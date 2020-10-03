5-й тур
Рух Львов
0:0
Львов
03.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Дебютное дерби и нескучные нули. Львов в большинстве не сумел обыграть Рух

«Горожане» продлили свою безвыигрышную серию до семнадцати матчей

  • 03.10.2020 18:53
  • 1596 просмотров
  • 35 комментариев
Дебютное дерби и нескучные нули. Львов в большинстве не сумел обыграть Рух
© ФК Рух

На новое львовское дерби в УПЛ главный тренер «Руха» Иван Федык по сравнению с матчем с «Десной» в рамках чемпионата сделал лишь одно изменение в стартовом составе: вместо Копины на поле вышел опытный Федорчук. Георгий Цецадзе после разгромного поражения его подопечных от «Зари» сделал больше кадровых ротаций. Вместо Литовченко, Борзенко, Комарца и Ныча на поле вышли молодой голкипер Костик, Михоби, Казлаускас и Грысьо, причем для Костика это был дебютный матч в УПЛ.

Первые опасные моменты в игре возникли у ворот «Руха», причем дважды мог отличиться Кошман. Сначала Игорь после рейда Фелипе пробил впритык с рамкой ворот, а затем Кошман так «закрутил» мяч под перекладину, что Бандуре пришлось в броске перевести «сферу» на угловой. Мог отличиться и Фелипе, но пробил головой слишком неточно.

Игроки «Руха» постепенно выровняли игру, и имел момент Климчук, но после передачи Мысыка пробил неточно. В середине тайма напомнил про свои опасные удары Федорчук, который пробивал в ближний угол и Костик, не рискуя, перевел мяч на угловой. Острую передачу на дальний угол сделал Мартынюк, но Кухаревич не успел на добивание мяча.

Игра и дальше носила открытый характер и опасные моменты возникали раз за разом. Сначала Фелипе с левого края атаки пробил низом рядом с дальней штангой. А потом Парамонов нарушил правила против Казлаускаса, который рвался к воротам, и по мнению арбитра Кутакова это нарушение тянуло на красную карточку. Для Парамонова это уже второе удаление в УПЛ, а первое он «заработал» когда выступал еще в составе именно «Львова».

Находясь в большинстве, номинальные гости могли первыми открыть счет, но Кошман со штрафного не попал в створ ворот. А после удара Казлаускаса уже опытный Бандура ликвидировал угрозу. Под конец тайма сначала Шина пробил рядом со штангой, а затем вратарь «Руха» вовремя сыграл на опережение после передачи Грысьо.

Начало второго тайма прошло в равной борьбе, но до голевых моментов у обоих ворот дело не доходило. Пытаясь активизировать и усилить игру своих подопечных, Федык сделал двойную замену, выпустив на поле Кондракова и Богдана Бойчука. Прибегал к заменам и Цецадзе, выпустив на поле Ныча.

Пройти массированные оборонительные редуты игрокам «Львова» было непросто. Поэтому «горожане» начали прибегать к дальним ударам, и Кошман пробил над перекладиной ворот. После одной из атак гостей мяч после удара Ныча таки влетел в сетку ворот, но ассистент арбитра зафиксировал положение вне игры.

После одной из атак «горожане» заработали перспективный штрафной, но после удара Казлаускаса мяч от ноги Федорчука срикошетил на угловой. Игроки «Львова» выполнили несколько угловых и после одного из них реальную возможность отличиться имел Ныч, который с нескольких метров пробил сходу выше ворот. Могли вырвать победу и игроки «Руха», когда после прострельной передачи Русина едва не «срезал» мяч в собственные ворота Кравчук.

В итоге зрители львовского дерби на «Арене Львов» голов так и не дождались. «Львов», для которого это был 100-й матч в УПЛ, прервал несколько своих клубных рекордных сериалов. Завершились проигрышная серия «горожан» в чемпионатах, которая длилась 6 игр, и пропускной сериал «Львова» в УПЛ, продолжавшийся в течение 13-ти игр (34 мяча). Зато «Львов» продолжает удерживать клубную антирекордную безвыигрышную серию в чемпионатах, которая с 29 февраля длится 17 туров: 7 ничьих и 10 поражений. «Рух» впервые со времени дебюта в УПЛ не забил гол и сохранил свои ворота «сухими».

