Стандард
0 : 2
Глазго Рейнджерс
22.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Сверхдальний гол! Как Рейнджерс забил Стандарду с центра поля

Кемар Руф увидел, что голкипер вышел далеко, и отправил мяч точно в цель

  • 22.10.2020 23:19
  • 3253 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Сверхдальний гол! Как Рейнджерс забил Стандарду с центра поля
© Twitter

Сегодня, 22 октября, проходят матчи 1-го тура Лиги Европы.

Феноменальный гол забил шотландский «Рейнджерс» в ворота бельгийского «Стандарда» (2:0).

Кемар Руф увидел, что голкипер вышел далеко из ворот, и отправил мяч точно в цель ударом с центра поля!

ГОЛ! 0:2. Кемар Руф, 90+3 мин.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Кемар Руф (Глазго Рейнджерс).
19' ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Таверньер (Глазго Рейнджерс).
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Источник — Twitter

(6 голосов)

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Комментарии
    jwls1914
    online
      jwls1914, 22.10.2020 23:45
    +1
    Второе видео просто топ))
    Ссылка
    jwls1914
    online
      jwls1914, 22.10.2020 23:45
    +1
    Второе видео просто топ))
    Ссылка
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