Шахтер: 9 игроков и 9 работников клуба заболели коронавирусом

«Шахтер» на официальном сайте объявил о том, что сразу 9 футболистов команды и 9 работников клуба заразились коронавирусом.
Это стало известно после дополнительных тестов, которые были проведены в четверг.
Фамилии клуб не называет, но подчеркивается, что Марлос и Виктор Коваленко не болеют и смогут помочь сборной Украины в ближайших матчах Лиги наций.
Футболисты, за исключением выявленных лиц с положительными результатами тестов, 9 октября вернутся к тренировкам.
У большинства инфицированных болезнь протекает бессимптомно, у некоторых – в легкой форме.
После 5-го тура УПЛ стало известно о болезни вратаря Андрея Пятова и хавбека Тараса Степаненко. Команда ушла на самоизоляцию и провела два внеочередных раунда тестов.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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Речь не о том что бы труситься, а что бы быки молодые не заражали других, перенося Ковид без симптомов и шаря без масок.
Речь не о том что бы труситься, а что бы быки молодые не заражали других, перенося Ковид без симптомов и шаря без масок.
Куда там смотреть ?
Речь не о том что бы труситься, а что бы быки молодые не заражали других, перенося Ковид без симптомов и шаря без масок.
Речь не о том что бы труситься, а что бы быки молодые не заражали других, перенося Ковид без симптомов и шаря без масок.
Сравним в Вайскоуте Коваленко и Шапаренко ?
Хотя Коля конечно вчера потерялся
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