Реал Мадрид
2 : 3
Шахтер Донецк
21.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Реал – Шахтер – 2:3. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка группового раунда Лиги чемпионов

  • 21.10.2020 19:55
  • 123227 просмотров
  • 786 комментариев
Реал – Шахтер – 2:3. Текстовая трансляция матча
© ФК Шахтер

Лига чемпионов. Группа В. 1-й тур.

«Реал» – «Шахтер» – 2:3

Лука Модрич (54), Винисиус Жуниор (59) – Тете (29), Рафаэль Варан (33, автогол), Манор Соломон (43)

Марко Асенсио (34), Эдер Милитао (87) – Виктор Корниенко (8), Валерий Бондарь (83)

«Реал»: Тибо Куртуа, Марсело, Эдер Милитао, Рафаэль Варан, Ферлан Менди, Федерико Вальверде, Каземиро, Лука Модрич (Тони Кроос, 70), Лука Йович (Винисиус Жуниор, 59), Родриго (Карим Бензема, 46), Марко Асенсио

Запас: Диего Альтубе, Андрей Лунин, Начо, Лукас Васкес, Иско

«Шахтер»: Анатолий Трубин, Валерий Бондарь, Додо, Виктор Корниенко, Давид Хочолава, Майкон, Маркос Антонио (Богдан Вьюнник, 95), Тете, Манор Соломон (Витао, 92), Ромеро Марлос, Дентиньо (Георгий Судаков, 86)

Запас: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Марк Мампаси, Маркиньос Сиприано, Денис Шостак, Даниил Гончарук

Арбитр: Срджан Йованович (Сербия)

Стадион «Альфредо Ди Стефано» (Мадрид, Испания)

 

МАТЧ ОКОНЧЕН!

95 мин. Замена у Шахтера. Вместо Антонио на поле вышел Вьюнник.

94 мин. Вальверде забил гол, НО ОН НЕ БЫЛ ЗАСЧИТАН! Винисиус находился в оффсайде, который и зафиксировал арбитр!

92 мин. Замена у Шахтера. Вместо Соломона вышел Витао.

90 мин. Арбитр компенсировал 3 минуты.

88 мин. После навеса с углового Трубин кулаком выбил мяч.

87 мин. Милитао грубо сыграл на половине поля Шахтера.

86 мин. Замена у Шахтера. Вместо Дентиньо на поле вышел Судаков.

85 мин. Дентиньо оказывают медицинскую помощь.

83 мин. Бондарю за затягивание времени.

82 мин. Неудачная атака Реала.

80 мин. Еще один мяч оказался в воротах Реала, но арбитр зафиксировал оффсайд у Тете.

78 мин. Владеют преимуществом хозяева поля.

76 мин. Додо перехватил мяч после прострела Вальверде.

73 мин. Милитао не дал пробить Тете из правого угла штрафной.

70 мин. Замена у Реала. Вместо Модрича на поле вышел Кроос.

67 мин. Галактикос контролируют мяч.

64 мин. КАК ЖЕ ТАК?! Дентиньо вывел Тете один на один с голкипером, но футболист Шахтера не пробил Куртуа!

62 мин. ОПАСНО! Бондарь заблокировал удар Бензема с угла вратарской!

59 мин. ГОЛ! 2:3! Только вышедший на поле Винисиус обокрал Марлоса, по центру вошел в штрафную Шахтера и точно пробил в противоход Трубину.

59 мин. Замена у Реала. Вместо Йовича вышел Винисиус.

57 мин. После навеса Вальверде Трубин поймал мяч.

56 мин. МОМЕЕЕНТ! Корниенко прошел левым флангом и прострелил на Тете, который пробил в сантиметрах от левой штанги!

54 мин. ГОЛ! 1:3! Модрич метрах в 30-ти от ворот Шахтера подготовил удар и пробил точно в правую от себя девятку!

52 мин. После навеса с фланга Йович не дотянулся до мяча!

50 мин. Модрич нарушил правила возле штрафной Шахтера.

48 мин. Неудачная атака Реала.

46 мин. Замена у Реала. Вместо Родриго на поле вышел Бензема.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Арбитр добавил 1 минуту.

43 мин. ГООООООООООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 0:3!!! ВОТ ЭТО ДА! После техничной скидки пяткой от Тете Соломон из центра штрафной точно пробил в противоход голкиперу!

41 мин. Горняки выбежали в контратаку, но Тете один в один не прошел оппонента.

39 мин. Игра идет в центре поля.

37 мин. Дентиньо оказывают медицинскую помощь.

34 мин. Асенсио грубо сыграл против Соломона.

33 мин. ГОООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 0:2!!! После удара Тете от правого угла штрафной Куртуа в падении отбил мяч перед собой, и боровшийся с Дентиньо Варан срезал мяч в собственные ворота!

30 мин. После навеса в штрафную Йович пробил несильно, и Трубин поймал мяч!

29 мин. ГОООООООООООООООООЛЛЛ!!! 0:1!!! Корниенко с левого фланга сместился в центр и в последний момент сумел протолкнуть мяч на Тете, который низом точно пробил в дальний угол!

