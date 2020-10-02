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Рух – Львов. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Новое львовское «дерби» в Премьер-лиге

  • 02.10.2020 18:35
  • 376 просмотров
  • 2 комментария
Рух – Львов. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Рух

В субботу, 3 октября, «Рух» на «Арене Львов» в рамках 5-го тура УПЛ сыграет матч против земляков из «Львова». Это будет новое львовское дерби в Премьер-лиге, а раньше были «Карпаты» - ФК «Львов» и «Карпаты» - ПФК «Львов».

Ранее «Рух» и «Львов» вообще не встречались и в других турнирах. Для «Львова» этот матч будет юбилейным, 100-м, в Премьер-лиге. К новому львовскому дерби команда Георгия Цецадзе подошла с затяжными рекордными неприятными сериалами. «Львов» удерживает клубную антирекордную безвыигрышную серию в УПЛ, которая с 29 февраля длится 16 туров: 6 ничьих и 10 поражений. Проигрышная клубная рекордная серия «горожан» в чемпионатах длится 6 игр. «Львов» пропускает голы в УПЛ в течение рекордных для клуба 13-ти игр - 34 мяча.

А «Рух» со времени дебюта в Премьер-лиге в каждой игре как забивает голы, так и пропускает - в 4-х матчах. В прошлом туре чемпионата оба львовских коллектива проиграли. «Руховцев» в Чернигове обыграла «Десна» (1:3), а «горожане» на львовском стадионе «Украина» были биты «Зарей» (0:5). К первому личному противостоянию соперники подошли с повышенной мотивацией еще и потому, что в прошлую среду оба львовских клуба потерпели гостевые поражения и выбыли из Кубка Украины. «Рух» уступил «Десне» со счетом 1:2, а «Львов» потерпел поражение от «Ворсклы» - 0:2. Заметим, что в этих матчах оба тренера в основном задействовали игроков, которые до этого не выступали в матче национального первенства.

Кстати, после прошлого тура состоялись и новые кадровые изменения в составе «Руха». По общему согласию сторон львовский клуб расторг соглашение с полузащитником Богданом Оринчаком, который в текущем чемпионате сыграл только одну игру. С особым настроением может выйти на поле Вадим Парамонов из «Руха», который в чемпионате-2018/19 выступал и за «Львов».

Выведет команды на львовское дерби опытный арбитр Дмитрий Кутаков (Бровары), для которого это будет 104-я игра в УПЛ. Ранее Кутаков провел уже 7 игр с участием «Львова», который в них только один раз побеждал, четыре раза играл вничью и дважды уступал соперникам. Матч с участием «Руха» Кутаков проведет в УПЛ впервые.

Ориентировочные составы:

«Рух»: Бандура, Глига, Дуць, Парамонов, Копына, Мартынюк, Брикнер, Кухарук, Мысык, Кухаревич, Климчук.

«Львов»: Литовченко, Кравчук, Челич, Клименчук, Борзенко, Айнсалу, Шина, Комарец, Кошман, Фелипе, Ныч.

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3 октября, суббота

«Рух» — «Львов»
Львов. Стадион «Арена Львов». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
РУХ – ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Дмитрий Кутаков (Бровары)
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Юрий Назаркевич, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 02.10.2020 18:48
    +2
    con clusion, 02.10.2020 18:42
    00 : 00
    Мы любим наших вивец!!111!!11!
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 02.10.2020 18:42
    0
    00 : 00
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 02.10.2020 18:48
    +2
    con clusion, 02.10.2020 18:42
    00 : 00
    Мы любим наших вивец!!111!!11!
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 02.10.2020 18:42
    0
    00 : 00
    Ссылка
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