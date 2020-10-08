Шахтер: 9 игроков и 9 работников клуба заболели коронавирусом

Клуб получил результаты тестирования

  • 08.10.2020 21:24
  • 6800 просмотров
  • 52 комментария
Шахтер: 9 игроков и 9 работников клуба заболели коронавирусом
© twitter.com/fcshakhtar. Коваленко и Марлос здоровы

«Шахтер» на официальном сайте объявил о том, что сразу 9 футболистов команды и 9 работников клуба заразились коронавирусом.

Это стало известно после дополнительных тестов, которые были проведены в четверг.

Фамилии клуб не называет, но подчеркивается, что Марлос и Виктор Коваленко не болеют и смогут помочь сборной Украины в ближайших матчах Лиги наций.

Футболисты, за исключением выявленных лиц с положительными результатами тестов, 9 октября вернутся к тренировкам.

У большинства инфицированных болезнь протекает бессимптомно, у некоторых – в легкой форме.

После 5-го тура УПЛ стало известно о болезни вратаря Андрея Пятова и хавбека Тараса Степаненко. Команда ушла на самоизоляцию и провела два внеочередных раунда тестов.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(36 голосов)

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Комментарии
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.10.2020 22:19
    0
    Поэтому ты Геюфеюк?
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 08.10.2020 22:18
    0
    Sentinel, 08.10.2020 22:11
    Вакцин толком полно. У козломордых уже месяц идет тестирование 2 вакцин. В США самая перспективная столкнулась с каким-то заболеванием у одного испытуемого и немного все застопорилось. 75-летнего Трампа вылечили за два дня коктейлем из антител под названием Регенерон, хотя течение у него было тяжелое.
    Вакцини лаптеногих зроблені з препарата від якого японці давно відмовились.Якби вакцини запоребрикових дійсно були б дієві то всі би в світі це визнали.А так і нормально не протестовані і невідомі наслідки чи побочні ефекти!
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 08.10.2020 22:12
    +1
    І де той косоокий головний редактор з його висерами що в Шахтарі навмисне влаштували собі відпочинок?Він не хоче принести публічні вибачення?
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 08.10.2020 22:11
    0
    con clusion, 08.10.2020 22:07
    Вакцины ещё толком нет. А опытные образцы хрен знает какие последствия дадут.
    Речь не о том что бы труситься, а что бы быки молодые не заражали других, перенося Ковид без симптомов и шаря без масок.
    Вакцин толком полно. У козломордых уже месяц идет тестирование 2 вакцин. В США самая перспективная столкнулась с каким-то заболеванием у одного испытуемого и немного все застопорилось. 75-летнего Трампа вылечили за два дня коктейлем из антител под названием Регенерон, хотя течение у него было тяжелое.
    Ссылка
    Biwis
      Biwis, 08.10.2020 22:11
    0
    Maks7777, 08.10.2020 22:06
    Ты поодружка Геюги гейфани?
    Кто здесь? Ааа пустой звук.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 08.10.2020 22:10
    -2
    Плевать на всё и всех, самое главное сам клуб и его интересы.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 08.10.2020 22:07
    0
    Sentinel, 08.10.2020 22:00
    Наоборот. Большинство вирусов мутирует в сторону послабления. Просто потому что чаще всего мутировавший в сторону усиления вирус убивает носителя и уходит с ним в могилу не распространившись. Это естественный процесс. А ковид оказался не таким мутантом как грипп и вакцина будет работать минимум 2 года.
    Вакцины ещё толком нет. А опытные образцы хрен знает какие последствия дадут.
    Речь не о том что бы труситься, а что бы быки молодые не заражали других, перенося Ковид без симптомов и шаря без масок.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 08.10.2020 22:07
    0
    Biwis, 08.10.2020 22:03
