Милевский может перейти в Пафос, который возглавляет Михайленко

Украинский десант на Кипре может пополнить экс-форвард сборной Украины

  • 23.10.2020 19:34
  • 895 просмотров
  • 2 комментария
Милевский может перейти в Пафос, который возглавляет Михайленко
© ФК Динамо Брест. Артем Милевский

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский, ныне выступающий за белорусский «Динамо Брест», может продолжить карьеру на Кипре.

По информации источника, предметный интерес к 35-летнему форварду проявляет «Пафос», который недавно возглавил украинский тренер Дмитрий Михайленко.

Сообщается, что киприоты готовятся предложить Милевскому контракт на полгода, который вступит в действие с января. После сезона-2020 в первенстве Беларуси ветеран в статусе свободного агента покинет «Динамо Брест».

Ранее Александр Панков, который является агентом Милевского, уже оформил для «Пафоса» трансферы других украинцев – вратаря Артура Рудько и полузащитника Ореста Кузыка.

Отметим, что в этом сезоне Милевский провел 30 поединков во всех турнирах, забил 4 мяча, сделал 7 ассистов, а также получил 8 желтых карточек.

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Источник — Футбол 24

(3 голоса)

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Комментарии
    bassofon
      bassofon, 23.10.2020 20:00
    0
    Хоть на Кипре поживет, все ж лучше чем в любимой стране усатого.
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 23.10.2020 19:51
    0
    норм
    Ссылка
    bassofon
      bassofon, 23.10.2020 20:00
    0
    Хоть на Кипре поживет, все ж лучше чем в любимой стране усатого.
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 23.10.2020 19:51
    0
    норм
    Ссылка
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