готов объявить о расторжении контракта с Зиданом, на смену которому слухи уже сватают Маурисио Почеттино или наставника молодежки «Реала» Рауля.
Источник — Diario Gol
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Он не тренер революционер и тактик, он больше мотиватор.
Его дорога из топ клубов - ПСЖ.
В остальных он пролетит, не говоря уже о средняках.
Он не тренер революционер и тактик, он больше мотиватор.
Его дорога из топ клубов - ПСЖ.
В остальных он пролетит, не говоря уже о средняках.
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