Украинская Премьер-лига. 5-й тур.

«Рух» – «Львов» – 0:0

Марьян Мысык (32), Игорь Дуць (50) – Максим Грысьо (7)

Вадим Парамонов (33, фол последней надежды)

«Рух»: Aлександр Бандура, Валерий Федорчук, Игорь Дуць, Вадим Парамонов, Эрик Глига, Иван Брикнер, Ярослав Мартынюк, Андрей Кухарук, Юрий Климчук (Ростислав Русин, 81), Марьян Мысык (Богдан Бойчук, 60), Николай Кухаревич (Даниил Кондраков, 60)

«Львов»: Орест Костик, Макс Челич, Юрий Кравчук, Маруан Михоби, Егор Клименчук, Максим Грысьо (Ярослав Богунов, 46), Шина, Айнсалу, Игорь Кошман (Сабино, 92), Фелипе (Назарий Ныч, 65), Донатас Казлаускас

Арбитр: Дмитрий Кутаков (Киевская область)

Стадион «Арена Львов» (Львов)

РУХ - ЛЬВОВ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Юрий Назаркевич, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 03.10.2020 20:19
    +2
    О гомік появився...розуму 0. Зате голубизна в голову б'є))) Д@ун голубий!
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 03.10.2020 20:15
    +1
    PFCLviv, 03.10.2020 20:11
    Львів в цьому матчі виглядав лідером, видно що ми недостойні останнього місця в таблиці!
    Здивувало, шо Рух виглядав розгублено і багато було у них браку, хвилювались, напевно, шо зі Львовом грають. Як не як ми команда рівня Ліги Чемпіонів!
    Удачі братам з Винник!
    одне слово пропустив:
    Львів в цьому матчі виглядав лідером УПЛ...
    ..і далі за текстом
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 03.10.2020 20:11
    -1
    Львів в цьому матчі виглядав лідером, видно що ми недостойні останнього місця в таблиці!
    Здивувало, шо Рух виглядав розгублено і багато було у них браку, хвилювались, напевно, шо зі Львовом грають. Як не як ми команда рівня Ліги Чемпіонів!
    Удачі братам з Винник!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 03.10.2020 20:05
    0
    Затори, багато авто, тому пізно приїхав... а ви суч........и заскучили бачу за мною!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 03.10.2020 20:04
    -1
    Перемогла дружба!
    Львів міг вигравати цей матч, але не будемо про погане, всьо класно, брати! Львів помаленько починає зіграватись і виходить на рівень Ліги Чемпіонів, команда достойна на високі місця і на єврокубки. Потрібен час!
    п.с. Вівці програли Рубікону (то для ржаки на ніч)
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 03.10.2020 19:47
    +3
    Радует то, что в ПЛ появились такие сильные команды, как Рух и Львов, которые наравне играют с Шахтером.
    Ссылка
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 03.10.2020 19:46
    0
    Невже довбо*оба пфк Львів забанили? Щось його не видно
    Якщо це так то подяка адміну
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 03.10.2020 19:33
    0
    Frank Piter, 03.10.2020 19:10
    Опять хочу голубую овечку послушать. Как можно не выиграть играя 60 минут в большинстве?
    львы оказались картонными
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 03.10.2020 19:30
    +2
    Владимир Копяк, 03.10.2020 19:06
    Еще пару-тройку лет, и в ПЛ будут играть только представители Аграрной партии, разбавленые шахтерами и ментами.... И нет в этом ничего удивительного, ведь мы аграрная страна, не правда ли?
    в аграрности в принципе ничего плохого нет.
    а учитывая, что уже сейчас чуть ли не полмира голодает, а в связи с изменениями климата желающих покушать, не вкусно, а просто покушать, будет еще больше, ценность этого статусабудет только расти...
    главное ума руководству страны, чтобы грамотно этим даром распорядиться. как шейхи в свое время нефтью...
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 03.10.2020 19:23
    0
