ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с Кендзерой

«Динамо» официально сообщило о продлении контракта с Томашем Кендзерой. Новое соглашение с 26-летним поляком рассчитано до лета 2024 года.

Кендзера перешел в «Динамо» из «Леха» летом 2017 года за 1,5 миллиона евро. Сейчас его трансферная стоимость оценивается в 2,8 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Кендзера провел 11 матчей за «Динамо» во всех турнирах и отметился 2 ассистами.

Летом интерес к Кендзере проявляла «Рома».