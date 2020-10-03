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Рух Львов
0:0
Львов
03.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Рух – Львов – 0:0. Видео удаления Парамонова и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча пятого тура УПЛ

  • 03.10.2020 19:37
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Рух – Львов – 0:0. Видео удаления Парамонова и обзор матча
© ФК Рух

В субботу, 3-го октября, в рамках пятого тура чемпионата Украины состоялось львовское дерби, в котором «Рух» и ПФК «Львов» сыграли безголевую ничью.

Еще в первом тайме команда Ивана Федыка осталась в меньшинстве, Вадим Парамонов был удален за нарушение против Донатаса Казлаускаса.

Видео удаления Парамонова

Обзор матча

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Источник — Футбол 1/2/3

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