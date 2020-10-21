Шоковая терапия от горняков. Шахтер сенсационно обыграл Реал в Мадриде

...Сборная Украины, оказавшись, как и «Шахтер», в тяжелейших условиях кадрового голода, неожиданно обрела новых героев среди ближайшего (а то и вовсе далекого) резерва. И «случайные пассажиры», волею случая сыгравшие против сборной Испании, вдруг стали едва ли не героями нации. Ну, может, и не нации, но все равно героями. В общем, вся эта патетика к тому, что даже у экспериментального состава чемпионов Украины, прибывшего в Мадрид играть против первого состава «Реала», были шансы и победить, и громко о себе заявить. И пренебрегать такими шансами – как минимум неразумно.

Луиш Каштру особого выбора не имел, поэтому поставил «под ружье» тех, кто хоть немного, да понюхал пороха настоящих битв. Из по-настоящему узнаваемых лиц в запасе был разве что Пятов, остальные – уж извините, для численности. Зинедин Зидан из знаковых персонажей не мог рассчитывать лишь на Серхио Рамоса, которого из-за травмы не оказалось даже в заявке. А вот наш голкипер Андрей Лунин в заявке оказался. Правда, шансов, что он выйдет на замену, было откровенно немного.

Начали команды неспеша, и уж слишком академично. Впрочем, такому сценарию вряд ли нужно удивляться: хозяева резонно полагали, что свое добудут не мытьем, так катаньем, а гостям торопиться и вовсе некуда. В этом смысле дебют матча был очень похож на аналогичный временной отрезок вчерашней игры в Киеве между «Динамо» и «Ювентусом».

Однако уже на 13 минуте сценарий в мадридской игре мог кардинально измениться: Марлос практически с центрального круга выбежал на чистое «свидание» с Куртуа, но сыграл уж слишком бесхитростно, не сумев переиграть в ближнем бою бельгийского кипера.

Для «Реала» тот момент тревожным звонком не стал. «Сливочные» продолжали играть явно на расслабоне. Перепасовка мяча, словно для повышения показателей ТТД, и нехитрые навесные передачи – вот и все, чем запомнился в эти минуты «Королевский клуб». Отсутствие высокого прессинга и таких же скоростей со стороны соперника развязало «Шахтеру» руки. Да и ноги тоже. Вместе с головой. «Горняки» без особой боязни шли вперед – терять-то нечего, и после одной из таких вылазок, когда отлично на своем левой фланге сыграл Корниенко, мяч оказался у Тете, который хорошим ударом в дальний угол открыл счет.

Пока «Реал» приходил в себя, «Шахтер» забил и второй гол. И снова в центре внимания оказался Тете, с ударом которого Куртуа справился, но от Варана мяч залетел в сетку. Фантастика! Середина первого тайма – и 2:0 в пользу «Шахтера»! В Мадриде! Лучшее начало матча даже в мечтах сложно было представить. Но и это еще было не все. Под занавес первого тайма гости отправили именитых хозяев как минимум в нокдаун. И снова блеснул Тете, который разыграл с Соломоном образцовую, по-бразильски красивую атаку, которую точным ударом в угол завершил израильский легионер. 0:3 после первого тайма там, где практически всеми ожидалось 3:0. В это было очень сложно поверить, но это была правда.

После окончания первого тайма очень хотелось, чтобы второго тайма вовсе не было, чтобы матч так и завершился. Потому что не нужно быть обязательно провидцем, чтобы понимать, что в раздевалке Зидан устроит своим подопечным «Армагеддон», и на вторую половину игры они выйдут бешено мотивированными. Найдет ли для своих подопечных нужные слова тренер «Шахтера», который не хуже нас с вами понимал, что после перерыва его команде придется туго?

На второй тайм Зидан выпустил Бензема, причем не вместо инертного Йовича, а вместо Родриго. И с первых же секунд тайма хозяева бросились вперед. Гости ожидаемо отошли на свою половину поля. Но, что показательно, откровенно на отбой во время стартовой навалы дончане не играли, пытались выходить из обороны через короткий пас. Но своего мадридцы все равно быстро добились. Не получилось завести мяч в ворота – Модрич доставил туда футбольный снаряд из-за пределов штрафной площади отличным ударом практически в девятку. «Шахтер» оперативно организовал сразу две контратаки, но Марлосу и Тете в этот раз не повезло.

Зидан пошел ва-банк, выпустив вместо Йовича Винисиуса. И первым же касанием к мячу бразилец забил. Причем, что интересно, «Реал» забил свой второй гол не столько благодаря собственному мастерству, сколько использовав ошибку Марлоса.

Для «Шахтера» запахло жареным. «Реал» наконец-то включил настоящие скорости, и «горняки» за своим соперником откровенно не успевали. Тем не менее, «Шахтер» создал еще один чистый выход один на один. Но, как и в моменте с Марлосом, Тете тоже не смог реализовать свой шанс. Обидно.

Минут за двадцать до конца игры стало очевидно, что «Шахтер» устал, и что нужно освежать команду заменами. Но, увы, усиливать игру со скамейки было некем. Нужно терпеть. «Шахтер» не только терпел, но и пытался огрызаться. «Горнякам» даже удалось забить четвертый гол, но он не был засчитан – Тете залез в офсайд.

Финальные минуты матча – нервы натянуты струной. «Шахтер» очень организовано обороняется, но «Реал» все силы бросил в атаку. В помощь к Бензема был отправлен даже Варан.

И хозяева таки смогли забить «горнякам» уже в компенсированное время. Отличился Вальверде. Но судья Йованович, пересмотрев эпизод, увидел офсайд в действиях Винисиуса. Отменил взятие ворот. Отлегло.

Осталось продержаться пару минут. И «Шахтер» продержался. Браво, «горняки»! С победой, Украина!

Лига чемпионов. Группа В. 1-й тур.

«Реал» – «Шахтер» – 2:3

Лука Модрич (54), Винисиус Жуниор (59) – Тете (29), Рафаэль Варан (33, автогол), Манор Соломон (43)

Марко Асенсио (34), Эдер Милитао (87) – Виктор Корниенко (8), Валерий Бондарь (83)

«Реал»: Тибо Куртуа, Марсело, Эдер Милитао, Рафаэль Варан, Ферлан Менди, Федерико Вальверде, Каземиро, Лука Модрич (Тони Кроос, 70), Лука Йович (Винисиус Жуниор, 59), Родриго (Карим Бензема, 46), Марко Асенсио

«Шахтер»: Анатолий Трубин, Валерий Бондарь, Додо, Виктор Корниенко, Давид Хочолава, Майкон, Маркос Антонио (Богдан Вьюнник, 95), Тете, Манор Соломон (Витао, 92), Ромеро Марлос, Дентиньо (Георгий Судаков, 86)

Арбитр: Срджан Йованович (Сербия)

Стадион «Альфредо Ди Стефано» (Мадрид, Испания)

РЕАЛ - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА