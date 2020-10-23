Мэйкон. Костюк вышла в полуфинал, выбив первую сеяную

Украинская теннисистка Марта Костюк (№113 WTA) вышла в 1/2 финала на турнире ITF в Мэйконе, США.
В четвертьфинале 18-летняя украинская теннисистка, которая получила от организаторов шестой номер посева, обыграла первую ракетку турнира Мисаки Дои из Японии (№86 WTA).
WTA Мэйкон. 1/4 финала
Марта Костюк (Украина) [6] – Мисаки Дои (Япония) [1] – 6:2, 6:1
В полуфинале Костюк сразится против победителя пары Франческа Ди Лоренцо (США) – Магдалена Фрех (Польша).
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Источник — Sport.ua
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