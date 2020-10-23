10 лет спустя. Что случилось с лидерами Карпат, которые играли в ЛЕ-2010/11

Тогда «зелено-белые» феерически прошли квалификацию, но угодили в настоящую «группу смерти»

  • 23.10.2020 13:00
  • 2100 просмотров
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10 лет спустя. Что случилось с лидерами Карпат, которые играли в ЛЕ-2010/11
© ФК Карпаты

Увы, но в нынешнем сезоне ни одна украинская команда не смогла пробиться в групповой раунд Лиги Европы через квалификационное сито. Храбрый «Колос» и неуступчивая «Десна» пали в битвах против хорватской «Риеки» и немецкого «Вольфсбурга» соответственно. А ведь были времена, когда наши полпреды оказывались способны проходить сразу три раунда квалификации подряд. Да-да, сейчас мы о сезоне-2010/11, когда переживающие ныне серьезный кризис львовские «Карпаты» выходили в группу Лиги Европы.

Тогда «Карпаты» стартовали во 2-м квалификационном раунде, где по сумме двух встреч не оставили шансов исландскому «Рейкьявику» (3:0, 3:2). В 3-м раунде львовяне вновь добыли две победы, но теперь уже против грузинского «Зестафони» (1:0, 1:0). А вот в решающей битве, которая именуется плей-офф раундом квалификации, «Карпатам» выпал грозный стамбульский «Галатасарай». Но и турки не сумели остановить команду, буквально рвущуюся в группу. После двух ничьих (2:2 и 1:1) «Карпаты» прошли в основную сетку благодаря большему количеству мячей, забитых на выезде. Да, затем львовяне угодили в настоящую «группу смерти» с «Севильей», «Пари Сен-Жермен» и дортмундской «Боруссией», проиграв 5 из 6 матчей (последний против парижан на своем поле свели к ничьей 1:1), но как минимум те же немцы наверняка долго еще помнили «Карпаты», которым проигрывали до 87-й минуты со счетом 2:3 и сумели вырвать победу лишь в концовке поединка…

Что случилось с лидерами тех «Карпат» и футболистами, которые провели в Лиге Европы-2010/11 больше всего времени за «зелено-белых»? Прошло уже 10 лет, а потому давайте посмотрим, кого и куда забросила судьба…

Артем ФЕДЕЦКИЙ

В том розыгрыше Лиги Европы на счету Федецкого оказалось 10 матчей и 3 забитых мяча в Лиге Европы. Фланговый защитник стал лучшим бомбардиром «зелено-белых» в еврокубковом турнире, хотя это вряд ли можно назвать неожиданностью, понимая роль и значение Артема для той команды.

С футболом на высоком уровне Федецкий попрощался летом минувшего года в рядах тех же «Карпат», хотя наверняка уйти из львовского клуба защитник хотел красивее, нежели это получилось в итоге. Затем Федецкий пошел в депутаты, но выборную гонку в своем округе проиграл. В настоящий момент 35-летнего Артема можно увидеть на телевидении в качестве эксперта.

Игорь ХУДОБЯК

Полузащитник, который 12 лет карьеры отдал «Карпатам», в том еврокубковом сезоне провел больше всех минут на поле в составе «зелено-белых». Кроме того, Худобяк забил гол в ворота «Зестафони» в квалификации, а также выдал голевую передачу на Федецкого, сравнявшего счет в ответной домашней битве с «Галатасараем» уже в компенсированное время, что и позволило львовянам пройти в группу.

В феврале 2018 года Худобяк окончательно покинул «Карпаты», поехав в Казахстан. Ныне же 35-летний украинец выступает на Кипре за «Этникос», где, несмотря на солидный возраст, является одним из важных игроков первой команды.

Денис КОЖАНОВ

Воспитанник академии «Шахтера» Денис Кожанов впервые перешел в «Карпаты» в начале 2008 года на правах аренды. Впоследствии «горняки» еще несколько раз отдавали атакующего хавбека «зелено-белым», причем играл Кожанов во Львове и во время памятного сезона в Лиге Европы-2010/11. Тогда в 11 матчах Денис отличился 2 забитыми мячами.

Летом 2016 года Кожанов покинул «Карпаты», вернулся в «Шахтер», но вскоре на правах свободного агента уехал в молдавскую «Дачию», где провел буквально пару недель, а затем оказался уже в «Мариуполе». Последние два сезона Кожанов был одним из лидеров и главных бомбардиров «Волыни» в Первой лиге, но летом нынешнего года перебрался в «Минай», и теперь вновь выступает на уровне УПЛ.

Сергей ЗЕНЕВ

В «Карпаты» эстонский нападающий перешел в начале 2008-го, и провел во Львове шесть с половиной лет. Забивал не так часто (24 гола в 156 матчах за команду), но был полезен благодаря своему умению хорошо навязывать оппонентам позиционную борьбу. В Лиге Европы-2010/11 на счету Зенева оказалось 10 матчей и 2 гола, которые он отправил в сетку ворот «Рейкьявика» и «Галатасарая» еще на стадии квалификации.

Летом 2014 года Зенев перешел из «Карпат» в английский «Блэкпул» на правах свободного агента, но в Англии надолго не задержался, и спустя полгода оказался в московском «Торпедо». Ныне Зеневу 31 год, и он является игроком «Шахтера» из Караганды.

Михаил КОПОЛОВЕЦ

Известный посетитель церквей Михаил Кополовец в Лиге Европы-2010/11 преимущественно выходил на замену, но именно ему посчастливилось стать одним из авторов голов, которые «Карпаты» отправили в сетку соперников на групповой стадии. От точного удара Кополовца пострадала дортмундская «Боруссия» - ей Михаил забивал в домашнем фееричном поединке, завершившимся поражением украинцев со счетом 3:4.

В 2015 году Кополовец покинул «Карпаты» и уехал в Германию, но вскоре вернулся, и карьеру, по словам Василия Кобина, завершил в «Минае» летом нынешнего года, хотя вроде как все еще имеет планы выйти на поле в матче УПЛ. Хотя и без этого Кополовцу ныне хватает забот, ведь он является спортивным директором «Миная».

Неманья ТУБИЧ

В «Карпаты» сербский центрбек перешел на правах свободного агента в начале 2009 года. За короткое время рослому защитнику удалось завоевать статус важного футболиста первой команды, а потому неудивительно, что Тубич провел 10 поединков в Лиге Европы-2010/11, в том числе все 6 матчей «Карпат» на групповой стадии, отыграв их от свистка до свистка.

В начале 2011 года «Карпаты» продали Тубича в «Краснодар» за 1,2 миллиона евро, сумев сделать неплохой бизнес на этом легионере. Впоследствии Неманья поиграл в Беларуси, Саудовской Аравии, Норвегии и Сербии, а карьеру футболиста завершил летом 2018 года в России в составе «СКА-Хабаровск». Ныне ему 36 лет, и о том, где нашел себя Тубич после футбола никакой информации нет.

Олег ГОЛОДЮК

Воспитанник львовского футбола Олег Голодюк долгое время своей карьеры посвятил «Карпатам». В сезоне-2010/11 полузащитнику было только 22 года, но даже на международной арене тренерский штаб «зелено-белых» активно подпускал Олега к играм за первую команду. На групповой стадии Голодюк провел 4 поединка, забив 1 мяч в домашнем матче против «Боруссии».

В январе 2019 года Голодюк покинул «Карпаты», отправившись в чемпионат Венгрии, но в текущее трансферное окно вернулся в Украину. Ныне 32-летний Голодюк является футболистом «Миная».

Сергей КУЗНЕЦОВ

Этого нападающего «Карпаты» подписали летом 2008 года, а всего во Львове он провел три сезона. В Лиге Европы-2010/11 провел 7 матчей, забив 1 гол в квалификации в ворота «Галатасарая» в выездном поединке. Всего за «Карпаты» Кузнецов сыграл 67 поединков, отличившись 26 забитыми мячами.

Львовский клуб Кузнецов покинул в ноябре 2011 года, а вскоре подписал контракт с «Севастополем». Впоследствии поиграл еще за ряд украинских команд, пока летом 2018-го решил завершить активные выступления. Затем принял предложение Олега Кононова и вошел в тренерский штаб этого специалиста сперва в тульском «Арсенале», а затем – в московском «Спартаке». Осенью минувшего года даже был исполняющим обязанности наставника «красно-белых», а в настоящий момент 38-летний специалист пребывает без клуба.

Самсон ГОДВИН

В «Карпатах» нигериец Годвин оказался еще в 2002 году, и в итоге стал лидером среди легионеров по количеству проведенных поединков в составе «зелено-белых». Со временем даже получил украинское гражданство, являясь одним из ключевых исполнителей команды. В еврокубках сезона-2010/11 на счету Годвина оказалось 8 матчей (по 4 на стадиях квалификации и группового турнира), а также 5 желтых карточек. По числу «горчичников» Самсон оказался в лидерах среди всего коллектива львовян, обойдя даже Федецкого, играющего, по его собственному признанию, «немного в ногу, немного в мяч».

В 2012 году Годвин покинул «Карпаты» ради вояжа в Беларусь, но спустя год вернулся, а в январе 2014-го принял решение завершить карьеру. В настоящий момент Годвину 36 лет, и он работает тренером в академии «Карпат».

