Реал Мадрид
2 : 3
Шахтер Донецк
21.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Шоковая терапия от горняков. Шахтер сенсационно обыграл Реал в Мадриде

Команда Луиша Каштру без ряда ключевых исполнителей обыграла мадридский клуб

  • 21.10.2020 21:46
  • 18163 просмотра
  • 274 комментария
Шоковая терапия от горняков. Шахтер сенсационно обыграл Реал в Мадриде

...Сборная Украины, оказавшись, как и «Шахтер», в тяжелейших условиях кадрового голода, неожиданно обрела новых героев среди ближайшего (а то и вовсе далекого) резерва. И «случайные пассажиры», волею случая сыгравшие против сборной Испании, вдруг стали едва ли не героями нации. Ну, может, и не нации, но все равно героями. В общем, вся эта патетика к тому, что даже у экспериментального состава чемпионов Украины, прибывшего в Мадрид играть против первого состава «Реала», были шансы и победить, и громко о себе заявить. И пренебрегать такими шансами – как минимум неразумно.

Луиш Каштру особого выбора не имел, поэтому поставил «под ружье» тех, кто хоть немного, да понюхал пороха настоящих битв. Из по-настоящему узнаваемых лиц в запасе был разве что Пятов, остальные – уж извините, для численности. Зинедин Зидан из знаковых персонажей не мог рассчитывать лишь на Серхио Рамоса, которого из-за травмы не оказалось даже в заявке. А вот наш голкипер Андрей Лунин в заявке оказался. Правда, шансов, что он выйдет на замену, было откровенно немного.

Начали команды неспеша, и уж слишком академично. Впрочем, такому сценарию вряд ли нужно удивляться: хозяева резонно полагали, что свое добудут не мытьем, так катаньем, а гостям торопиться и вовсе некуда. В этом смысле дебют матча был очень похож на аналогичный временной отрезок вчерашней игры в Киеве между «Динамо» и «Ювентусом».

Однако уже на 13 минуте сценарий в мадридской игре мог кардинально измениться: Марлос практически с центрального круга выбежал на чистое «свидание» с Куртуа, но сыграл уж слишком бесхитростно, не сумев переиграть в ближнем бою бельгийского кипера.

Для «Реала» тот момент тревожным звонком не стал. «Сливочные» продолжали играть явно на расслабоне. Перепасовка мяча, словно для повышения показателей ТТД, и нехитрые навесные передачи – вот и все, чем запомнился в эти минуты «Королевский клуб». Отсутствие высокого прессинга и таких же скоростей со стороны соперника развязало «Шахтеру» руки. Да и ноги тоже. Вместе с головой. «Горняки» без особой боязни шли вперед – терять-то нечего, и после одной из таких вылазок, когда отлично на своем левой фланге сыграл Корниенко, мяч оказался у Тете, который хорошим ударом в дальний угол открыл счет.

Пока «Реал» приходил в себя, «Шахтер» забил и второй гол. И снова в центре внимания оказался Тете, с ударом которого Куртуа справился, но от Варана мяч залетел в сетку. Фантастика! Середина первого тайма – и 2:0 в пользу «Шахтера»! В Мадриде! Лучшее начало матча даже в мечтах сложно было представить. Но и это еще было не все. Под занавес первого тайма гости отправили именитых хозяев как минимум в нокдаун. И снова блеснул Тете, который разыграл с Соломоном образцовую, по-бразильски красивую атаку, которую точным ударом в угол завершил израильский легионер. 0:3 после первого тайма там, где практически всеми ожидалось 3:0. В это было очень сложно поверить, но это была правда.

После окончания первого тайма очень хотелось, чтобы второго тайма вовсе не было, чтобы матч так и завершился. Потому что не нужно быть обязательно провидцем, чтобы понимать, что в раздевалке Зидан устроит своим подопечным «Армагеддон», и на вторую половину игры они выйдут бешено мотивированными. Найдет ли для своих подопечных нужные слова тренер «Шахтера», который не хуже нас с вами понимал, что после перерыва его команде придется туго?

На второй тайм Зидан выпустил Бензема, причем не вместо инертного Йовича, а вместо Родриго. И с первых же секунд тайма хозяева бросились вперед. Гости ожидаемо отошли на свою половину поля. Но, что показательно, откровенно на отбой во время стартовой навалы дончане не играли, пытались выходить из обороны через короткий пас. Но своего мадридцы все равно быстро добились. Не получилось завести мяч в ворота – Модрич доставил туда футбольный снаряд из-за пределов штрафной площади отличным ударом практически в девятку. «Шахтер» оперативно организовал сразу две контратаки, но Марлосу и Тете в этот раз не повезло.

