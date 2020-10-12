ОФИЦИАЛЬНО. ФК Львов подписал ганского форварда

Клуб УПЛ ФК «Львов» объявил о подписании контракта с форвардом Эрнестом Антви.

Ганский игрок перебрался в новую команду в качестве свободного агента после того, как покинул «Рух» Львов. 25-летний Антви подписал контракт на 2 года.

В составе «Руха» Эрнест провел 28 матчей (из них - 3 в УПЛ), забил 4 гола и отдал 2 ассиста.