    Спасился, дурилка картонная, модераторы, удалите этих троллей, помешанных на слове "прыгун". Конченный какой то, везде использует это слово, за.бал! Вот не зря говорят, что не всех больных война убила!)))
    Да-да-да, уже послушали тебя прыгуна.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 08.10.2020 22:06
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    Biwis, 08.10.2020 22:03
    Спасился, дурилка картонная, модераторы, удалите этих троллей, помешанных на слове "прыгун". Конченный какой то, везде использует это слово, за.бал! Вот не зря говорят, что не всех больных война убила!)))
    Ты поодружка Геюги гейфани?
    Ссылка
    kino
    online
      kino, 08.10.2020 22:05
    0
    Шахраям повірити, себе не поважати. Ось побачите..до ЛЧ там не буде ні одного хворого.
    Ссылка
    Biwis
      Biwis, 08.10.2020 22:03
    +1
    Олег Тимофеюк, 08.10.2020 21:53
    Да, я, молись на меня прыгун кастрюляголовый. Все ники на этом сайте мои, в глаза мне смотри.
    Спасился, дурилка картонная, модераторы, удалите этих троллей, помешанных на слове "прыгун". Конченный какой то, везде использует это слово, за.бал! Вот не зря говорят, что не всех больных война убила!)))
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 08.10.2020 22:00
    0
    con clusion, 08.10.2020 21:56
    Новый грипп приходит на следующие годы. А Ковид уже давно не китайского вида. Он модифицируется и мутирует весь этот год... В этом его и опасность.
    Наоборот. Большинство вирусов мутирует в сторону послабления. Просто потому что чаще всего мутировавший в сторону усиления вирус убивает носителя и уходит с ним в могилу не распространившись. Это естественный процесс. А ковид оказался не таким мутантом как грипп и вакцина будет работать минимум 2 года.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 08.10.2020 21:59
    -2
    con clusion, 08.10.2020 21:53
    Вчера в Украине заболело 5 400, а обещают скоро 8 000 - 9 000. Во Франции вчера было уже 19 000. Гуляйте ребята! Вдруг в последний раз.
    Ифанов красножопый, ударенный яйцом в голову в Запорожье местными бандеровцами, ты же раньше говорил, что это всё муйня, что ты старый 60летний пердун этим вирусом переболел еще в в апреле и что даже не заметил, только срать ходил часто в сральник, а теперь чего переобулся?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 08.10.2020 21:58
    -2
    con clusion, 08.10.2020 21:56
    Новый грипп приходит на следующие годы. А Ковид уже давно не китайского вида. Он модифицируется и мутирует весь этот год... В этом его и опасность.
    Ой бл, у меня своё мнение касательно этого «вируса», на этом сейчас такие бабки делают что ппц.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 08.10.2020 21:56
    -1
    Олег Тимофеюк, 08.10.2020 21:54
    От обычного гриппа каждый год умирают куда больше людей, но никто об этом не говорит, потому что все к этому привыкли.
    Новый грипп приходит на следующие годы. А Ковид уже давно не китайского вида. Он модифицируется и мутирует весь этот год... В этом его и опасность.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.10.2020 21:54
    -2
    Олег Тимофеюк, 08.10.2020 21:53
    Да, я, молись на меня прыгун кастрюляголовый. Все ники на этом сайте мои, в глаза мне смотри.
    У тебя глаза на уровне ширинки Форевер Янга
    Куда там смотреть ?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 08.10.2020 21:54
    -2
    con clusion, 08.10.2020 21:53
    Вчера в Украине заболело 5 400, а обещают скоро 8 000 - 9 000. Во Франции вчера было уже 19 000. Гуляйте ребята! Вдруг в последний раз.
    От обычного гриппа каждый год умирают куда больше людей, но никто об этом не говорит, потому что все к этому привыкли.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 08.10.2020 21:53
    -3
    Biwis, 08.10.2020 21:51
    Maks 777 ты ли это, бот?
    Да, я, молись на меня прыгун кастрюляголовый. Все ники на этом сайте мои, в глаза мне смотри.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 08.10.2020 21:53
    -1
