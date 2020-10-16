Милевский намерен вернуться в Украину

Ранее намекал на завершение карьеры

  • 16.10.2020 09:27
  • 1900 просмотров
  • 3 комментария
Милевский намерен вернуться в Украину
© dynamo-brest.by

Форвард «Динамо» Брест Артем Милевский в своем Instagram написал, что намерен вернуться в Украину. «Скоро отходная. Украина, скоро буду», - указал игрок.

Ранее 35-летний Милевский намекнул, что в декабре, когда завершится текущий контракт, объявит о завершении карьеры.

В Украине Артем долгое время выступал за «Динамо».
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skoro othodnaya,⚪️🔵Ukraine skoro budu🤨🔜⚽️

Допис, поширений timi1010 (@timi1010)

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 16.10.2020 09:58
    0
    Artem !, 16.10.2020 09:45
    Колос?
    Минай.
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 16.10.2020 09:48
    0
    Пора в депутаты.
    Ссылка
    Artem !
      Artem !, 16.10.2020 09:45
    0
    Колос?
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 16.10.2020 09:58
    0
    Artem !, 16.10.2020 09:45
    Колос?
    Минай.
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 16.10.2020 09:48
    0
    Пора в депутаты.
    Ссылка
    Artem !
      Artem !, 16.10.2020 09:45
    0
    Колос?
    Ссылка
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