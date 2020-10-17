Шахтер - Львов - 5:1. Видео голов и обзор матча

В 17:00 начался матч 6-го тура УПЛ между «Шахтером» и ФК «Львов». В новости будут появляться голы, лучшие моменты и обзор встречи.
Шахтер - Львов - 5:1. Обзор матча
Шахтер - Львов 1:0. Гол Коваленко
Шахтер - Львов 2:0. Гол Маркоса Антонио
Шахтер - Львов 3:0. Гол Дентиньо
Шахтер - Львов 4:0. Гол Коваленко
Шахтер - Львов. 4:1. Гол Шины
Шахтер - Львов 5:1. Гол Соломона
События матча
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Манор Соломон (Шахтер Донецк).
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Шина (Львов).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Виктор Коваленко (Шахтер Донецк).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Дентиньо (Шахтер Донецк).
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Маркос Баия (Шахтер Донецк).
|4'
|ГОЛ ! Мяч забил Виктор Коваленко (Шахтер Донецк).
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Источник — Sport.ua
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