    morexodec, 03.10.2020 19:18
    галубая авца, эта песенка для тебя
    https://www.youtube.com/watch?v=-6uE9jEJI9A
    Бах і ще одна вівця...вони обидвоє долбляться в очко...
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 03.10.2020 19:22
    0
    Голубі вівці вилазьте. З вас рже сабо...і ко)))
    Ссылка
    morexodec
    online
      morexodec, 03.10.2020 19:18
    +3
    галубая авца, эта песенка для тебя
    https://www.youtube.com/watch?v=-6uE9jEJI9A
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 03.10.2020 19:17
    -6
    Карпаты ждут вас в львовскую отару в2 лиге
    Ссылка
    morexodec
    online
      morexodec, 03.10.2020 19:16
    +6
    где галубая авца? дайте нам галубую авцу!
    мы любемо наших вывиць
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 03.10.2020 19:16
    0
    Вівці обидвоє!
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 03.10.2020 19:13
    0
    Олег Тимофеюк, 03.10.2020 19:01
    Конечно, просто не хотел играть дополнительный круг (для зрителей это только плюс) и сосать от Шахтёра ещё.
    Понравилось от Руха? Хочешь еще? С такими командами, как Шахтер, Рух бы еще в первую шестерку попал
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 03.10.2020 19:11
    +3
    Олег Тимофеюк, 03.10.2020 18:56
    Две дворовые команды, как они вообще попали в УПЛ.
    Это чистосердечное признание? С кем Шахтер вничью сыграл? С дворовой командой. Тимофеюк подтвердит
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 03.10.2020 19:11
    +1
    Dmytro Dmytro, 03.10.2020 19:07
    )))) вівці є вівці))) нуляча гра...сабо і фещук це підтвердили...ВІВЦІ)))
    Вони обидвоє д@унів спившихся...вівці обидвоє)))
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 03.10.2020 19:10
    +4
    Олег Тимофеюк, 03.10.2020 18:56
    Две дворовые команды, как они вообще попали в УПЛ.
    Одна из которых чуть не трахнула Копанку Ничья с Винниками это сильно
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 03.10.2020 19:10
    +5
    Опять хочу голубую овечку послушать. Как можно не выиграть играя 60 минут в большинстве?
    Ссылка
    saha-yakut
      saha-yakut, 03.10.2020 18:59
    +7
    Решил посмотреть этот матч, не поверите остался доволен, 0:0 но было прикольно. Посмотрю еще Минай и Ингулец, если нормальный матч будет то не понимаю чем не довольны критики. Прекрасная трансляция, интрига, все есть.
    Ссылка
    morexodec
    online
      morexodec, 03.10.2020 19:16
    +6
    где галубая авца? дайте нам галубую авцу!
    мы любемо наших вывиць
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 03.10.2020 19:10
    +5
    Опять хочу голубую овечку послушать. Как можно не выиграть играя 60 минут в большинстве?
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 03.10.2020 19:10
    +4
    Олег Тимофеюк, 03.10.2020 18:56
    Две дворовые команды, как они вообще попали в УПЛ.
    Одна из которых чуть не трахнула Копанку Ничья с Винниками это сильно
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 03.10.2020 19:07
    +4
    )))) вівці є вівці))) нуляча гра...сабо і фещук це підтвердили...ВІВЦІ)))
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 03.10.2020 19:47
    +3
    Радует то, что в ПЛ появились такие сильные команды, как Рух и Львов, которые наравне играют с Шахтером.
    Ссылка
    morexodec
    online
      morexodec, 03.10.2020 19:18
    +3
    галубая авца, эта песенка для тебя
    https://www.youtube.com/watch?v=-6uE9jEJI9A
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 03.10.2020 19:11
    +3
    Олег Тимофеюк, 03.10.2020 18:56
    Две дворовые команды, как они вообще попали в УПЛ.
