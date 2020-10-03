Иван ФЕДЫК: «Одно очко - позитив для Руха, но мы недовольны результатом»

Наставник «Руха» Иван Федык прокомментировал ничью 0:0 в матче УПЛ против ФК «Львов».

«Удаление сломало игру. Игра к тому же шла не в нашу пользу, в действиях игроков было много сумбура. Ребята очень хотели сегодня получить положительный результат, желание победить било через край. Соответственно, после удаления стало еще сложнее. В меньшинстве мы имели свои моменты. Могли забивать мы, мог и соперник».

«Повтор удаления не пересматривал. Если судья удалил нашего игрока, значит, фол тянул на красную. Судейство нет желания обсуждать. Учитывая то, как складывалась игра, одно очко это все же позитив».

«А результатом мы, конечно, недовольны», - сказал Федык.

Команда после 5-ти тура набрала 2 очка.