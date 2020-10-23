Луческу даст шанс Сидклею, а также ждет усиления состава Динамо

Об этом рассказал журналист Игорь Цыганык

  • 23.10.2020 20:05
  • 6358 просмотров
  • 16 комментариев
Луческу даст шанс Сидклею, а также ждет усиления состава Динамо
© globoesporte.globo.com

По информации журналиста Игоря Цыганыка, зимой в состав «Динамо» вернется левый латераль Сидклей, который на правах аренды сейчас выступает в Бразилии.

Сообщается, что тренер Мирча Луческу намерен дать игроку шанс проявить себя.

Кроме того, наставник хочет получить еще одного игрока в центр поля, но более техничного, чем Тудор Белуце, а также присмотрится к форварду, если Артем Беседин не оправдает надежд после своего возвращения.

Луческу все еще интересно работать с бразильцами, однако теперь он готов сделать упор на опытных, а не молодых игроков, как это было в «Шахтере».

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Источник — FootballHub

(38 голосов)

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Комментарии
    mayakovskiy2
      mayakovskiy2, 23.10.2020 21:33
    0
    DKTheBest2, 23.10.2020 21:32
    З початку 90-х? Та ти вже дорослий.
    Є що сказати по суті?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 23.10.2020 21:33
    0
    mayakovskiy2, 23.10.2020 21:27
    Ну это у них сеанс самоуспокоения. Мол если хвалим цыгана в Шахте, значит хороший тренер в ДК)))
    Цыган из всего состава в среду видел только Марлоса и Дентиньо. А так да, он игру поставил
    Та и игра уже начала меняться потихоньку, защита тоже часто нужна, Шахта просто не умеет играть в автобус, даже когда это прям нужно-нужно.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 23.10.2020 21:32
    -1
    mayakovskiy2, 23.10.2020 21:23
    аааааааааа))) Невозможно. Что ты несешь???? Я болею за Шахту с начала 90-ых, когда для нас Линфилд из Северной Ирландии в кубке Уефа приговором был. Так вот цыган точно не лучший тренер ШД. Сейчас с Каштру это особенно видно. Просто цыган попал на времена неограниченного баблища, да и с ним толком ничего не выиграл. Ни одной такой победы как в среду над Реалом не было за 10 лет цыгана.
    НИ ОДНОЙ. При том что состав он имел в разы круче чем Каштру. В этом и сила тренера давать результат со средними игроками. Поэтому цыган пусть сидит там где сидит сейчас. Он не тренер уровня ШД
    З початку 90-х? Та ти вже дорослий.
    Ссылка
    mayakovskiy2
      mayakovskiy2, 23.10.2020 21:30
    0
    Alex86 1, 23.10.2020 21:28
    А ск лет прошло с тех пор как его ушли из шахты?
    5 кажется. В 1/2 ЛЕ в 16-ом уже играли без Лакатоша. Беда ШД что не выгнали это чучело еще лет на 5 раньше
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 23.10.2020 21:28
    0
    mayakovskiy2, 23.10.2020 21:27
    Ну это у них сеанс самоуспокоения. Мол если хвалим цыгана в Шахте, значит хороший тренер в ДК)))
    Цыган из всего состава в среду видел только Марлоса и Дентиньо. А так да, он игру поставил
    А ск лет прошло с тех пор как его ушли из шахты?
    Ссылка
    mayakovskiy2
      mayakovskiy2, 23.10.2020 21:27
    0
    Олег Тимофеюк, 23.10.2020 21:25
    Скоро вообще не останется игроков которыми когда-то руководил цыган, а они всё о том же.
    Ну это у них сеанс самоуспокоения. Мол если хвалим цыгана в Шахте, значит хороший тренер в ДК)))
    Цыган из всего состава в среду видел только Марлоса и Дентиньо. А так да, он игру поставил
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 23.10.2020 21:25
    -1
    mayakovskiy2, 23.10.2020 21:23
    аааааааааа))) Невозможно. Что ты несешь???? Я болею за Шахту с начала 90-ых, когда для нас Линфилд из Северной Ирландии в кубке Уефа приговором был. Так вот цыган точно не лучший тренер ШД. Сейчас с Каштру это особенно видно. Просто цыган попал на времена неограниченного баблища, да и с ним толком ничего не выиграл. Ни одной такой победы как в среду над Реалом не было за 10 лет цыгана.
    НИ ОДНОЙ. При том что состав он имел в разы круче чем Каштру. В этом и сила тренера давать результат со средними игроками. Поэтому цыган пусть сидит там где сидит сейчас. Он не тренер уровня ШД
    Скоро вообще не останется игроков которыми когда-то руководил цыган, а они всё о том же.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 23.10.2020 21:24
    -1
    DKTheBest2, 23.10.2020 20:47
    Боже, яке ти дурне створіння.
    Вот именно стрыбун, их почти не было, свободно.
    Ссылка
    mayakovskiy2
      mayakovskiy2, 23.10.2020 21:23
    -2
    DKTheBest2, 23.10.2020 20:36
    От, кроти, ви даєте. Я розумію, що ви злі на Луческу за те, що він очолив Динамо (до речі я до сих пір з цим ще не змирився також), але це тренер, який створив Шахтар таким, який він зараз є. Ні один з тренерів, після Луческу, і близько не стояв. Команда грає і сьогодні в футбол Луческу. В Динамо все одно такого він не досягне. Тут і вік і фінансові можливості Суркіса.
    аааааааааа))) Невозможно. Что ты несешь???? Я болею за Шахту с начала 90-ых, когда для нас Линфилд из Северной Ирландии в кубке Уефа приговором был. Так вот цыган точно не лучший тренер ШД. Сейчас с Каштру это особенно видно. Просто цыган попал на времена неограниченного баблища, да и с ним толком ничего не выиграл. Ни одной такой победы как в среду над Реалом не было за 10 лет цыгана.
    НИ ОДНОЙ. При том что состав он имел в разы круче чем Каштру. В этом и сила тренера давать результат со средними игроками. Поэтому цыган пусть сидит там где сидит сейчас. Он не тренер уровня ШД
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 23.10.2020 20:47
    +7
    Олег Тимофеюк, 23.10.2020 20:43
    Напомни, плз, сколько игроков которыми руководил румын играли в матче с Реалом?
    Боже, яке ти дурне створіння.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 23.10.2020 20:43
    -11
    DKTheBest2, 23.10.2020 20:36
    От, кроти, ви даєте. Я розумію, що ви злі на Луческу за те, що він очолив Динамо (до речі я до сих пір з цим ще не змирився також), але це тренер, який створив Шахтар таким, який він зараз є. Ні один з тренерів, після Луческу, і близько не стояв. Команда грає і сьогодні в футбол Луческу. В Динамо все одно такого він не досягне. Тут і вік і фінансові можливості Суркіса.
    Напомни, плз, сколько игроков которыми руководил румын играли в матче с Реалом?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 23.10.2020 20:36
    +5
    От, кроти, ви даєте. Я розумію, що ви злі на Луческу за те, що він очолив Динамо (до речі я до сих пір з цим ще не змирився також), але це тренер, який створив Шахтар таким, який він зараз є. Ні один з тренерів, після Луческу, і близько не стояв. Команда грає і сьогодні в футбол Луческу. В Динамо все одно такого він не досягне. Тут і вік і фінансові можливості Суркіса.
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 23.10.2020 20:26
    0
    Муґунот Уух, 23.10.2020 20:20
    самому в метро скучно стало или хочешь петь дуэтом?
    хоть бы песню повеселее придумал))))
    Ссылка
    Муґунот Уух
      Муґунот Уух, 23.10.2020 20:20
    +10
    rugby1970, 23.10.2020 20:09