Зидан пошел ва-банк, выпустив вместо Йовича Винисиуса. И первым же касанием к мячу бразилец забил. Причем, что интересно, «Реал» забил свой второй гол не столько благодаря собственному мастерству, сколько использовав ошибку Марлоса.

Для «Шахтера» запахло жареным. «Реал» наконец-то включил настоящие скорости, и «горняки» за своим соперником откровенно не успевали. Тем не менее, «Шахтер» создал еще один чистый выход один на один. Но, как и в моменте с Марлосом, Тете тоже не смог реализовать свой шанс. Обидно.

Минут за двадцать до конца игры стало очевидно, что «Шахтер» устал, и что нужно освежать команду заменами. Но, увы, усиливать игру со скамейки было некем. Нужно терпеть. «Шахтер» не только терпел, но и пытался огрызаться. «Горнякам» даже удалось забить четвертый гол, но он не был засчитан – Тете залез в офсайд.

Финальные минуты матча – нервы натянуты струной. «Шахтер» очень организовано обороняется, но «Реал» все силы бросил в атаку. В помощь к Бензема был отправлен даже Варан.

И хозяева таки смогли забить «горнякам» уже в компенсированное время. Отличился Вальверде. Но судья Йованович, пересмотрев эпизод, увидел офсайд в действиях Винисиуса. Отменил взятие ворот. Отлегло.

Осталось продержаться пару минут. И «Шахтер» продержался. Браво, «горняки»! С победой, Украина!

Лига чемпионов. Группа В. 1-й тур.

«Реал» – «Шахтер» – 2:3

Лука Модрич (54), Винисиус Жуниор (59) – Тете (29), Рафаэль Варан (33, автогол), Манор Соломон (43)

Марко Асенсио (34), Эдер Милитао (87) – Виктор Корниенко (8), Валерий Бондарь (83)

«Реал»: Тибо Куртуа, Марсело, Эдер Милитао, Рафаэль Варан, Ферлан Менди, Федерико Вальверде, Каземиро, Лука Модрич (Тони Кроос, 70), Лука Йович (Винисиус Жуниор, 59), Родриго (Карим Бензема, 46), Марко Асенсио

«Шахтер»: Анатолий Трубин, Валерий Бондарь, Додо, Виктор Корниенко, Давид Хочолава, Майкон, Маркос Антонио (Богдан Вьюнник, 95), Тете, Манор Соломон (Витао, 92), Ромеро Марлос, Дентиньо (Георгий Судаков, 86)

Арбитр: Срджан Йованович (Сербия)

Стадион «Альфредо Ди Стефано» (Мадрид, Испания)

РЕАЛ - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Валерий Василенко, Sport.ua

(66 голосов)