27 мин. Майкон немного сильно сделал передачу к штрафной Реала на ход Соломону.

25 мин. Позиционные атаки проводит Реал.

22 мин. Неудачная атака Реала.

21 мин. Галактикос контролируют мяч.

18 мин. Соломон сделал рывок по левому флангу, но его успел догнать Менди, выбивший мяч на угловой.

16 мин. Неудачная атака Реала.

14 мин. МОМЕЕЕНТ! После выверенной передачи Майкона Марлос убежал один на один с Куртуа, но не сумел переиграть голкипера обводящим ударом!

12 мин. Марлос разогнал контратаку Шахтера, добежал до штрафной Реала и отдал передачу направо на ход Тете, прострел которого заблокировал защитник.

10 мин. Оффсайд у Родриго.

8 мин. Корниенко грубо сыграл на фланге.

7 мин. Дентиньо сбил Каземиро в центре поля.

5 мин. Теперь Асенсио бил из левого угла штрафной - Трубин ногой отбил мяч!

4 мин. Асенсио справа ворвался в штрафную Шахтера, и после его удара мяч попал в Хочолаву!

2 мин. Хозяева поля с первых минут пошли в активный прессинг.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

  

 

 

В среду, 21-го октября, состоится поединок первого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» будет принимать донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Альфредо Ди Стефано», начало – в 19:55.

Незадолго до старта в групповом турнире «горняки» были вынуждены уйти на самоизоляцию из-за вспышки коронавирусной инфекции в лагере клуба. Поэтому тренерский штаб Луиша Каштру столкнулся с проблемой недостаточной функциональной готовности футболистов к ответственному противостоянию. Перед выездом в Мадрид «горняки» уверенно разобрались с ПФК «Львов», разгромив соперников со счетом 5:1. «Реал» в минувший уик-энд потерпел сенсационное поражение от «Кадиса» – 0:1. Ранее «Шахтер» встречался с мадридским клубом в групповом турнире Лиги чемпионов сезона 2015/2016. В Мадриде «галактикос» разгромили «горняков» со счетом 4:0, а во Львове, где тогда проводил домашние матчи «Шахтер», донетчане проиграли со счетом 3:4.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Шахтер».

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Александр Снитко, Sport.ua

(2 голоса)