    Это чистосердечное признание? С кем Шахтер вничью сыграл? С дворовой командой. Тимофеюк подтвердит
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 03.10.2020 19:07
    +3
    Олег Тимофеюк, 03.10.2020 18:56
    Две дворовые команды, как они вообще попали в УПЛ.
    Одна з яких зіграла в минулому турі з кротами 2:2
    Ссылка
    saha-yakut
      saha-yakut, 03.10.2020 19:03
    +3
    Олег Тимофеюк, 03.10.2020 18:56
    Две дворовые команды, как они вообще попали в УПЛ.
    Не согласен, нормальный уровень футбола. Но мне понравился уровень трансляции, может просто что не ожидал такое увидеть.
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 03.10.2020 20:19
    +2
    О гомік появився...розуму 0. Зате голубизна в голову б'є))) Д@ун голубий!
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 03.10.2020 19:30
    +2
    Владимир Копяк, 03.10.2020 19:06
    Еще пару-тройку лет, и в ПЛ будут играть только представители Аграрной партии, разбавленые шахтерами и ментами.... И нет в этом ничего удивительного, ведь мы аграрная страна, не правда ли?
    в аграрности в принципе ничего плохого нет.
    а учитывая, что уже сейчас чуть ли не полмира голодает, а в связи с изменениями климата желающих покушать, не вкусно, а просто покушать, будет еще больше, ценность этого статусабудет только расти...
    главное ума руководству страны, чтобы грамотно этим даром распорядиться. как шейхи в свое время нефтью...
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 03.10.2020 19:09
    +2
    Де сині д@уни?))) Спились д@уни?))) Оооо Мартинюк бакоанить суддівство...за таке дискваліфікація ...але не в сруха...козел рішає))) КЛ0УНИ))) етат футболіст.... Вівці вівці в вівці в кубі)))
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 03.10.2020 18:58
    +2
    con clusion, 03.10.2020 18:56
    Угадал про 00:00 )))
    Как можно не реализовать численное преимущество в таком супер дерби?
    а что даёт это численное преимущество, по сути ничего, соперник просто снимает нападающего, защитников меньше не становится.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 03.10.2020 20:15
    +1
    PFCLviv, 03.10.2020 20:11
    Львів в цьому матчі виглядав лідером, видно що ми недостойні останнього місця в таблиці!
    Здивувало, шо Рух виглядав розгублено і багато було у них браку, хвилювались, напевно, шо зі Львовом грають. Як не як ми команда рівня Ліги Чемпіонів!
    Удачі братам з Винник!
    одне слово пропустив:
    Львів в цьому матчі виглядав лідером УПЛ...
    ..і далі за текстом
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 03.10.2020 19:11
    +1
    Dmytro Dmytro, 03.10.2020 19:07
    )))) вівці є вівці))) нуляча гра...сабо і фещук це підтвердили...ВІВЦІ)))
    Вони обидвоє д@унів спившихся...вівці обидвоє)))
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 03.10.2020 20:05
    0
    Затори, багато авто, тому пізно приїхав... а ви суч........и заскучили бачу за мною!
    Ссылка
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 03.10.2020 19:46
    0
    Невже довбо*оба пфк Львів забанили? Щось його не видно
    Якщо це так то подяка адміну
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 03.10.2020 19:33
    0
    Frank Piter, 03.10.2020 19:10
    Опять хочу голубую овечку послушать. Как можно не выиграть играя 60 минут в большинстве?
    львы оказались картонными
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 03.10.2020 19:23
    0
    morexodec, 03.10.2020 19:18
    галубая авца, эта песенка для тебя
    https://www.youtube.com/watch?v=-6uE9jEJI9A
    Бах і ще одна вівця...вони обидвоє долбляться в очко...
    Ссылка
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