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Комментарии
    JekFunny
      JekFunny, 21.10.2020 22:18
    0
    ingvar8888, 21.10.2020 22:17
    Шахтар,це не Динамо!!!
    Боягузів у шахту не приймають!.. Тільки сурки бояться в атакуючий футбол грати, вони в автобус зіграють і програють!
    Шахтар з перемогою!
    А Динамо дивіться і учіться!!!..
    Про какой автобус ты говоришь ?
    Зачем комментировать то , в чем не разбираешься ?
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
      ZAKARPATFAN, 21.10.2020 22:18
    0
    А я ще після виїзної гри Шахты з Мансіті (1:1) казав, що в цієї молоді велике майбутнє і що Каштру класний тренер. Потім був півфінал кубка УЕФА, а потім у Шахти почалася чорна полоса і багато хто почав їх відразу ж хоронити, я ж підтримував до останнього і казав що така полоса є в кожної команди і це просто треба перетерпіти! Перетерпіли! У декого так, що команда виграє - значить герої, а починає програвати то той фізрук, а ті - постаріли вже різко, а молодь слабка. Сьогодні гірники зняли усі запитання!
    Ссылка
    heImsman
      heImsman, 21.10.2020 22:18
    0
    А алжирской обезьяне еще икнется за такие позорные сливы.
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 21.10.2020 22:18
    0
    JekFunny, 21.10.2020 22:16
    Та он сделает , я думаю
    Но все равно скоро вопрос упрется в персоналии
    Если мы хотим играть а такой песочнице , то подбирать только свободных агентов - не вариант .
    Причём в этом сезоне уже не прокатит нытьё что нету бабок
    За ЛЧ упало - 30 + Лямов
    + добавить можно за результаты, а опять брать каких-то бразильцев которые год не играли, ну это пздц, да еще в такой группе, ну на х называется
    Ссылка
    AleksDnipro87
      AleksDnipro87, 21.10.2020 22:17
    +1
    Так держать кроты. Снимаю шляпу
    Ссылка
    romanchik.8403
      romanchik.8403, 21.10.2020 22:17
    0
    2020 .... Удивит ещё
    Ссылка
    ingvar8888
      ingvar8888, 21.10.2020 22:17
    +2
    Шахтар,це не Динамо!!!
    Боягузів у шахту не приймають!.. Тільки сурки бояться в атакуючий футбол грати, вони в автобус зіграють і програють!
    Шахтар з перемогою!
    А Динамо дивіться і учіться!!!..
    Ссылка
    Alex Anatoliuov
      Alex Anatoliuov, 21.10.2020 22:17
    0
    Mac_Gyver, 21.10.2020 21:49
    Снимаю шляпу.
    Снимаю труси
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 21.10.2020 22:17
    0
    Олег Тимофеюк, 21.10.2020 22:15
    Просто нужно время от времени атаковать, не бояться.
    Я ж говорю, что уже сидеть когда пропустили да еще дома ... но тут дебют молодняка да сразу Юве ... но без моментов и атаки конечно нельзя результат добывать, а сидеть в жо весь матч и надеятся на 90+5 забить, так защитники нужны классные да форварды
    Ссылка
    Sergey Gribov
      Sergey Gribov, 21.10.2020 22:17
    -1
    Mac_Gyver, 21.10.2020 22:15
    Супряга очень разочаровал. Не видно прогресса в его игре. ДК сейчас нужен другой нападающий.
    как может разочаровать нападающий за 15 млн, главное верить в него и не сдаваться
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 21.10.2020 22:17
    -1
    AdvocatusDei, 21.10.2020 22:16
    Это да... столько моментов, с Реалом))
    Именно, играл по сути дубль + на выезде + с РЕАЛОМ.
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    footballroom
    online
      footballroom, 21.10.2020 22:16
    0
    Красавцы!! Нет слов!!
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    Ссылка
    heImsman
      heImsman, 21.10.2020 22:16
    -1
    con clusion, 21.10.2020 22:14
    Это ж твоя сестра за тебя пишет? Ты так не можешь. Должна быть одна ср*нь...
    Я уверовал в кротов, они самые крутые в мире.
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 21.10.2020 22:16
    -1
    Alex86 1, 21.10.2020 22:14
    Ну и выводы что б румын делал и корректировал, это еще важнее и то самое что никогда физруки не делали, а повторяли матч за матчем одно и тоже
    Та он сделает , я думаю
    Но все равно скоро вопрос упрется в персоналии
    Если мы хотим играть а такой песочнице , то подбирать только свободных агентов - не вариант .
    Причём в этом сезоне уже не прокатит нытьё что нету бабок
    За ЛЧ упало - 30 + Лямов
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 21.10.2020 22:16
    0
    Dynamo_Cyprus, 21.10.2020 22:15
    Алмины, вы Василенку хоть отгул завтра дайте, траур у человека, а ему еще прогнозы на матчи Шахтера писать
    Ссылка
    AdvocatusDei
      AdvocatusDei, 21.10.2020 22:16
    +1
    Олег Тимофеюк, 21.10.2020 22:15
    У нас сегодня столько было выходов один на один с вратарём, это не матч, это фантастика.
    Это да... столько моментов, с Реалом))
