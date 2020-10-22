Восстание против Зидана: 5 игроков Реала хотят ухода французского тренера

Последние два домашние поражения «Реала» от «Кадиса» (0:1) в чемпионате и «Шахтера» (2:3) в Лиге чемпионов ставят под сомнение безоблачность перспектив Зинедина Зидана на тренерском мостике команды.

По данным источника, не все футболисты мадридцев довольны сотрудничеством с Зиданом, а некоторые и вовсе хотят, чтобы француз как можно скорее ушел.

Среди «заговорщиков» выделяются пять игроков – Марсело, Тони Кроос, Иско, Марко Асенсио и Винисиус Жуниор. Эти футболисты «не совсем понимают кадровые и тактические решения главного тренера», а потому считают француза виновником всех бед, приключившихся с «Реалом» в последнее время.

Отмечается, что судьба Зидана может решиться уже по итогам ближайшего выездного матча Ла Лиги против «Барселоны». Якобы в случае поражения и в этом поединке президент клуба Флорентино Перес будет готов объявить о расторжении контракта с Зиданом, на смену которому слухи уже сватают Маурисио Почеттино или наставника молодежки «Реала» Рауля.