ФОТО. Бущан сфотографировался с кумиром после матча с Ювентусом

Вратарь киевского «Динамо» Георгий Бущан после матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:2) сфотографировался с легендарным кипером итальянцев Джанлуиджи Буффоном.
Напомним, 42-летний голкипер туринцев в матче участие не принимал, так как на данный момент является дублером Войцеха Щенсны.
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