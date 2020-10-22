Артем БЕСЕДИН: «Луческу дал понять, что рассчитывает на меня»

Форвард прокомментировал возвращение к работе

  • 22.10.2020 14:10
  • 1383 просмотра
  • 9 комментариев
Артем БЕСЕДИН: «Луческу дал понять, что рассчитывает на меня»
© fcdynamo.kiev.ua

Форвард «Динамо» Артем Беседин вернулся к тренировкам с командой после годичной дисквалификации за употребление допинга. Игрок рассказал о своих впечатлениях.

- Артем, как давно приступил к тренировкам? Как настроение? Чем сейчас занимаешься?

- Тренироваться начал с этого понедельника. Все хорошо. Наконец тренируюсь с командой. До этого я работал индивидуально, с Виталием Мандзюком, практически каждый день. Мы хорошо подготовились, сделали практически все возможное, чтобы я подошел к возвращению в футбол в неплохом состоянии. Но, конечно, тренировки с командой – это совсем другое, когда работаешь с партнерами, чувствуешь совсем другой ритм. Все равно мне понадобится время, чтобы привыкнуть к таким нагрузкам. Мне спешить некуда, поэтому считаю, что все будет нормально.

- На сколько процентов оценил бы свою форму на данный момент?

- Желание работать у меня огромное, уже соскучился по тренировкам, по команде и по базе. Я просто выхожу, тренируюсь, делаю то, что от меня требуют. А в какой я сейчас форме, в каком состоянии – лучше спросить у тренерского штаба, им лучше видно.

То, что мог делать с мячом и без мяча индивидуально – я делал. Но тренировки в команде – это совсем другое. Взять к примеру то же удержание мяча. Во время тренировок в команде интенсивность всегда на высоком уровне. Это тяжелее, чем индивидуальная работа. Но я восстанавливаюсь и готовлюсь к тренировкам заранее. Я понимаю, что много пропустил, и нужно хорошо готовиться к занятиям, восстанавливаться после них. Я все это делаю. На данный момент чувствую себя хорошо, и это самое главное.

- В моральном плане то чувство, что уже скоро ты вернешься на поле, будешь играть, тебя вдохновляет, придает сил?  

- Конечно, вдохновляет. Поменялась атмосфера, уже можно приезжать на базу, тренироваться. Я этого очень долго ждал. В моральном плане стало легче. Но все равно, когда начинаю думать, что играть мне пока нельзя, и в этом году я скорее всего не выйду на поле в матче, в этом плане нелегко. Я хожу на стадион, смотрю матчи по телевизору, и конечно, мне пока тяжело в моральном плане, что я не могу помочь, не играю. Но это жизнь, нужно это пройти, подождать. Осталось не так уж много времени.

- Кто тебя поддерживал все это время?

- Меня поддерживали мои близкие люди – семья, друзья. После индивидуальных тренировок, когда проводишь время с семьей, играешь с сыном, чуть отвлекаешься от всех этих проблем. Но в целом тяжеловато в психологическом плане.

- У тебя уже был какой-то разговор с Мирчей Луческу? Он дал знать, что на тебя рассчитывает?

- Да, я с ним разговаривал. Он мне дал понять, что он меня ждет в команде, рассчитывает на меня. Для меня это самое главное, мне этих слов вполне достаточно. Мне остается только работать, становиться лучше и ждать своего времени.

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Источник — ФК Динамо Киев

(11 голосов)

