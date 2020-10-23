ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с Кендзерой

«Динамо» официально сообщило о продлении контракта с Томашем Кендзерой. Новое соглашение с 26-летним поляком рассчитано до лета 2024 года.
Кендзера перешел в «Динамо» из «Леха» летом 2017 года за 1,5 миллиона евро. Сейчас его трансферная стоимость оценивается в 2,8 миллиона евро.
В нынешнем сезоне Кендзера провел 11 матчей за «Динамо» во всех турнирах и отметился 2 ассистами.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Да и непонятно как выйдет после травмы Саша Тымчик
Да и непонятно как выйдет после травмы Саша Тымчик
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.