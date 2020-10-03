Иван ФЕДЫК: «Одно очко - позитив для Руха, но мы недовольны результатом»

Наставник «Руха» прокомментировал ничью с «Львовом»

  • 03.10.2020 23:15
  • 51 просмотр
  • 2 комментария
Иван ФЕДЫК: «Одно очко - позитив для Руха, но мы недовольны результатом»
© fcrukh.com

Наставник «Руха» Иван Федык прокомментировал ничью 0:0 в матче УПЛ против ФК «Львов».

«Удаление сломало игру. Игра к тому же шла не в нашу пользу, в действиях игроков было много сумбура. Ребята очень хотели сегодня получить положительный результат, желание победить било через край. Соответственно, после удаления стало еще сложнее. В меньшинстве мы имели свои моменты. Могли забивать мы, мог и соперник».

«Повтор удаления не пересматривал. Если судья удалил нашего игрока, значит, фол тянул на красную. Судейство нет желания обсуждать. Учитывая то, как складывалась игра, одно очко это все же позитив».

«А результатом мы, конечно, недовольны», - сказал Федык.

Команда после 5-ти тура набрала 2 очка.

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Источник — ФК Рух Львов

(2 голоса)

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Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 03.10.2020 23:23
    0
    клоун ти федик! Та ви відскочили, могли влетіти Львову!
    навчи своїх граців м"яч приймати, бо зупинити м"яч сьогодні не могли!
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    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 03.10.2020 23:17
    -1
    Ты клоун что-то там позволил себе вякнуть на Шахтёр, потеряло оно бл 2 поинта. До конца своей жизни Бога благодари, что взяли один с такой командой как Шахтёр.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 03.10.2020 23:23
    0
    клоун ти федик! Та ви відскочили, могли влетіти Львову!
    навчи своїх граців м"яч приймати, бо зупинити м"яч сьогодні не могли!
    Ссылка
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