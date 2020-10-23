Милевский может перейти в Пафос, который возглавляет Михайленко

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский, ныне выступающий за белорусский «Динамо Брест», может продолжить карьеру на Кипре.

По информации источника, предметный интерес к 35-летнему форварду проявляет «Пафос», который недавно возглавил украинский тренер Дмитрий Михайленко.

Сообщается, что киприоты готовятся предложить Милевскому контракт на полгода, который вступит в действие с января. После сезона-2020 в первенстве Беларуси ветеран в статусе свободного агента покинет «Динамо Брест».

Ранее Александр Панков, который является агентом Милевского, уже оформил для «Пафоса» трансферы других украинцев – вратаря Артура Рудько и полузащитника Ореста Кузыка.

Отметим, что в этом сезоне Милевский провел 30 поединков во всех турнирах, забил 4 мяча, сделал 7 ассистов, а также получил 8 желтых карточек.