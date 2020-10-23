Турнирная таблица. Какие шансы у женской сборной Украины выйти на Евро-2022

Женская сборная Украины, обыграв Ирландию (1:0), улучшила свои шансы на выход в финальную часть Евро-2022.

Для выполнения задачи Украине надо выиграть еще две игры, у Греции (в гостях 27.10) и Черногории (дома 01.12), а также надеяться, что Ирландия не возьмет три очка в игре против досрочного победителя группы, Германии. При выполнении этих вполне реальных условий подопечные Натальи Зинченко выйдут в раунд плей-офф.

В финальной части, которая пройдет в июле 2022 года в Англии, сыграют хозяева турнира, победители девяти отборочных групп и три лучших сборные, занявшие вторые места. Кроме того, 6 вторых команд, которые не попадут в число счастливчиков, поборются в раунде плей-офф за три оставшихся путевки.

Квалификация женского Евро-2022

Группа I

Матчи 22–23 октября

Украина – Ирландия – 1:0

Греция – Черногория – 1:0

Турнирная таблица

Оставшиеся матчи