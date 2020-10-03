В субботу, 3-го октября, в рамках пятого тура чемпионата Украины состоялось львовское дерби, в котором «Рух» и ПФК «Львов» сыграли безголевую ничью.
Еще в первом тайме команда Ивана Федыка осталась в меньшинстве, Вадим Парамонов был удален за нарушение против Донатаса Казлаускаса.
Видео удаления Парамонова
Обзор матча
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Источник — Футбол 1/2/3
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