Дебютное дерби и нескучные нули. Львов в большинстве не сумел обыграть Рух

На новое львовское дерби в УПЛ главный тренер «Руха» Иван Федык по сравнению с матчем с «Десной» в рамках чемпионата сделал лишь одно изменение в стартовом составе: вместо Копины на поле вышел опытный Федорчук. Георгий Цецадзе после разгромного поражения его подопечных от «Зари» сделал больше кадровых ротаций. Вместо Литовченко, Борзенко, Комарца и Ныча на поле вышли молодой голкипер Костик, Михоби, Казлаускас и Грысьо, причем для Костика это был дебютный матч в УПЛ.

Первые опасные моменты в игре возникли у ворот «Руха», причем дважды мог отличиться Кошман. Сначала Игорь после рейда Фелипе пробил впритык с рамкой ворот, а затем Кошман так «закрутил» мяч под перекладину, что Бандуре пришлось в броске перевести «сферу» на угловой. Мог отличиться и Фелипе, но пробил головой слишком неточно.

Игроки «Руха» постепенно выровняли игру, и имел момент Климчук, но после передачи Мысыка пробил неточно. В середине тайма напомнил про свои опасные удары Федорчук, который пробивал в ближний угол и Костик, не рискуя, перевел мяч на угловой. Острую передачу на дальний угол сделал Мартынюк, но Кухаревич не успел на добивание мяча.

Игра и дальше носила открытый характер и опасные моменты возникали раз за разом. Сначала Фелипе с левого края атаки пробил низом рядом с дальней штангой. А потом Парамонов нарушил правила против Казлаускаса, который рвался к воротам, и по мнению арбитра Кутакова это нарушение тянуло на красную карточку. Для Парамонова это уже второе удаление в УПЛ, а первое он «заработал» когда выступал еще в составе именно «Львова».

Находясь в большинстве, номинальные гости могли первыми открыть счет, но Кошман со штрафного не попал в створ ворот. А после удара Казлаускаса уже опытный Бандура ликвидировал угрозу. Под конец тайма сначала Шина пробил рядом со штангой, а затем вратарь «Руха» вовремя сыграл на опережение после передачи Грысьо.

Начало второго тайма прошло в равной борьбе, но до голевых моментов у обоих ворот дело не доходило. Пытаясь активизировать и усилить игру своих подопечных, Федык сделал двойную замену, выпустив на поле Кондракова и Богдана Бойчука. Прибегал к заменам и Цецадзе, выпустив на поле Ныча.

Пройти массированные оборонительные редуты игрокам «Львова» было непросто. Поэтому «горожане» начали прибегать к дальним ударам, и Кошман пробил над перекладиной ворот. После одной из атак гостей мяч после удара Ныча таки влетел в сетку ворот, но ассистент арбитра зафиксировал положение вне игры.

После одной из атак «горожане» заработали перспективный штрафной, но после удара Казлаускаса мяч от ноги Федорчука срикошетил на угловой. Игроки «Львова» выполнили несколько угловых и после одного из них реальную возможность отличиться имел Ныч, который с нескольких метров пробил сходу выше ворот. Могли вырвать победу и игроки «Руха», когда после прострельной передачи Русина едва не «срезал» мяч в собственные ворота Кравчук.

В итоге зрители львовского дерби на «Арене Львов» голов так и не дождались. «Львов», для которого это был 100-й матч в УПЛ, прервал несколько своих клубных рекордных сериалов. Завершились проигрышная серия «горожан» в чемпионатах, которая длилась 6 игр, и пропускной сериал «Львова» в УПЛ, продолжавшийся в течение 13-ти игр (34 мяча). Зато «Львов» продолжает удерживать клубную антирекордную безвыигрышную серию в чемпионатах, которая с 29 февраля длится 17 туров: 7 ничьих и 10 поражений. «Рух» впервые со времени дебюта в УПЛ не забил гол и сохранил свои ворота «сухими».

Украинская Премьер-лига. 5-й тур.

«Рух» – «Львов» – 0:0

Марьян Мысык (32), Игорь Дуць (50) – Максим Грысьо (7)

Вадим Парамонов (33, фол последней надежды)

«Рух»: Aлександр Бандура, Валерий Федорчук, Игорь Дуць, Вадим Парамонов, Эрик Глига, Иван Брикнер, Ярослав Мартынюк, Андрей Кухарук, Юрий Климчук (Ростислав Русин, 81), Марьян Мысык (Богдан Бойчук, 60), Николай Кухаревич (Даниил Кондраков, 60)

«Львов»: Орест Костик, Макс Челич, Юрий Кравчук, Маруан Михоби, Егор Клименчук, Максим Грысьо (Ярослав Богунов, 46), Шина, Айнсалу, Игорь Кошман (Сабино, 92), Фелипе (Назарий Ныч, 65), Донатас Казлаускас

Арбитр: Дмитрий Кутаков (Киевская область)

Стадион «Арена Львов» (Львов)

РУХ - ЛЬВОВ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА