Мэйкон. Костюк вышла в полуфинал, выбив первую сеяную

Украинка в двух сетах разобралась с третьей ракеткой Японии

  • 23.10.2020 20:42
  • 2584 просмотра
  • 7 комментариев
Мэйкон. Костюк вышла в полуфинал, выбив первую сеяную
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№113 WTA) вышла в 1/2 финала на турнире ITF в Мэйконе, США.

В четвертьфинале 18-летняя украинская теннисистка, которая получила от организаторов шестой номер посева, обыграла первую ракетку турнира Мисаки Дои из Японии (№86 WTA).

WTA Мэйкон. 1/4 финала

Марта Костюк (Украина) [6] – Мисаки Дои (Япония) [1] – 6:2, 6:1

В полуфинале Костюк сразится против победителя пары Франческа Ди Лоренцо (США) – Магдалена Фрех (Польша).

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    kollekciy
    online
      kollekciy, 23.10.2020 22:11
    +1
    Перемога на цьому турнірі може Марті дати не лише №100, але й заслужене місце 3-ї ракетки України, а то її вже почали в збірну всякими запасними брати, неначе Катаріна краще грає. Зараз Марті в хорошому настрої, я б прогнозував хороші шанси в грі з теперішньою Даяною.
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    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 23.10.2020 21:53
    +1
    Александр Ад, 23.10.2020 20:59
    Марта перша сотня ніяк не можє тебе дочекатися,давай ще трошкі
    Ага. Виграти два наступні матчі і позиція з №100 у рейтингу WTA буде за нею.
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    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 23.10.2020 21:21
    +1
    Прізвище наступної суперниці поляки вимовляють як Френх, а не Фрех. Там у прізвищі буква е з хвостиком - ę.
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 23.10.2020 21:07
    +2
    Марту з перемогою. Дуже сподобалась гра Марти в останніх 3-х розіграшах матчу, було видно що нарешті почала отримувати задоволення від гри, та заграла дуже агресивно. З вирішальними очками в геймах у Марти, як завжди якась містична проблема. Сподобалась гра Марти в захисті, були просто дивовижні сейви. Не вистачало вкорочених, які Марта часто вдало використовувала раніше. Подачу з US open Марті поки не вдається повернути.
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    sv_2000
    online
      sv_2000, 23.10.2020 21:04
    +3
    Молодчина!
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    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 23.10.2020 20:59
    +8
    Марта перша сотня ніяк не можє тебе дочекатися,давай ще трошкі
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    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 23.10.2020 20:50
    +10
    Марта, основные симпатии болельщиков в Украине сейчас у тебя, и ты это заслуживаешь, и не только игрой
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 23.10.2020 20:50
    +10
    Марта, основные симпатии болельщиков в Украине сейчас у тебя, и ты это заслуживаешь, и не только игрой
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 23.10.2020 20:59
    +8
    Марта перша сотня ніяк не можє тебе дочекатися,давай ще трошкі
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 23.10.2020 21:04
    +3
    Молодчина!
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 23.10.2020 21:07
    +2
    Марту з перемогою. Дуже сподобалась гра Марти в останніх 3-х розіграшах матчу, було видно що нарешті почала отримувати задоволення від гри, та заграла дуже агресивно. З вирішальними очками в геймах у Марти, як завжди якась містична проблема. Сподобалась гра Марти в захисті, були просто дивовижні сейви. Не вистачало вкорочених, які Марта часто вдало використовувала раніше. Подачу з US open Марті поки не вдається повернути.
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 23.10.2020 22:11
    +1
    Перемога на цьому турнірі може Марті дати не лише №100, але й заслужене місце 3-ї ракетки України, а то її вже почали в збірну всякими запасними брати, неначе Катаріна краще грає. Зараз Марті в хорошому настрої, я б прогнозував хороші шанси в грі з теперішньою Даяною.
    Ссылка
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 23.10.2020 21:53
    +1
    Александр Ад, 23.10.2020 20:59
    Марта перша сотня ніяк не можє тебе дочекатися,давай ще трошкі
    Ага. Виграти два наступні матчі і позиція з №100 у рейтингу WTA буде за нею.
    Ссылка
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 23.10.2020 21:21
    +1
    Прізвище наступної суперниці поляки вимовляють як Френх, а не Фрех. Там у прізвищі буква е з хвостиком - ę.
    Ссылка
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