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      1. Крупная победа Реала
    • 16.06% (31)
      2. Минимальная победа Реала
    • 13.47% (26)
      3. Ничья
    • 8.29% (16)
      4. Минимальная победа Шахтера
    • 2.07% (4)
      5. Крупная победа Шахтера
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Комментарии
    Alex Anatoliuov
      Alex Anatoliuov, 21.10.2020 22:13
    0
    Wolshebnyk, 21.10.2020 22:00
    Реалу денег не хватает?
    Нет динаму
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 21.10.2020 22:03
    0
    Игорь Авто, 21.10.2020 21:58
    жаль что деньги решаю все
    Ты о чём?
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 21.10.2020 22:02
    0
    KoPoJIb_KpoToB, 21.10.2020 21:44
    Боже, ну как можно быть такими конченными . .
    Конченый здесь только ТЫ!!!
    Ссылка
    Wolshebnyk
      Wolshebnyk, 21.10.2020 22:00
    -1
    Игорь Авто, 21.10.2020 21:58
    жаль что деньги решаю все
    Реалу денег не хватает?
    Ссылка
    Wolshebnyk
      Wolshebnyk, 21.10.2020 21:59
    -1
    Шахтер должен был забивать 7 мячей,а пропустить один от Модрича
    Ссылка
    Игорь Авто
      Игорь Авто, 21.10.2020 21:58
    -2
    жаль что деньги решаю все
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 21.10.2020 21:58
    -1
    Братцы с победой, с сенсацией. МОЛОДЦЫ ШАХТЁР.
    Ссылка
    Alex Anatoliuov
      Alex Anatoliuov, 21.10.2020 21:57
    +1
    Настоящі УКРАЇНЦІ молодці виграли заслужено браво!
    Ссылка
    Игорь Авто
      Игорь Авто, 21.10.2020 21:57
    -1
    щахта выирала тут даже без вариантов Продажа
    Ссылка
    Alex Anatoliuov
      Alex Anatoliuov, 21.10.2020 21:56
    0
    З победою Шахтар
    Ссылка
    Vlato0709
      Vlato0709, 21.10.2020 21:55
    0
    Где Семирахит - Самодур?
    Ссылка
    unforgiven Den
      unforgiven Den, 21.10.2020 21:55
    +2
    Какие молодцы,выстояли.Хотя второй тайм начинался непросто...
    Ссылка
    Луганчанин
      Луганчанин, 21.10.2020 21:54
    0
    con clusion, 21.10.2020 21:50
    Так хло прямо перед глазами Трубина торчало
    Так я и не против
    Ссылка
    ВовикЬ
      ВовикЬ, 21.10.2020 21:54
    +2
    Матч достойный уважения! Молодежь против звезд Реала сыграла просто круто!
    Ссылка
    Луганчанин
      Луганчанин, 21.10.2020 21:54
    -1
    con clusion, 21.10.2020 21:50
    Так хло прямо перед глазами Трубина торчало
    Так я и не против
    Ссылка
    Луганчанин
      Луганчанин, 21.10.2020 21:54
    -1
    con clusion, 21.10.2020 21:50
    Так хло прямо перед глазами Трубина торчало
    Так я и не против
    Ссылка
    Wolshebnyk
      Wolshebnyk, 21.10.2020 21:54
    -1
    Во втором тоже могли пару забить Реалу.В защите ошибки были.Удар Модрича шикарен
    Ссылка
    Tristan
      Tristan, 21.10.2020 21:54
    0
    бондарь сегодня и верх весь выиграл и позиционно подчищал,без пожара... это был лучший Шахтер за последние годы...
    Ссылка
    Луганчанин
      Луганчанин, 21.10.2020 21:54
    -1
    con clusion, 21.10.2020 21:50
    Так хло прямо перед глазами Трубина торчало
    Так я и не против
    Ссылка
    Луганчанин
      Луганчанин, 21.10.2020 21:54
    0
    con clusion, 21.10.2020 21:50
    Так хло прямо перед глазами Трубина торчало
    Так я и не против
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 21.10.2020 20:39
    +16
    Дубль шахты отправит зидана в отставку?
    Ссылка
    Алексей Ильин
      Алексей Ильин, 21.10.2020 20:48
    +13
    Малолетки Шахты в 2 раза в цене выросил за 45 минут
    Ссылка
    Newvlad
      Newvlad, 21.10.2020 20:47
    +13
    Я не люблю Шахтер. В силу многих причин, в т.ч., как болельщик Динамо. Но, черт возьми, они МОЛОДЦЫ. Ущипните меня. Как же не нужен сейчас этот перерыв... Держитесь, кроты. Сегодня даже я с вами.
    Ссылка
    mist76
      mist76, 21.10.2020 20:44
    +13
    Никто не ожидал. Молодцы, снимаю шляпу
    Ссылка
    Rostislav Zdorenko
      Rostislav Zdorenko, 21.10.2020 20:40
    +13
    Что??? Я сплю??? Я конечно верил в Шахтер, но что это??? Нажрусь сегодня
    Ссылка
    Женя Матийчук
      Женя Матийчук, 21.10.2020 20:31
    +13
    третий состав шахтера выигрывает у основы галактикос на их поле
    высокосный год
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 21.10.2020 20:27
    +12
    Знімаю капелюха перед Шахтарем.
    Видатна гра.
    Ссылка
    AdvocatusDei
      AdvocatusDei, 21.10.2020 20:31
    +10
    ТЕте возрос в цене миллионов на 10
    Ссылка
    sancho_v
      sancho_v, 21.10.2020 21:47
    +9
    Кроты, вам респект.
    Ссылка
    pricolist
      pricolist, 21.10.2020 21:47
    +9
    Я горжусь вами, Шахтер. Обескровленная команда обыграла Реал. Какие же красавцы
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 21.10.2020 20:44
    +9
    Короче молодежные составы в Украине рвут Реал, Испанию. Ждем победы в Лиге Чемпионов!
    Ссылка
    Орест Орищишин
      Орест Орищишин, 21.10.2020 20:49
    +8
    Те що створив Шахтар в першому твймі - чудо. Молодці, ви вже заслужили повагу
    Ссылка
    yatsiykvova
      yatsiykvova, 21.10.2020 20:47
    +8
    Ну шахта, УКРАЇНА вперед!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 21.10.2020 20:48
    +7
    ВВВ, 21.10.2020 20:47
    В другому таймі буде пекло з першої ж секунди.Реал полізе вперед,Зідан кине всі сили,бо для нього це просто позор ще й на власному полі! І добре що Рамоса немає.Виявляється що для Реала то незамінний гравець!!!
    Да это понятно что во втором тайме треш будет + у нас в этой игре резерв самый юный. В любом случае Шахтёр радует, это достойно уважения.
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 21.10.2020 20:43
    +7
    ШД играет фантастически. По первому тайму, игроки абсолютно ничем не уступают в классе игрокам Реала.
    Ссылка
    Сан Саныч
      Сан Саныч, 21.10.2020 20:35
    +7
    А ха ха , Шахта Реал возит
    Ссылка
    vados1991
      vados1991, 21.10.2020 20:48
    +6
    После первого тайма 0:3 выигрывать у Реала? Я наверное сплю!!!
    Ссылка
    JV
      JV, 21.10.2020 20:45
    +6
    ZAKARPATFAN, 21.10.2020 20:43
    Динамівці, де там ваш 1997-й?
    При чем тут Динамо? Играет Шахтер - забили 3 гола Реалу. Почему ты не можешь хоть где-то забыть про Динамо? Радуйся результату как и вся Украина сейчас.
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 21.10.2020 20:39
    +6

    Оце так мега-емоційний пі-ЗДЦь Браво ШахтАр!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    Vitalii_13UA
      Vitalii_13UA, 21.10.2020 20:28
    +6
    Что вообще происходит?! Надеюсь ШД не расслабится!
    Ссылка
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