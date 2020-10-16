Новый сезон в украинской Премьер-Лиге футболисты донецкого «Шахтера» начали, мягко говоря, не совсем удачно. В пяти матчах они добились всего две победы и трижды сыграли вничью. По всему было видно, что после финального турнира Лиги Европы, который проходил в августе в Германии, и, особенно, после поражения в полуфинале от итальянского «Интера» 0:5, у горняков наметился некоторый спад в игре. Практически во всех пяти матчах чемпионата страны и в поединке за Суперкубок Украины подопечные Луиша Каштру только фрагментами напоминали тот «Шахтер», который еще летом был на голову сильнее всех остальных украинских клубов.

Казалось, что тренерский штаб готовит вывести игроков на пик формы к началу группового этапа Лиги чемпионов. Но, сразу после матча пятого тура с «Десной», неожиданно появилась информация о том, что Андрей Пятов и Тарас Степаненко заболели коронавирусом. Затем стало известно о том, что уже 9 футболистов ушли на самоизоляцию (среди них, кроме уже названных, Николай Матвиенко, Жуниор Мораес и другие), а в сборную Украины на матчи Лиги Наций отправились только Марлос, Виктор Коваленко и Валерий Бондарь.

Каким же мы увидим состав «Шахтера» в предстоящей игре со «Львовом»? Честно говоря, пока сложно представить. Из той информации, которая поступает из донецкого клуба, сам тренер уже определил его, так что давайте попробуем сделать это и мы.

Вратарскую позицию Луиш Каштру, скорее всего, доверит Анатолию Трубину, выступавшему недавно за сборную Украины U-21. В обороне могут сыграть Сергей Болбат, Виктор Корниенко, Давид Хочолава, Валерий Бондарь, Сиприано и игрок дубля защитник Марк Мампасси, который уже несколько дней тренировался вместе с основой. В средней линии кроме Марлоса и Виктора Коваленко, есть Маркос Антонио, Тете, Майкон, Манор Соломон (он выступал на днях за сборную Израиля), вернувшийся из аренды в «Мариуполь» Вячеслав Чурко, а также восстановившийся после травмы Владислав Вакула. Можно попробовать и 17-летнего полузащитника молодежного состава Дениса Шостака. А на острие атаки есть выбор между Дентиньо и игроком дубля Даниилом Гончаруком.

Что касается «Львова, то эта команда сейчас замыкает турнирную таблицу, имея в своем активе лишь одну ничью в четырех матчах. У львовян тоже есть проблемы с заболевшими футболистами (их двое, но фамилии не называются). Правда, есть и совсем недавние приобретения в лице хорватского полузащитника Фране Чиряка и нападающего из Ганы Эрнеста Антви. Главный тренер команды Георгий Цецадзе, несмотря на слухи о его отставке, продолжает работать и готовит своих подопечных к игре с горняками.

В сезоне 2019-2020 годов соперники встречались дважды и оба раза выиграл чемпион страны. В первом круге во Львове 2:0 (голы забили Дентиньо и Марлос), а во втором в Харькове 4:1 (у победителей хет-трик сделал Жуниор Мораес и еще один гол забил Алан Патрик, а у гостей отличился Никита Татарков)

Матч «Шахтер» - «Львов» пройдет без зрителей и судить его будет одессит Дмитрий Бондаренко. В прошлом сезоне при его арбитраже донецкие футболисты победили земляков из «Олимпика» 3:0 и сыграли вничью с «Александрией» 2:2. А «Львов» на выезде проиграл «Заре» 0:2.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Трубин, Болбат, Хочолава, Бондарь, Корниенко, Маркос Антонио, Майкон, Марлос, Коваленко, Тете, Дентиньо

«Львов»: Костык, Челич, Кравчук, Борзенко, Клименчук, Богунов, Шина, Айнсалу, Кошман, Фелипе, Казлаускас

17 октября, суббота