Андрей ТЛУМАК

Воспитанник академии «Карпат» Андрей Тлумак был ключевым стражем ворот своей команды в той еврокубковой кампании. На счету кипера 9 из 12 матчей, в том числе 4 – на стадии группового раунда. В остальных матчах ворота львовян защищал Виталий Руденко.

В 2012 году Тлумак покинул «Карпаты» и фактически завершил профессиональную карьеру, так как впоследствии играл лишь за аматоров. В 2016-м начал тренерскую карьеру, сперва поработав с дублем «Карпат», а затем оказавшись в штабе Олега Дулуба в первой команде. В сезоне-2017/18 тренировал молодежь «зелено-белых», а затем принял приглашение от «Волыни», где был главным тренером в течение двух сезонов. Ныне 41-летний Тлумак пребывает без клуба.

Иван МИЛОШЕВИЧ

Сербский центрбек Милошевич защищал цвета «Карпат» с 2008 по 2014 годы. В Лиге Европы-2010/11 провел все 6 матчей в квалификации и 3 поединка на стадии группового раунда. Результативными действиями не отличался, зато получил 2 желтых карточки.

В феврале 2014 года покинул «Карпаты» и вернулся на родину. Затем ненадолго ездил в Узбекистан, чтобы поиграть за «Бунедкор», а с 2016 года защищает цвета сербского клуба «Младост». Ныне Милошевичу уже 35 лет.

БАТИСТА

У этого бразильского форварда было два этапа карьеры в «Карпатах». В Лиге Европы с львовянами он поиграл во время второго, который длился с 2009 по 2012 год. Батиста серьезно помог «зелено-белым» на стадии квалификации Лиги Европы-2010/11, проведя 5 матчей и забив гол в ворота «Рейкьявика», а вот в группе бразилец сыграл лишь 13 минут в игре с «Боруссией», а затем получил травму колена, и надолго оказался в лазарете.

Карьеру игрока Батиста завершил в 2012 году в столичной «Оболони». Летом 2018-го вошел в тренерский штаб «Львова», где провел сезон, после чего отвечал за трансферную политику клуба, однако, по неофициальной информации, недавно отошел от дел из-за отсутствия видимых успехов подобной стратегии.

Данило АВЕЛАР

В 2010 году «Карпаты» арендовали этого молодого бразильского защитника, игравшего слева и в центре, у скромного «Риу-Клару». В итоге Данило Авелару удалось достаточно ярко проявить себя в стане «зелено-белых», в том числе и в Лиге Европы, где южноамериканец провел 11 матчей (из них все 6 от свистка до свистка на групповой стадии). Впоследствии «Карпаты» выкупили контракт Авелара, но чтобы сделать на нем бизнес, отдавая в платные аренды в «Шальке» и «Кальяри».

Летом 2013 года «Кальяри» выкупил Авелара у «Карпат» за 1 миллион евро. В настоящий момент 31-летний бек играет на родине в составе титулованного «Коринтианса», где имеет статус одного из ключевых футболистов команды.

Олег КОНОНОВ

Главным тренером тех «Карпат» был Олег Кононов. Этот специалист тогда находился лишь в начале карьеры наставника, а потому успех с «зелено-белыми» всерьез добавил козырей Кононову на его пути наверх. Всего во Львове коуч проработал три с половиной года, покинув «Карпаты» в октябре 2011-го после проигранного матча в чемпионате киевскому «Арсеналу» (0:3).

После «Карпат» Кононов успешно поработал с «Севастополем», выведя эту команду в УПЛ из Первой лиги, а затем перебрался в Россию, где последовательно тренировал «Краснодар», «Терек», тульский «Арсенал» и московский «Спартак». С февраля нынешнего года 54-летний Кононов является наставником латвийской «Риги».

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Алексей Сливченко, Sport.ua

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Комментарии
    Trasher311987
      Trasher311987, 23.10.2020 13:47
    0
    Жаль нет команды такой.
    Надеюсь со временем ума многие наберутся, и Карпаты вернутся.
    Команды с историей должны быть в Упл.
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 23.10.2020 13:10
    +1
    Годвин крутой чел.
    Очень яркий был игрок.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 23.10.2020 13:04
    +2
    Тогда был Кононов и другая власть. Всё.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 23.10.2020 13:04
    +2
    Тогда был Кононов и другая власть. Всё.
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 23.10.2020 13:10
    +1
    Годвин крутой чел.
    Очень яркий был игрок.
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 23.10.2020 13:47
    0
    Жаль нет команды такой.
    Надеюсь со временем ума многие наберутся, и Карпаты вернутся.
    Команды с историей должны быть в Упл.
    Ссылка
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