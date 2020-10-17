6-й тур
Шахтер Донецк
5 : 1
Львов
17.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Шахтер - Львов - 5:1. Видео голов и обзор матча

Фрагменты матча УПЛ

  • 17.10.2020 19:38
  • 6301 просмотр
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Шахтер - Львов - 5:1. Видео голов и обзор матча
© twitter.com/fcshakhtar

В 17:00 начался матч 6-го тура УПЛ между «Шахтером» и ФК «Львов». В новости будут появляться голы, лучшие моменты и обзор встречи.

Шахтер - Львов - 5:1. Обзор матча

Шахтер - Львов 1:0. Гол Коваленко

Шахтер - Львов 2:0. Гол Маркоса Антонио

Шахтер - Львов 3:0. Гол Дентиньо

Шахтер - Львов 4:0. Гол Коваленко

Шахтер - Львов. 4:1. Гол Шины

Шахтер - Львов 5:1. Гол Соломона

 

События матча
50' ГОЛ ! Мяч забил Манор Соломон (Шахтер Донецк).
25' ГОЛ ! Мяч забил Шина (Львов).
18' ГОЛ ! Мяч забил Виктор Коваленко (Шахтер Донецк).
16' ГОЛ ! Мяч забил Дентиньо (Шахтер Донецк).
9' ГОЛ ! Мяч забил Маркос Баия (Шахтер Донецк).
4' ГОЛ ! Мяч забил Виктор Коваленко (Шахтер Донецк).
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Источник — Sport.ua

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