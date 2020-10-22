Восстание против Зидана: 5 игроков Реала хотят ухода французского тренера

Решающим для коуча «бланкос» может стать уже ближайший матч чемпионата против «Барселоны»

  • 22.10.2020 17:05
  • 7549 просмотров
  • 3 комментария
Восстание против Зидана: 5 игроков Реала хотят ухода французского тренера
© Twitter. Зинедин Зидан

Последние два домашние поражения «Реала» от «Кадиса» (0:1) в чемпионате и «Шахтера» (2:3) в Лиге чемпионов ставят под сомнение безоблачность перспектив Зинедина Зидана на тренерском мостике команды.

По данным источника, не все футболисты мадридцев довольны сотрудничеством с Зиданом, а некоторые и вовсе хотят, чтобы француз как можно скорее ушел.

Среди «заговорщиков» выделяются пять игроков – Марсело, Тони Кроос, Иско, Марко Асенсио и Винисиус Жуниор. Эти футболисты «не совсем понимают кадровые и тактические решения главного тренера», а потому считают француза виновником всех бед, приключившихся с «Реалом» в последнее время.

Отмечается, что судьба Зидана может решиться уже по итогам ближайшего выездного матча Ла Лиги против «Барселоны». Якобы в случае поражения и в этом поединке президент клуба Флорентино Перес будет готов объявить о расторжении контракта с Зиданом, на смену которому слухи уже сватают Маурисио Почеттино или наставника молодежки «Реала» Рауля.

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Источник — Diario Gol

(26 голосов)

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Комментарии
    Sentinel
      Sentinel, 22.10.2020 18:02
    -1
    Такой плохой три ЛЧ взял и чемпионство в прошлом году. Прям не тренер, а кошмар. В Реале сложилась такая кадровая ситуация на данный момент и нельзя взять всех, выгнать, набрать новых, голодных и амбициозных. Изменения будут проводиться шаг за шагом. Вряд ли кто-то добьется большего, чем есть сейчас. Весь испанский футбол пошатнуло.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
      Vbolivalnyk-Peter, 22.10.2020 17:34
    +3
    Дивно читати про незадоволення Марсело, який, якби не Зідан вже давно би грав в якомусь іншому клубі, адже до повернення Зізу, бразилець успішно полірував своєю 5-ю точкою лаву для запасних Реалу, і саме Зідан повернув його до основи...
    Ссылка
    Ilya
      Ilya , 22.10.2020 17:14
    +6
    Зидан может выстрелить в клубе звезды, точнее выстрелил.
    Он не тренер революционер и тактик, он больше мотиватор.
    Его дорога из топ клубов - ПСЖ.
    В остальных он пролетит, не говоря уже о средняках.
    Ссылка
    Ilya
      Ilya , 22.10.2020 17:14
    +6
    Зидан может выстрелить в клубе звезды, точнее выстрелил.
    Он не тренер революционер и тактик, он больше мотиватор.
    Его дорога из топ клубов - ПСЖ.
    В остальных он пролетит, не говоря уже о средняках.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
      Vbolivalnyk-Peter, 22.10.2020 17:34
    +3
    Дивно читати про незадоволення Марсело, який, якби не Зідан вже давно би грав в якомусь іншому клубі, адже до повернення Зізу, бразилець успішно полірував своєю 5-ю точкою лаву для запасних Реалу, і саме Зідан повернув його до основи...
    Ссылка
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