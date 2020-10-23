Таблица коэффициентов УЕФА. Шотландия нас преследует по пятам

В четверг, 22 октября, состоялись матчи 1-го тура Лиги Европы, и Sport.ua традиционно изучает таблицу коэффициентов УЕФА.

Луганская «Заря» под руководством Виктора Скрипника в стартовом матче не сумела ничего противопоставить английскому «Лестеру» (0:3), и еврокопилка Украины пополнений не получила. В текущей кампании украинские клубы набрали 3.200 балла, и это 13-й показатель в сезоне. Изучаем, как дела у конкурентов.

Украина в 5-летнем рейтинге УЕФА осталась на 11-м месте, но Шотландия, по ходу обойдя Турцию, приблизилась на ничтожных 0.125 балла.

Находящаяся на 10-м месте Австрия тремя клубами в четверг сумела набрать только 1 очко, что дает дополнительных 0.200 балла (сыграл вничью «Вольфсберг», проиграли ЛАСК и «Рапид»).

Турция очков вообще не набрала (проиграл «Сивасспор»), чем воспользовалась Шотландия и отобрала у представителей юга Европы 12-ю позицию. Если «Селтик» проиграл итальянскому «Милану», то «Рейнджерс» взял очки за победу над «Стандардом» (посмотрите гол с центра поля обязательно). У представителей севера Британии добавилось 0.500 балла (2 очка делят на 4 команды), а в текущем сезоне у них уже 4.500 пункта, и это 3-е место. Больше баллов только у Израиля (5.000 – неожиданный лидер сезона!) и Англии (4.785).

Теперь Шотландия дышит в спину Украине невероятно сильно. Нужно набирать очки!

Борьба за 10–13 позиции в рейтинге УЕФА

Таблица коэффициентов УЕФА 2021 (влияет на распределение путевок в сезоне 2022/23)

Источник данных: Bert Kassies