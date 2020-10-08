ФОТО. Львов презентовал Чиряка

«Львов» презентовал хорватского полузащитника Фране Чиряка. 25-летний игрок будет выступать за украинский клуб под номером 25.

Контракт Чиряка рассчитан на два года с возможностью продления еще на год. Во «Львов» хорват перешел на правах свободного агента.

Последним клубом Чиряка был «Зриньски», выступающий в чемпионате Боснии и Герцеговины, там он отыграл три сезона.

Отметим, что в прошлом сезоне Чиряк провел 24 матча, в которых отметился одним голом и сделал 4 результативные передачи.

Футболист имеет за плечами еврокубковый опыт и привлекался к юношеской сборной Хорватии.

Следует отметить, что Чиряк уже успел попасть в заявку «горожан» на матч 5 тура Премьер-лиги против «Руха» (0:0). Впрочем, дебютировать ему тогда так и не пришлось.