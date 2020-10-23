ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с Кендзерой

Поляк останется в Киеве до 2024 года

  • 23.10.2020 15:41
  • 1988 просмотров
  • 7 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с Кендзерой
© ФК Динамо Киев

«Динамо» официально сообщило о продлении контракта с Томашем Кендзерой. Новое соглашение с 26-летним поляком рассчитано до лета 2024 года.

Кендзера перешел в «Динамо» из «Леха» летом 2017 года за 1,5 миллиона евро. Сейчас его трансферная стоимость оценивается в 2,8 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Кендзера провел 11 матчей за «Динамо» во всех турнирах и отметился 2 ассистами.

Летом интерес к Кендзере проявляла «Рома».

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Источник — ФК Динамо Киев

(5 голосов)

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Комментарии
    ЖенькаФани
      ЖенькаФани, 23.10.2020 16:47
    0
    Не нужен он нам, лучше бы Мистеру денег дали на пару покупок хороших .Ребят это моя новая страничка JekFanny больше нет,её клонирует кротовня унижают меня,теперь я под новым ником ЖенькаФани.
    Ссылка
    khatskevich_bog
      khatskevich_bog, 23.10.2020 16:19
    0
    umnuy2, 23.10.2020 16:15
    Знатно залепил ренну в лч издали
    в ЛЕ
    Ссылка
    sashaddd25 Саша (металлолом сдали на приёмку)
      sashaddd25 Саша (металлолом сдали на ..., 23.10.2020 16:19
    0
    Он же не какой нафиг он им нужен е понятно
    Ссылка
    umnuy2
      umnuy2, 23.10.2020 16:15
    +1
    Знатно залепил ренну в лч издали
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 23.10.2020 16:01
    +4
    Хорош, игрок нац.сборной.
    Да и непонятно как выйдет после травмы Саша Тымчик
    Ссылка
    Alexander Fandeev
    online
      Alexander Fandeev, 23.10.2020 16:00
    +4
    Неплохой игрок
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 23.10.2020 15:53
    -12
    Ещё 4 года позора.
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 23.10.2020 16:01
    +4
    Хорош, игрок нац.сборной.
    Да и непонятно как выйдет после травмы Саша Тымчик
    Ссылка
    Alexander Fandeev
    online
      Alexander Fandeev, 23.10.2020 16:00
    +4
    Неплохой игрок
    Ссылка
    umnuy2
      umnuy2, 23.10.2020 16:15
    +1
    Знатно залепил ренну в лч издали
    Ссылка
    ЖенькаФани
      ЖенькаФани, 23.10.2020 16:47
    0
    Не нужен он нам, лучше бы Мистеру денег дали на пару покупок хороших .Ребят это моя новая страничка JekFanny больше нет,её клонирует кротовня унижают меня,теперь я под новым ником ЖенькаФани.
    Ссылка
    khatskevich_bog
      khatskevich_bog, 23.10.2020 16:19
    0
    umnuy2, 23.10.2020 16:15
    Знатно залепил ренну в лч издали
    в ЛЕ
    Ссылка
    sashaddd25 Саша (металлолом сдали на приёмку)
      sashaddd25 Саша (металлолом сдали на ..., 23.10.2020 16:19
    0
    Он же не какой нафиг он им нужен е понятно
    Ссылка
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