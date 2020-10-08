Шахтер: 9 игроков и 9 работников клуба заболели коронавирусом

«Шахтер» на официальном сайте объявил о том, что сразу 9 футболистов команды и 9 работников клуба заразились коронавирусом.

Это стало известно после дополнительных тестов, которые были проведены в четверг.

Фамилии клуб не называет, но подчеркивается, что Марлос и Виктор Коваленко не болеют и смогут помочь сборной Украины в ближайших матчах Лиги наций.

Футболисты, за исключением выявленных лиц с положительными результатами тестов, 9 октября вернутся к тренировкам.

У большинства инфицированных болезнь протекает бессимптомно, у некоторых – в легкой форме.

После 5-го тура УПЛ стало известно о болезни вратаря Андрея Пятова и хавбека Тараса Степаненко. Команда ушла на самоизоляцию и провела два внеочередных раунда тестов.