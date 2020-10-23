Тайсон, Матвиенко и еще 3 игрока основы Шахтера вернулись в общую группу

«Горняки» постепенно выходят из кадрового кризиса

  • 23.10.2020 18:39
  • 2154 просмотра
  • 7 комментариев
Тайсон, Матвиенко и еще 3 игрока основы Шахтера вернулись в общую группу
© ФК Шахтер Донецк. Тайсон

Донецкий «Шахтер» провел первую тренировку после победы над мадридским «Реалом» (3:2) в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

Интересно, что к тренировкам в общей группе уже вернулись Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрик, Николай Матвиенко и Сергей Болбат. Все они ранее были на самоизоляции из-за положительных тестов на коронавирус.

Сообщается, что Сергей Кривцов, Жуниор Мораес и Фернандо пока работают индивидуально. Также отдельная программа у Исмаили, Евгения Коноплянки, Виктора Коваленко и Владислава Вакулы.

Уже завтра, 24 октября, в рамках 7-го тура УПЛ подопечным Луиша Каштру предстоит сыграть с «Ворсклой», которая набрала 14 очков в 6 предыдущих встречах. Поединок состоится на киевском стадионе имени Банникова и начнется в 14:00.

А 27 октября «Шахтер» во втором туре Лиги чемпионов сыграет против миланского «Интера». Матч состоится в Киеве на НСК «Олимпийский», начало в 19:55.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(8 голосов)

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Комментарии
    J0e777
    online
      J0e777, 23.10.2020 19:39
    -6
    Донбасятина, мало минусов. Неужели у тебя всего 11 аккаунтов
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 23.10.2020 19:23
    +5
    Слава Чебан, 23.10.2020 19:15
    та еще в прошлом сезоне надо было уже в старте соломона и тете, а со скамейки на усиление тайсон и марлос
    Согласен. Не, я не спорю что Тайсон это Тайсон, но что-то в последнее время мотивации в ЧУ у него какая-то странная, это мягко говоря + дико бесит его вечное нытьё, надеюсь зимой его уже не будет в Шахтёра, хотя он может выторговывать новый контракт... А Тете, Соломон и Антония это будущие мировые звёзды, им главное не расслабляться.
    Ссылка
    Слава Чебан
      Слава Чебан, 23.10.2020 19:15
    +2
    Олег Тимофеюк, 23.10.2020 18:44
    Нытику Тайсону после матча с Реалом нужно хорошенько задуматься.
    та еще в прошлом сезоне надо было уже в старте соломона и тете, а со скамейки на усиление тайсон и марлос
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 23.10.2020 18:56
    -15
    Maks7777, 23.10.2020 18:48
    С возращением!!!Шахтёр гордость Украины!!!Не то что Динаамо (Автобусс)) позорнники лиги Европы!!!
    А ты безработное днонецкое позорище, которое тут сутками сидит. Галимый донбасос
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    kekandos
    online
      kekandos, 23.10.2020 18:51
    -13
    Maks7777, 23.10.2020 18:48
    С возращением!!!Шахтёр гордость Украины!!!Не то что Динаамо (Автобусс)) позорнники лиги Европы!!!
    че
    Ссылка
    Maks7777
      Maks7777, 23.10.2020 18:48
    +8
    С возращением!!!Шахтёр гордость Украины!!!Не то что Динаамо (Автобусс)) позорнники лиги Европы!!!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 23.10.2020 18:44
    +5
    Нытику Тайсону после матча с Реалом нужно хорошенько задуматься.
    Ссылка
    Maks7777
      Maks7777, 23.10.2020 18:48
    +8
    С возращением!!!Шахтёр гордость Украины!!!Не то что Динаамо (Автобусс)) позорнники лиги Европы!!!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 23.10.2020 19:23
    +5
    Слава Чебан, 23.10.2020 19:15
    та еще в прошлом сезоне надо было уже в старте соломона и тете, а со скамейки на усиление тайсон и марлос
    Согласен. Не, я не спорю что Тайсон это Тайсон, но что-то в последнее время мотивации в ЧУ у него какая-то странная, это мягко говоря + дико бесит его вечное нытьё, надеюсь зимой его уже не будет в Шахтёра, хотя он может выторговывать новый контракт... А Тете, Соломон и Антония это будущие мировые звёзды, им главное не расслабляться.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 23.10.2020 18:44
    +5
    Нытику Тайсону после матча с Реалом нужно хорошенько задуматься.
    Ссылка
    Слава Чебан
      Слава Чебан, 23.10.2020 19:15
    +2
    Олег Тимофеюк, 23.10.2020 18:44
    Нытику Тайсону после матча с Реалом нужно хорошенько задуматься.
    та еще в прошлом сезоне надо было уже в старте соломона и тете, а со скамейки на усиление тайсон и марлос
    Ссылка
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