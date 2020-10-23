В поединке группового раунда Лиги Европы «Стандард» дома проиграл «Рейнджерс» со счетом 0:2.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Стандард» — «Рейнджерс» — 0:2
Голы: Таверньер, 19, Руф, 90
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Кемар Руф (Глазго Рейнджерс).
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Таверньер (Глазго Рейнджерс).
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Источник — Футбол 1/2/3
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