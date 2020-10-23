ФОТО. Бущан сфотографировался с кумиром после матча с Ювентусом

Джанлуиджи Буффон с удовольствием сделал совместное фото с голкипером киевлян

  • 23.10.2020 12:55
  • 3536 просмотров
  • 5 комментариев
ФОТО. Бущан сфотографировался с кумиром после матча с Ювентусом
© ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

Вратарь киевского «Динамо» Георгий Бущан после матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:2) сфотографировался с легендарным кипером итальянцев Джанлуиджи Буффоном.

Напомним, 42-летний голкипер туринцев в матче участие не принимал, так как на данный момент является дублером Войцеха Щенсны.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

😍🔝 @gianluigibuffon @georgiybuschan

Публикация от Георгий Бущан (@official_group_georgiy_buschan)

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Источник — Instagram

(12 голосов)

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Комментарии
    аоот оооит
      аоот оооит, 23.10.2020 13:47
    0
    узнаю динамо из столицы
    Ссылка
    Евгений Семыкин
      Евгений Семыкин, 23.10.2020 13:47
    0
    JohnNeuman, 23.10.2020 13:20
    Реакция и координация слабые для лучшего вратаря
    А кто сильнее ?
    Ссылка
    umnuy2
      umnuy2, 23.10.2020 13:46
    0
    Бущанище
    Ссылка
    JohnNeuman
    online
      JohnNeuman, 23.10.2020 13:20
    +1
    Реакция и координация слабые для лучшего вратаря
    Ссылка
    Sergey Gribov
    online
      Sergey Gribov, 23.10.2020 13:01
    +4
    это успех, поздравляю
    Ссылка
    Sergey Gribov
    online
      Sergey Gribov, 23.10.2020 13:01
    +4
    это успех, поздравляю
    Ссылка
    JohnNeuman
    online
      JohnNeuman, 23.10.2020 13:20
    +1
    Реакция и координация слабые для лучшего вратаря
    Ссылка
    аоот оооит
      аоот оооит, 23.10.2020 13:47
    0
    узнаю динамо из столицы
    Ссылка
    Евгений Семыкин
      Евгений Семыкин, 23.10.2020 13:47
    0
    JohnNeuman, 23.10.2020 13:20
    Реакция и координация слабые для лучшего вратаря
    А кто сильнее ?
    Ссылка
    umnuy2
      umnuy2, 23.10.2020 13:46
    0
    Бущанище
    Ссылка
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