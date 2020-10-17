Луиш КАШТРУ: «Шахтер сейчас живет в атмосфере страха»

Наставник «Шахтера» Луиш Каштру прокомментировал победу 5:1 над «Львовом» в матче УПЛ и предстоящий поединок Лиги чемпионов против «Реала».

– «Шахтер» впервые настолько серьезно столкнулся с коронавирусом и уходил на самоизоляцию. Насколько эта ситуация психологически ударила по команде?

– Очень. Сейчас мы живем в атмосфере страха. Несмотря на то что принимаются все меры предосторожности, это есть и у нас, и во всем мире. Вчера около полумиллиона людей инфицировались. И мы также, к сожалению, пострадали, пусть не в таких пропорциях. Но для футбольной команды внезапно остаться без десятка игроков – ночной кошмар. В то же время нам нужно было быстро адаптироваться. Вначале тренировались с 6 футболистами, затем взяли некоторых ребят из дубля… Казалось, старались построить команду, чтобы играть против «Львова». Слава Богу, у нас достаточно больших профессионалов, которые полностью отдаются ежедневной работе. Это позволило нам играть, – не скажу, что полностью спокойно, но с уверенностью. Мы правильно подошли к матчу и смогли показать достойную игру. Но из-за отсутствия многих футболистов сейчас переживаем не хороший момент, а ночной кошмар.



– Можно ли рассматривать этот матч как репетицию перед встречей с «Реалом»?

– Репетиция? Когда у тебя есть 13 игроков, ты далеко не уйдешь от стартового состава и на следующий поединок. К счастью, я очень доверяю своим футболистам, очень ценю их за то, как они работают, как отдаются тренировкам. Это позволяет мне спать спокойно. Я в них верю, хоть их и не так много. Мы поедем в Мадрид с уверенностью в том, что постараемся отдать свое наилучшее. Постараемся добиться хорошего результата в старте Лиги чемпионов.



– Степаненко и Пятов смогут сыграть с «Реалом»?

– Мы говорим о ребятах, ничего не делавших 12 дней. Сегодня нет никакого смысла обсуждать футболистов, которые с нами не были и не тренировались, смогут они сыграть с «Реалом» или нет. Мое внимание направлено на тех, кто находится с нами. Есть надежда, что некоторые снова смогут реинтегрироваться в команду и провести хотя бы несколько минут игрового времени. Сейчас очень важно восстановить вот этих ребят как можно быстрее, чтобы понять, что мы можем сделать в Мадриде.



– Что вы скажете о Коваленко? Есть ли какая-то информация по нему?

– Коваленко пока вылетел из моей головы на игру в Мадриде. Если он будет готов, это станет сюрпризом.



– Прокомментируйте гол «Львова». Не кажется ли вам, что «Шахтер» слишком часто пропускает после подач с угловых?

– У нас всегда есть проблемы, когда мы пропускаем голы, – не только после подач. Футболисты знают, что для меня пропущенные мячи – самое худшее, что может произойти. Даже несмотря на то, что мы тогда выигрывали со счетом 4:0. Мы пропускали достаточно много разных голов: и обычные атаки, и стандартные положения. Не скрою, в защите есть некоторые проблемы. К счастью, сегодня наша атака была намного-намного лучше, чем оборона. Но комментировать сейчас гол – это говорить то, что видели все. Наш вратарь перехватил мяч, футболист соперника пробил без сопротивления и забил. Мы знаем, что, когда это происходит, есть игроки, которые были недостаточно эффективны при выполнении своих задач. Но футбол строится из этого – из ошибок и их использования противником.