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Комментарии
    Maks7777
    online
      Maks7777, 22.10.2020 15:05
    0
    George Abuladze, 22.10.2020 15:04
    Допинг все еще продолжает влиять на Артема, нужно дополнительное обследование !
    Ссылка
    George Abuladze
    online
      George Abuladze, 22.10.2020 15:04
    +1
    Допинг все еще продолжает влиять на Артема, нужно дополнительное обследование !
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 22.10.2020 15:03
    0
    onco-clown, 22.10.2020 15:01
    Спасибо за ответ!
    Я вот тоже про Зозулю вспомнил) Не помню в каком сезоне он за Днепр за сезон забил то ли один, то ли три гола, но его приглашали в сборную при этом нередко. Что-то же они понимали когда приглашали такого форварда? Даже по принципу безрыбья были же в то время нападающие в ЧУ, которые забивали чаще, чем 1-3 раза за сезон, но их игнорировали уперто.
    А насчет Беседина, Русола, то это неплохие нападающие для таких клубов как Десна или Заря, возможно Колос. Мне кажется им и самим там комфортнее было бы. А такому клубу как Динамо нужен нормальный, регулярно забивающий форвард.
    Русола? Может Русина?
    Ссылка
    onco-clown
      onco-clown, 22.10.2020 15:01
    -1
    ZAKARPATFAN, 22.10.2020 14:31
    Нападающий должен забывать голы, а не просто быть бульдозером. Например Лукаку, бульдозер, но клепает голы пачками. Кто такой Беседин? Был вечноперспективным, теперь уже безперспективным стал и пойдёт по пути других наших бульдозеров, - Мили, Селезнева, Гладкого и Зозули.
    Спасибо за ответ!
    Я вот тоже про Зозулю вспомнил) Не помню в каком сезоне он за Днепр за сезон забил то ли один, то ли три гола, но его приглашали в сборную при этом нередко. Что-то же они понимали когда приглашали такого форварда? Даже по принципу безрыбья были же в то время нападающие в ЧУ, которые забивали чаще, чем 1-3 раза за сезон, но их игнорировали уперто.
    А насчет Беседина, Русола, то это неплохие нападающие для таких клубов как Десна или Заря, возможно Колос. Мне кажется им и самим там комфортнее было бы. А такому клубу как Динамо нужен нормальный, регулярно забивающий форвард.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 22.10.2020 14:54
    -1
    Будулай лукавит ,это бревно даже бы ингульцу бы не подошло!!
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 22.10.2020 14:49
    0
    скорее всего как и на кравца с солем
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    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 22.10.2020 14:31
    +1
    onco-clown, 22.10.2020 14:20
    Если можно объясните мне кто-нибудь в чем цимес таких нападающих, как Беседин, который толком не забивает? Просто я не подкован в теоретической части футбола, возможно он как-то борется, расталкивает соперников в чужой штрафной, этаким бульдозером является и в этом его ценность, в навязывании борьбы? Не понимаю
    Нападающий должен забывать голы, а не просто быть бульдозером. Например Лукаку, бульдозер, но клепает голы пачками. Кто такой Беседин? Был вечноперспективным, теперь уже безперспективным стал и пойдёт по пути других наших бульдозеров, - Мили, Селезнева, Гладкого и Зозули.
    Ссылка
    onco-clown
      onco-clown, 22.10.2020 14:20
    0
    Если можно объясните мне кто-нибудь в чем цимес таких нападающих, как Беседин, который толком не забивает? Просто я не подкован в теоретической части футбола, возможно он как-то борется, расталкивает соперников в чужой штрафной, этаким бульдозером является и в этом его ценность, в навязывании борьбы? Не понимаю
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 22.10.2020 14:12
    -1
    Бревно.
    Ссылка
    George Abuladze
    online
      George Abuladze, 22.10.2020 15:04
    +1
    Допинг все еще продолжает влиять на Артема, нужно дополнительное обследование !
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 22.10.2020 14:31
    +1
    onco-clown, 22.10.2020 14:20
    Если можно объясните мне кто-нибудь в чем цимес таких нападающих, как Беседин, который толком не забивает? Просто я не подкован в теоретической части футбола, возможно он как-то борется, расталкивает соперников в чужой штрафной, этаким бульдозером является и в этом его ценность, в навязывании борьбы? Не понимаю
    Нападающий должен забывать голы, а не просто быть бульдозером. Например Лукаку, бульдозер, но клепает голы пачками. Кто такой Беседин? Был вечноперспективным, теперь уже безперспективным стал и пойдёт по пути других наших бульдозеров, - Мили, Селезнева, Гладкого и Зозули.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 22.10.2020 15:05
    0
    George Abuladze, 22.10.2020 15:04
    Допинг все еще продолжает влиять на Артема, нужно дополнительное обследование !
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 22.10.2020 15:03
    0
    onco-clown, 22.10.2020 15:01
    Спасибо за ответ!
    Я вот тоже про Зозулю вспомнил) Не помню в каком сезоне он за Днепр за сезон забил то ли один, то ли три гола, но его приглашали в сборную при этом нередко. Что-то же они понимали когда приглашали такого форварда? Даже по принципу безрыбья были же в то время нападающие в ЧУ, которые забивали чаще, чем 1-3 раза за сезон, но их игнорировали уперто.
    А насчет Беседина, Русола, то это неплохие нападающие для таких клубов как Десна или Заря, возможно Колос. Мне кажется им и самим там комфортнее было бы. А такому клубу как Динамо нужен нормальный, регулярно забивающий форвард.
    Русола? Может Русина?
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 22.10.2020 14:49
    0
    скорее всего как и на кравца с солем
    Ссылка
    onco-clown
      onco-clown, 22.10.2020 14:20
    0
    Если можно объясните мне кто-нибудь в чем цимес таких нападающих, как Беседин, который толком не забивает? Просто я не подкован в теоретической части футбола, возможно он как-то борется, расталкивает соперников в чужой штрафной, этаким бульдозером является и в этом его ценность, в навязывании борьбы? Не понимаю
    Ссылка
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