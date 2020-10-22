ВИДЕО. Сверхдальний гол! Как Рейнджерс забил Стандарду с центра поля

Сегодня, 22 октября, проходят матчи 1-го тура Лиги Европы.
Феноменальный гол забил шотландский «Рейнджерс» в ворота бельгийского «Стандарда» (2:0).
Кемар Руф увидел, что голкипер вышел далеко из ворот, и отправил мяч точно в цель ударом с центра поля!
ГОЛ! 0:2. Кемар Руф, 90+3 мин.
Kemar Roofe, Glasgow Rangers, hizo el gol del año...— moisESPN (@moillorens) October 22, 2020
pic.twitter.com/xN57bIrQgT
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Кемар Руф (Глазго Рейнджерс).
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Таверньер (Глазго Рейнджерс).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.