Тайсон, Матвиенко и еще 3 игрока основы Шахтера вернулись в общую группу

Донецкий «Шахтер» провел первую тренировку после победы над мадридским «Реалом» (3:2) в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

Интересно, что к тренировкам в общей группе уже вернулись Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрик, Николай Матвиенко и Сергей Болбат. Все они ранее были на самоизоляции из-за положительных тестов на коронавирус.

Сообщается, что Сергей Кривцов, Жуниор Мораес и Фернандо пока работают индивидуально. Также отдельная программа у Исмаили, Евгения Коноплянки, Виктора Коваленко и Владислава Вакулы.

Уже завтра, 24 октября, в рамках 7-го тура УПЛ подопечным Луиша Каштру предстоит сыграть с «Ворсклой», которая набрала 14 очков в 6 предыдущих встречах. Поединок состоится на киевском стадионе имени Банникова и начнется в 14:00.

А 27 октября «Шахтер» во втором туре Лиги чемпионов сыграет против миланского «Интера». Матч состоится в Киеве на НСК «Олимпийский», начало в 19:55.