    Ссылка
    romanchik.8403
      romanchik.8403, 21.10.2020 22:16
    +2
    Тебе, Соломон от них можно было ждать феерии...Но реально Корниенко удивляет...Он разрывал фланг
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 21.10.2020 22:15
    +1
    Alex86 1, 21.10.2020 22:14
    Ну и выводы что б румын делал и корректировал, это еще важнее и то самое что никогда физруки не делали, а повторяли матч за матчем одно и тоже
    Просто нужно время от времени атаковать, не бояться.
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
      Dynamo_Cyprus, 21.10.2020 22:15
    +4
    Алмины, вы Василенку хоть отгул завтра дайте, траур у человека, а ему еще прогнозы на матчи Шахтера писать
    Ссылка
    Alex Anatoliuov
      Alex Anatoliuov, 21.10.2020 22:15
    +1
    УРА ЙОПТА брависимо
    Ссылка
    ManUtd
      ManUtd, 21.10.2020 21:47
    +29
    Второй тайм сверхсложный, но 3 очка в кармане. Каждый игрок Шахтера сыграл выше всяких похвал, браво.
    Ссылка
    serge_kr
      serge_kr, 21.10.2020 21:48
    +23
    Браво, 3 очка на выезде дублем против Реала, по моментам Шахта однозначно переиграла испанцев
    Ссылка
    Publius
      Publius, 21.10.2020 21:59
    +18
    За сегодняшнюю игру кроты заслуживают добрых слов, похвал и всяческого уважения от всех любителей футбола Украины! Это я как болельщик Динамо с почти 50 летним стажем говорю.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
      Алексей Голяченко, 21.10.2020 21:50
    +18
    Браво Шахтар. Сегодня вы хороши как некогда. Болелы Динамо поддержите меня. Пусть кроты знают что на евре арене мы болеем за все наши команды и желаем им побед. Браво Донецк
    Ссылка
    Футбол в квадрате
      Футбол в квадрате, 21.10.2020 21:50
    +17
    Сначала почти вторым составом Испанию, теперь Реал... Можем же играть с грандами, красавцы!
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 21.10.2020 21:56
    +16
    Браво Каштру не поставил автобус а дал пацанам играть! Корниенко просто мегакруть!
    Ссылка
    roman_kros
      roman_kros, 21.10.2020 21:50
    +15
    Красавчики, але це мав бути виграш без валідолу. Стільки виходів просрали, що могли робити реалу позорише такого ж рівня як Баварія Барсі.
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 21.10.2020 21:49
    +14
    Как болельщик ДК поздравляю шахту. Полудублем все же смогли одолеть сливочных. Браво! Ждем обзор их прессы. Валидольщики хреновы. Интересно ск бы основа накидала им.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
      Поручик Ржевский, 21.10.2020 21:49
    +14
    Матч - бомба!
    Две сумасшедшие команды устроили батл!
    Шахта была лучше.
    Надо было во втором тайме двушку ещё ложить!
    Но, спасибо и на этом!
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 21.10.2020 21:49
    +14
    Молодцы Шахтёр
    Первый тайм это нечто , снимаю шляпу !
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 21.10.2020 21:49
    +13
    Что тут сказать, играл по сути дубль Шахтёра на выезде против РЕАЛА. Счёт должен был бы быть примерно 2:6. Шахтёр, спасибо, ты гордость Украины!
    Ссылка
    serega-2019
      serega-2019, 21.10.2020 21:57
    +11
    Вітаю Шахтар з перемогою !!! БРАВО !!!
    Ссылка
    realpidrid
      realpidrid, 21.10.2020 21:56
    +11
    Петя Рудик, 21.10.2020 21:53
    Привіт фанам Динамо! Ось так треба грати з грандами!
    Причём здесь Динамо??? Или нужно обязательно срач даже в такой вечер устраивать? Вчера Динамо тоже играло неплохо и думаю в Турине тоже получат свои шансы. Я фан Динамо уже почти 30 лет и сегодня искренне радуюсь победе Шахтера в ЛЧ.
    Ссылка
    Mac_Gyver
      Mac_Gyver, 21.10.2020 21:49
    +11
    Снимаю шляпу.
    Ссылка
    Lion
      Lion, 21.10.2020 22:05
    +10
    Не ведитесь на провокации сов!!
    У них горе посочувствойте......
    Ссылка
    SanyaPOL
      SanyaPOL, 21.10.2020 21:49
    +10
    Корниенко в Сборную!!!!
    Ссылка
    InterCityUkraine
      InterCityUkraine, 21.10.2020 21:59
    +9
    Корниенко красавец, заявил о себе. Думаю Шева обратит внимание и вызовет хотя бы на товарняк
    Ссылка
    ya_3
      ya_3, 21.10.2020 21:58
    +9
    Я думал, что круче УКРАИНА - ИСПАНИЯ быть уже не может, но любимый ШАХТЕР доказал, что в этой жизни возможно всё! Сил нет, горло сорвано, соседи всё кулаки об стену отбили, но оно того стоило! Мужики, вы - лучшие! Всех - с ПОБЕДОЙ!
    Ссылка
    Сергей Паюк
      Сергей Паюк, 21.10.2020 21:58
    +9
    Мы оказывается можем бить Реал !!! Мужики спасибо за эмоции!
    Ссылка
    Sinichkin
      Sinichkin, 21.10.2020 21:56
    +9
    Супер, красавцы!!!
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