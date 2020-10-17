6-й тур
Шахтер Донецк
5 : 1
Львов
17.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Разминка перед Реалом. Шахтер без труда разобрался со Львовом

Еще в первом тайме «горняки» четыре раза поразили ворота соперников

  • 17.10.2020 18:54
  • 1633 просмотра
  • 33 комментария
Разминка перед Реалом. Шахтер без труда разобрался со Львовом
© ФК Шахтер Донецк

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 6-й тур.

«Шахтер» – ПФК «Львов» - 5:1

 Коваленко, 4, 18, Маркос Антонио, 9, Дентиньо, 16, Соломон, 50 – Шина, 25

 Вакула, 80 – Шина, 17, Кошман, 47, Казлаускас, 57, Богунов, 62, Борзенко, 89, Сабино, 90

«Шахтер»: Трубин – Корниенко (Сиприано, 58), Хочолава, Бондарь, Додо – Маркос Антонио (Болбат, 58), Майкон – Тете, Коваленко (Соломон, 25), Марлос – Дентиньо (Вакула, 75).

ПФК «Львов»: Костик – Михоуби, Кравчук, Борзенко – Клименчук, Шина (Сабино, 63), Айнсалу, Богунов – Кошман – Филипе (Ныч, 54), Казлаускас (Чиряк, 74).

Арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса).

Стадион: «НСК  Олимпийский» (Киев).

Удары (в створ): 12 (7) – 12 (5)
Угловые: 3 – 5
Оффсайды: 6 – 3.

ШАХТЕР-ПФК ЛЬВОВ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Илья Береза, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 17.10.2020 19:25
    0
    Либерти-Шмоня, ты где!? Вылазь, давай как раньше - ты тупишь и зашквариваешься, я ржу и учу тебя уму-разуму
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 17.10.2020 19:25
    0
    Вот зачем я плачу 2 доллара в месяц за каналы Ф1/2/3? третий, правда, то показывает, то нет... чтобы Ф1 показывал 15 минут Беликов, которые рассказывают как надо играть против Львова, и включить Миланское дерби на 17 минуте при счете 0-2
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 17.10.2020 19:22
    +2
    И о судействе, я после "электронного" гола Динамо в 90 - х, такого ещё не видел, защитник Руха дважды после ударов Корниенко рукой выбивает мяч с линии ворот, рефери делает вид, что ничего не произошло, это абзац. Ну и конечно лайцмены с их " вне игры " в обе стороны, тоже нечто, где их находят для обслуживания матчей.
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 17.10.2020 19:22
    +2
    Алексей Голяченко, 17.10.2020 19:17
    Вы с Рухом не смогли взять 3 очка, а с Динамо и подавно. Ждун блин
    что за Динамо? Это тот тупой колхоз, который проиграл Шахте 4 матча из 4 в прошлом чемпионате? 0 очков из 12? Это Динамо Шахте надо бояться, или какое-то другое?
    Ссылка
    helmsman
      helmsman, 17.10.2020 19:22
    -2
    Кроты, срочно скриньте таблицу, вы на втором место. Потому что это не на долго.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 17.10.2020 19:19
    +1
    Oleg Savchuk, 17.10.2020 19:18
    Розминку очка пусть Шлюхьар делает перед реалом ахаха и ты Фекалиюк тоже готовь вазелин собака
    Скакун, пшло прыгать с кастрюлей на голове.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 17.10.2020 19:19
    +1
    Игорь Петров, 17.10.2020 19:15
    Я понял в чем проблема Каштру, он хороший тренер, но слабый мотиватор. Забили 4 мяча и остановились, стали по полю ходить пешком, но это антитфутбол, за такие вещи надо нещадно наказывать, тренер должен на лавке " рвать и метать", подстегивать игроков, гнать их в атаку, а он спокоен "как танк". Поэтому команда забив 2-3 мяча, либо пропустив такое же кол-во, просто перестаёт играть, отсюда и 0:5 от Интера. Футболисты должны отрабатывать свои немаленькие зарплаты, а не валять дурака и заставлять их должен тренер. На память приходит сэр Фергюсон, запустивший в раздевалке бутсой в Бэкхема, вот это тренер-мотиватор.
    +
    Ссылка
    AdvocatusDei.
    online
      AdvocatusDei., 17.10.2020 19:18
    -1
    Либерти, вылазы )))))
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 17.10.2020 19:18
    -2
    Розминку очка пусть Шлюхьар делает перед реалом ахаха и ты Фекалиюк тоже готовь вазелин собака
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 17.10.2020 19:17
    -1
    Олег Тимофеюк, 17.10.2020 19:07
    Жду очный матч с дыркой кипрской позорной, именно там мы выйдем на первое место в турнирной таблице и уже до конца сезона так и будет.
    Вы с Рухом не смогли взять 3 очка, а с Динамо и подавно. Ждун блин
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 17.10.2020 19:15
    +3
    Я понял в чем проблема Каштру, он хороший тренер, но слабый мотиватор. Забили 4 мяча и остановились, стали по полю ходить пешком, но это антитфутбол, за такие вещи надо нещадно наказывать, тренер должен на лавке " рвать и метать", подстегивать игроков, гнать их в атаку, а он спокоен "как танк". Поэтому команда забив 2-3 мяча, либо пропустив такое же кол-во, просто перестаёт играть, отсюда и 0:5 от Интера. Футболисты должны отрабатывать свои немаленькие зарплаты, а не валять дурака и заставлять их должен тренер. На память приходит сэр Фергюсон, запустивший в раздевалке бутсой в Бэкхема, вот это тренер-мотиватор.
    Ссылка
    Rostislav Zdorenko
      Rostislav Zdorenko, 17.10.2020 19:15
    +1
    helmsman, 17.10.2020 19:08
    Слаб ты сынок на голову. Вы гордились всегда своими европейскими просерами. Или гордитесь тем, что вам не нравится?
    Просерами гордиться не нужно, но они бывают у всех, у топклубов тоже. Посмотрим на вас, дырявых, как вы будете играть, первый раз за 4 года. Там и посмеемся
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 17.10.2020 19:14
    0
    Либерти, вылазы тупить, скучно без тебя
    Ссылка
    Игорь Авто
      Игорь Авто, 17.10.2020 19:12
    -2
    Олег Тимофеюк, 17.10.2020 18:55
    Игра закончилась ещё в первом тайме, хотя такого быть не должно. В любом случае поздравляю лучшую команду Украины и восточной Европы с заслуженной и закономерной победой.
    Не знаю как на счёт восточной Европы а восточной Украины это да
    Поздравляю с лёгкой победой
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    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 17.10.2020 19:11
    -3
    helmsman, 17.10.2020 19:04
    В Мадриде вас втянут.
    Це ми ще побачимо. Вірю в Шахтар, що набрав форму!
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    AdvocatusDei.
    online
      AdvocatusDei., 17.10.2020 19:09
    -1
    вернее Реал на клоунов посмотрел))
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    Don Sergio
      Don Sergio, 17.10.2020 19:09
    +1
    А Реал разомнет Шахтеру .... Извините, не смог удержатся)) Болею за шахтер, но чувствую нашим в ЛЧ хорошо разомнут в этом году
    Ссылка
    helmsman
      helmsman, 17.10.2020 19:08
    -4
    Rostislav Zdorenko, 17.10.2020 19:05
    Вас уже 4 года втягивают, и вам это нравится
    Слаб ты сынок на голову. Вы гордились всегда своими европейскими просерами. Или гордитесь тем, что вам не нравится?
    Ссылка
    A.V.
      A.V., 17.10.2020 19:08
    +3