    Вчера в Украине заболело 5 400, а обещают скоро 8 000 - 9 000. Во Франции вчера было уже 19 000. Гуляйте ребята! Вдруг в последний раз.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 08.10.2020 21:53
    -1
    serge_kr, 08.10.2020 21:41
    У Вити два гола в двух последних матчах, та и в защите намного лучше будет, сначала научись разбираться в футболе
    У Віті в 27 матчах за збірну 0 голів і аж одна гольова передача !!!
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    DK1961
    online
      DK1961, 08.10.2020 21:41
    +4
    serge_kr, 08.10.2020 21:38
    Заменит Зину, и явно получше будет растерянного Шапаренко
    Шапаренко (по оценкам французской прессы, в том числе "Экип" и "Франс-футбол") вместе с Малиной были лучшими на поле. Так что засунь свой язык и природную (с дня рождения) любовь к лохметке сам знаешь куда
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    Sentinel
    online
      Sentinel, 08.10.2020 21:39
    +4
    Анатолий Маковський, 08.10.2020 21:29
    Страно як то бесотомно ,реально похоже на якийто заговор врачей,або тести какийто не понятни P.s.ето моя думка.
    Там есть связь между витамином Д в организме и течением коронавируса. Футболисты как 24/7 находящиеся на солнце получают его более чем достаточно и в совокупности с молодостью легкая форма или бессимптомная - закономерна. Поэтому здешним троллям можно пожелать хоть изредка греть на солнце свои телеса.
    Ссылка
    Biwis
      Biwis, 08.10.2020 21:51
    +2
    Олег Тимофеюк, 08.10.2020 21:46
    Здоровья и только здоровья, а всем прыгунам попрыгать перед сном с кастрюлей на голове, а потом повеситься.
    Maks 777 ты ли это, бот?
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 08.10.2020 22:12
    +1
    І де той косоокий головний редактор з його висерами що в Шахтарі навмисне влаштували собі відпочинок?Він не хоче принести публічні вибачення?
    Ссылка
    Biwis
      Biwis, 08.10.2020 22:03
    +1
    Олег Тимофеюк, 08.10.2020 21:53
    Да, я, молись на меня прыгун кастрюляголовый. Все ники на этом сайте мои, в глаза мне смотри.
    Спасился, дурилка картонная, модераторы, удалите этих троллей, помешанных на слове "прыгун". Конченный какой то, везде использует это слово, за.бал! Вот не зря говорят, что не всех больных война убила!)))
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 08.10.2020 21:37
    +1
    jekаfunny, 08.10.2020 21:36
    А можно узнать чем поможет Коваленко ?
    Заразит немцев и испанцев. Они тоже по мячу попадать разучатся
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.10.2020 22:19
    0
    Поэтому ты Геюфеюк?
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 08.10.2020 22:18
    0
    Sentinel, 08.10.2020 22:11
    Вакцин толком полно. У козломордых уже месяц идет тестирование 2 вакцин. В США самая перспективная столкнулась с каким-то заболеванием у одного испытуемого и немного все застопорилось. 75-летнего Трампа вылечили за два дня коктейлем из антител под названием Регенерон, хотя течение у него было тяжелое.
    Вакцини лаптеногих зроблені з препарата від якого японці давно відмовились.Якби вакцини запоребрикових дійсно були б дієві то всі би в світі це визнали.А так і нормально не протестовані і невідомі наслідки чи побочні ефекти!
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 08.10.2020 22:11
    0
    con clusion, 08.10.2020 22:07
    Вакцины ещё толком нет. А опытные образцы хрен знает какие последствия дадут.
    Речь не о том что бы труситься, а что бы быки молодые не заражали других, перенося Ковид без симптомов и шаря без масок.
    Вакцин толком полно. У козломордых уже месяц идет тестирование 2 вакцин. В США самая перспективная столкнулась с каким-то заболеванием у одного испытуемого и немного все застопорилось. 75-летнего Трампа вылечили за два дня коктейлем из антител под названием Регенерон, хотя течение у него было тяжелое.
    Ссылка
    Biwis
      Biwis, 08.10.2020 22:11
    0
