ВИДЕО. Милевский намекнул, когда закончит карьеру

Украинский форвард «Динамо-Брест» может завязать с футболом уже в декабре

  • 13.10.2020 07:09
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ВИДЕО. Милевский намекнул, когда закончит карьеру
© Instagram. Артем Милевский

35-летний украинский нападающий «Динамо-Брест» Артем Милевский рассказал, когда планирует завершить карьеру игрока.

«Брест!! Тогда все только начиналось!!!!! Быть добру. И мирного неба Беларуси. Паша Савицкий, мы типа рексы. Спасибо скажу всем в декабре раз и навсегда!!!!!», — написал Милевский в Instagram, комментируя подборку своих выступлений за «Динамо-Брест».

Контракт Милевского с «Динамо-Брест» рассчитан до 31-го декабря 2020-го года.

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Источник — Instagram

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