    Поздоровляю теж, не кращу команду, не те що східної Європи, але й не нашої країни, з прогнозованою перемогою над фармою. Сподіваюся, у середу вони разом отримуватимуть задоволення від коїтусу.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 17.10.2020 19:07
    +1
    Жду очный матч с дыркой кипрской позорной, именно там мы выйдем на первое место в турнирной таблице и уже до конца сезона так и будет.
    Ссылка
    Newvlad
      Newvlad, 17.10.2020 19:06
    +4
    nicksaf, 17.10.2020 18:58
    Какая разминка? Львов отдал очки, он же одноклассник ШД.
    Уже не первый год ФК Львов и ФК Мариуполь близнецы-братья для прогулочных тренировок Шахтера. Именно для разминки.
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 17.10.2020 19:15
    +3
    Я понял в чем проблема Каштру, он хороший тренер, но слабый мотиватор. Забили 4 мяча и остановились, стали по полю ходить пешком, но это антитфутбол, за такие вещи надо нещадно наказывать, тренер должен на лавке " рвать и метать", подстегивать игроков, гнать их в атаку, а он спокоен "как танк". Поэтому команда забив 2-3 мяча, либо пропустив такое же кол-во, просто перестаёт играть, отсюда и 0:5 от Интера. Футболисты должны отрабатывать свои немаленькие зарплаты, а не валять дурака и заставлять их должен тренер. На память приходит сэр Фергюсон, запустивший в раздевалке бутсой в Бэкхема, вот это тренер-мотиватор.
    Ссылка
    A.V.
      A.V., 17.10.2020 19:08
    +3
    Поздоровляю теж, не кращу команду, не те що східної Європи, але й не нашої країни, з прогнозованою перемогою над фармою. Сподіваюся, у середу вони разом отримуватимуть задоволення від коїтусу.
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 17.10.2020 19:22
    +2
    И о судействе, я после "электронного" гола Динамо в 90 - х, такого ещё не видел, защитник Руха дважды после ударов Корниенко рукой выбивает мяч с линии ворот, рефери делает вид, что ничего не произошло, это абзац. Ну и конечно лайцмены с их " вне игры " в обе стороны, тоже нечто, где их находят для обслуживания матчей.
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 17.10.2020 19:22
    +2
    Алексей Голяченко, 17.10.2020 19:17
    Вы с Рухом не смогли взять 3 очка, а с Динамо и подавно. Ждун блин
    что за Динамо? Это тот тупой колхоз, который проиграл Шахте 4 матча из 4 в прошлом чемпионате? 0 очков из 12? Это Динамо Шахте надо бояться, или какое-то другое?
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 17.10.2020 18:56
    +2
    Легкая победа
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 17.10.2020 19:19
    +1
    Oleg Savchuk, 17.10.2020 19:18
    Розминку очка пусть Шлюхьар делает перед реалом ахаха и ты Фекалиюк тоже готовь вазелин собака
    Скакун, пшло прыгать с кастрюлей на голове.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 17.10.2020 19:19
    +1
    Игорь Петров, 17.10.2020 19:15
    Я понял в чем проблема Каштру, он хороший тренер, но слабый мотиватор. Забили 4 мяча и остановились, стали по полю ходить пешком, но это антитфутбол, за такие вещи надо нещадно наказывать, тренер должен на лавке " рвать и метать", подстегивать игроков, гнать их в атаку, а он спокоен "как танк". Поэтому команда забив 2-3 мяча, либо пропустив такое же кол-во, просто перестаёт играть, отсюда и 0:5 от Интера. Футболисты должны отрабатывать свои немаленькие зарплаты, а не валять дурака и заставлять их должен тренер. На память приходит сэр Фергюсон, запустивший в раздевалке бутсой в Бэкхема, вот это тренер-мотиватор.
    +
    Ссылка
    Rostislav Zdorenko
      Rostislav Zdorenko, 17.10.2020 19:15
    +1
    helmsman, 17.10.2020 19:08
    Слаб ты сынок на голову. Вы гордились всегда своими европейскими просерами. Или гордитесь тем, что вам не нравится?
    Просерами гордиться не нужно, но они бывают у всех, у топклубов тоже. Посмотрим на вас, дырявых, как вы будете играть, первый раз за 4 года. Там и посмеемся
    Ссылка
    Don Sergio
      Don Sergio, 17.10.2020 19:09
    +1
    А Реал разомнет Шахтеру .... Извините, не смог удержатся)) Болею за шахтер, но чувствую нашим в ЛЧ хорошо разомнут в этом году
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 17.10.2020 19:07
    +1
    Жду очный матч с дыркой кипрской позорной, именно там мы выйдем на первое место в турнирной таблице и уже до конца сезона так и будет.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 17.10.2020 19:07
    +1
    не ПФК Львів, а ЗФК... "З" - зґвалтований...
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 17.10.2020 19:05
    +1
    Dmytro Dmytro, 17.10.2020 19:03
    Мордою об газон...сидґній д@ун заливає хару. Під@р)))
    йди зад помий від гіпермаркету, вівця
    куда там Шахтару до Епіцентру!
    Ссылка
    morexodec
    online
      morexodec, 17.10.2020 19:00
    +1
    Фекальни Вивцы
    мы любемо наших вивець!
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 17.10.2020 19:25
    0
    Либерти-Шмоня, ты где!? Вылазь, давай как раньше - ты тупишь и зашквариваешься, я ржу и учу тебя уму-разуму
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 17.10.2020 19:25
    0
    Вот зачем я плачу 2 доллара в месяц за каналы Ф1/2/3? третий, правда, то показывает, то нет... чтобы Ф1 показывал 15 минут Беликов, которые рассказывают как надо играть против Львова, и включить Миланское дерби на 17 минуте при счете 0-2
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 17.10.2020 19:14
    0
    Либерти, вылазы тупить, скучно без тебя
    Ссылка
    helmsman
      helmsman, 17.10.2020 19:04
    0
    ZAKARPATFAN, 17.10.2020 19:01
    Фактично дублем розгромили. Браво Шахтар. Помаленьку втягуємося в сезон.
    В Мадриде вас втянут.
    Ссылка
    nicksaf
      nicksaf, 17.10.2020 18:58
    0
    Какая разминка? Львов отдал очки, он же одноклассник ШД.
    Ссылка
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