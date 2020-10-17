Разминка перед Реалом. Шахтер без труда разобрался со Львовом

Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 6-й тур.
«Шахтер» – ПФК «Львов» - 5:1
Коваленко, 4, 18, Маркос Антонио, 9, Дентиньо, 16, Соломон, 50 – Шина, 25
Вакула, 80 – Шина, 17, Кошман, 47, Казлаускас, 57, Богунов, 62, Борзенко, 89, Сабино, 90
«Шахтер»: Трубин – Корниенко (Сиприано, 58), Хочолава, Бондарь, Додо – Маркос Антонио (Болбат, 58), Майкон – Тете, Коваленко (Соломон, 25), Марлос – Дентиньо (Вакула, 75).
ПФК «Львов»: Костик – Михоуби, Кравчук, Борзенко – Клименчук, Шина (Сабино, 63), Айнсалу, Богунов – Кошман – Филипе (Ныч, 54), Казлаускас (Чиряк, 74).
Арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса).
Стадион: «НСК Олимпийский» (Киев).
Удары (в створ): 12 (7) – 12 (5)
Угловые: 3 – 5
Оффсайды: 6 – 3.
ШАХТЕР-ПФК ЛЬВОВ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 11°C
Илья Береза, Sport.ua
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Поздравляю с лёгкой победой
куда там Шахтару до Епіцентру!
мы любемо наших вивець!
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