Милевский намерен вернуться в Украину

Форвард «Динамо» Брест Артем Милевский в своем Instagram написал, что намерен вернуться в Украину. «Скоро отходная. Украина, скоро буду», - указал игрок.
Ранее 35-летний Милевский намекнул, что в декабре, когда завершится текущий контракт, объявит о завершении карьеры.
В Украине Артем долгое время выступал за «Динамо».
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Источник — Sport.ua
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