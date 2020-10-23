Луческу даст шанс Сидклею, а также ждет усиления состава Динамо

По информации журналиста Игоря Цыганыка, зимой в состав «Динамо» вернется левый латераль Сидклей, который на правах аренды сейчас выступает в Бразилии.

Сообщается, что тренер Мирча Луческу намерен дать игроку шанс проявить себя.

Кроме того, наставник хочет получить еще одного игрока в центр поля, но более техничного, чем Тудор Белуце, а также присмотрится к форварду, если Артем Беседин не оправдает надежд после своего возвращения.

Луческу все еще интересно работать с бразильцами, однако теперь он готов сделать упор на опытных, а не молодых игроков, как это было в «Шахтере».