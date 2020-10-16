Милевский намерен вернуться в Украину

Форвард «Динамо» Брест Артем Милевский в своем Instagram написал, что намерен вернуться в Украину. «Скоро отходная. Украина, скоро буду», - указал игрок.

Ранее 35-летний Милевский намекнул, что в декабре, когда завершится текущий контракт, объявит о завершении карьеры.

В Украине Артем долгое время выступал за «Динамо».

