Луческу даст шанс Сидклею, а также ждет усиления состава Динамо

По информации журналиста Игоря Цыганыка, зимой в состав «Динамо» вернется левый латераль Сидклей, который на правах аренды сейчас выступает в Бразилии.
Сообщается, что тренер Мирча Луческу намерен дать игроку шанс проявить себя.
Кроме того, наставник хочет получить еще одного игрока в центр поля, но более техничного, чем Тудор Белуце, а также присмотрится к форварду, если Артем Беседин не оправдает надежд после своего возвращения.
Луческу все еще интересно работать с бразильцами, однако теперь он готов сделать упор на опытных, а не молодых игроков, как это было в «Шахтере».
Источник — FootballHub
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Цыган из всего состава в среду видел только Марлоса и Дентиньо. А так да, он игру поставил
НИ ОДНОЙ. При том что состав он имел в разы круче чем Каштру. В этом и сила тренера давать результат со средними игроками. Поэтому цыган пусть сидит там где сидит сейчас. Он не тренер уровня ШД
Цыган из всего состава в среду видел только Марлоса и Дентиньо. А так да, он игру поставил
Цыган из всего состава в среду видел только Марлоса и Дентиньо. А так да, он игру поставил
НИ ОДНОЙ. При том что состав он имел в разы круче чем Каштру. В этом и сила тренера давать результат со средними игроками. Поэтому цыган пусть сидит там где сидит сейчас. Он не тренер уровня ШД
НИ ОДНОЙ. При том что состав он имел в разы круче чем Каштру. В этом и сила тренера давать результат со средними игроками. Поэтому цыган пусть сидит там где сидит сейчас. Он не тренер уровня ШД
Цыган из всего состава в среду видел только Марлоса и Дентиньо. А так да, он игру поставил
Цыган из всего состава в среду видел только Марлоса и Дентиньо. А так да, он игру поставил
Цыган из всего состава в среду видел только Марлоса и Дентиньо. А так да, он игру поставил
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