    Жду это безродное недоразумение в киевском ветро с песней "Ветер с моря дул..." Другого это престарелое НИЧТО - не достойно! А его супрега-клоунша в брендовых тапках - пусть ходит пакетиком и копейки собирает! ТЬФУ!!!
    самому в метро скучно стало или хочешь петь дуэтом?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 23.10.2020 20:10
    -17
    А, ну если так сказал МегаЫнсайдер цЫганЫк то да, верим.
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 23.10.2020 20:09
    -21
    Жду это безродное недоразумение в киевском ветро с песней "Ветер с моря дул..." Другого это престарелое НИЧТО - не достойно! А его супрега-клоунша в брендовых тапках - пусть ходит пакетиком и копейки собирает! ТЬФУ!!!
    Ссылка
    Муґунот Уух
      Муґунот Уух, 23.10.2020 20:20
    +10
    rugby1970, 23.10.2020 20:09
    Жду это безродное недоразумение в киевском ветро с песней "Ветер с моря дул..." Другого это престарелое НИЧТО - не достойно! А его супрега-клоунша в брендовых тапках - пусть ходит пакетиком и копейки собирает! ТЬФУ!!!
    самому в метро скучно стало или хочешь петь дуэтом?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 23.10.2020 20:47
    +7
    Олег Тимофеюк, 23.10.2020 20:43
    Напомни, плз, сколько игроков которыми руководил румын играли в матче с Реалом?
    Боже, яке ти дурне створіння.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 23.10.2020 20:36
    +5
    От, кроти, ви даєте. Я розумію, що ви злі на Луческу за те, що він очолив Динамо (до речі я до сих пір з цим ще не змирився також), але це тренер, який створив Шахтар таким, який він зараз є. Ні один з тренерів, після Луческу, і близько не стояв. Команда грає і сьогодні в футбол Луческу. В Динамо все одно такого він не досягне. Тут і вік і фінансові можливості Суркіса.
    Ссылка
    mayakovskiy2
      mayakovskiy2, 23.10.2020 21:33
    0
    DKTheBest2, 23.10.2020 21:32
    З початку 90-х? Та ти вже дорослий.
    Є що сказати по суті?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 23.10.2020 21:33
    0
    mayakovskiy2, 23.10.2020 21:27
    Ну это у них сеанс самоуспокоения. Мол если хвалим цыгана в Шахте, значит хороший тренер в ДК)))
    Цыган из всего состава в среду видел только Марлоса и Дентиньо. А так да, он игру поставил
    Та и игра уже начала меняться потихоньку, защита тоже часто нужна, Шахта просто не умеет играть в автобус, даже когда это прям нужно-нужно.
    Ссылка
    mayakovskiy2
      mayakovskiy2, 23.10.2020 21:30
    0
    Alex86 1, 23.10.2020 21:28
    А ск лет прошло с тех пор как его ушли из шахты?
    5 кажется. В 1/2 ЛЕ в 16-ом уже играли без Лакатоша. Беда ШД что не выгнали это чучело еще лет на 5 раньше
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 23.10.2020 21:28
    0
    mayakovskiy2, 23.10.2020 21:27
    Ну это у них сеанс самоуспокоения. Мол если хвалим цыгана в Шахте, значит хороший тренер в ДК)))
    Цыган из всего состава в среду видел только Марлоса и Дентиньо. А так да, он игру поставил
    А ск лет прошло с тех пор как его ушли из шахты?
    Ссылка
    mayakovskiy2
      mayakovskiy2, 23.10.2020 21:27
    0
    Олег Тимофеюк, 23.10.2020 21:25
    Скоро вообще не останется игроков которыми когда-то руководил цыган, а они всё о том же.
    Ну это у них сеанс самоуспокоения. Мол если хвалим цыгана в Шахте, значит хороший тренер в ДК)))
    Цыган из всего состава в среду видел только Марлоса и Дентиньо. А так да, он игру поставил
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 23.10.2020 20:26
    0
    Муґунот Уух, 23.10.2020 20:20
    самому в метро скучно стало или хочешь петь дуэтом?
    хоть бы песню повеселее придумал))))
    Ссылка
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