    Maks7777, 08.10.2020 22:06
    Ты поодружка Геюги гейфани?
    Кто здесь? Ааа пустой звук.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 08.10.2020 22:07
    0
    Sentinel, 08.10.2020 22:00
    Наоборот. Большинство вирусов мутирует в сторону послабления. Просто потому что чаще всего мутировавший в сторону усиления вирус убивает носителя и уходит с ним в могилу не распространившись. Это естественный процесс. А ковид оказался не таким мутантом как грипп и вакцина будет работать минимум 2 года.
    Вакцины ещё толком нет. А опытные образцы хрен знает какие последствия дадут.
    Речь не о том что бы труситься, а что бы быки молодые не заражали других, перенося Ковид без симптомов и шаря без масок.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 08.10.2020 22:07
    0
    Biwis, 08.10.2020 22:03
    Спасился, дурилка картонная, модераторы, удалите этих троллей, помешанных на слове "прыгун". Конченный какой то, везде использует это слово, за.бал! Вот не зря говорят, что не всех больных война убила!)))
    Да-да-да, уже послушали тебя прыгуна.
    Ссылка
    kino
    online
      kino, 08.10.2020 22:05
    0
    Шахраям повірити, себе не поважати. Ось побачите..до ЛЧ там не буде ні одного хворого.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 08.10.2020 22:00
    0
    con clusion, 08.10.2020 21:56
    Новый грипп приходит на следующие годы. А Ковид уже давно не китайского вида. Он модифицируется и мутирует весь этот год... В этом его и опасность.
    Наоборот. Большинство вирусов мутирует в сторону послабления. Просто потому что чаще всего мутировавший в сторону усиления вирус убивает носителя и уходит с ним в могилу не распространившись. Это естественный процесс. А ковид оказался не таким мутантом как грипп и вакцина будет работать минимум 2 года.
    Ссылка
    Анатолий Маковський
      Анатолий Маковський, 08.10.2020 21:50
    0
    Sentinel, 08.10.2020 21:39
    Там есть связь между витамином Д в организме и течением коронавируса. Футболисты как 24/7 находящиеся на солнце получают его более чем достаточно и в совокупности с молодостью легкая форма или бессимптомная - закономерна. Поэтому здешним троллям можно пожелать хоть изредка греть на солнце свои телеса.
    Все одно страно ето все врачи просто хорошу добавку начали получать, все медексперти про смерть пишут в заключение про говід19, хотя знакомие говорять что в Італії не било что нам показували нам по телевізору ,ето только картинка! которой нас пугали
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 08.10.2020 21:49
    0
    Олег Тимофеюк, 08.10.2020 21:46
    Здоровья и только здоровья, а всем прыгунам попрыгать перед сном с кастрюлей на голове, а потом повеситься.
    Советам из могилы не прислушиваемся
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 08.10.2020 21:45
    0
    serge_kr, 08.10.2020 21:42
    Малина да, а вот с Шапаренко ты лохонулся олень
    Нет, ты. По wyscout 94% точность передач, из 67 передач 20 вперед. Сборная всего выполнила 560 передач с точностью 90%. Стало быть, он один из лучших.
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 08.10.2020 21:44
    0
    serge_kr, 08.10.2020 21:42
    Малина да, а вот с Шапаренко ты лохонулся олень
    Чмо, считаюшщее лохами "Экип" и "Франс футбол" не заслуживает даже очередной аудиенции у форевки в его даун бассовской канализации
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.10.2020 21:39
    0
    serge_kr, 08.10.2020 21:38
    Заменит Зину, и явно получше будет растерянного Шапаренко
    Это не смешно даже , как по замену Зины так и про « лучше» Шапаренко
    Сравним в Вайскоуте Коваленко и Шапаренко ?
    Хотя Коля конечно вчера потерялся
    Ссылка
    Анатолий Маковський
      Анатолий Маковський, 08.10.2020 21:29
    0
    Страно як то бесотомно ,реально похоже на якийто заговор врачей,або тести какийто не понятни P.s.ето моя думка.
    Ссылка
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