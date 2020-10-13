ВИДЕО. Милевский намекнул, когда закончит карьеру

35-летний украинский нападающий «Динамо-Брест» Артем Милевский рассказал, когда планирует завершить карьеру игрока.

«Брест!! Тогда все только начиналось!!!!! Быть добру. И мирного неба Беларуси. Паша Савицкий, мы типа рексы. Спасибо скажу всем в декабре раз и навсегда!!!!!», — написал Милевский в Instagram, комментируя подборку своих выступлений за «Динамо-Брест».

Контракт Милевского с «Динамо-Брест» рассчитан до 31-го декабря 2020-го года.