ОФИЦИАЛЬНО. ФК Львов подписал ганского форварда

Эрнест Антви остается во Львове

  • 12.10.2020 15:11
  • 1120 просмотров
  • 4 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. ФК Львов подписал ганского форварда
© pfclviv.com

Клуб УПЛ ФК «Львов» объявил о подписании контракта с форвардом Эрнестом Антви.

Ганский игрок перебрался в новую команду в качестве свободного агента после того, как покинул «Рух» Львов. 25-летний Антви подписал контракт на 2 года.

В составе «Руха» Эрнест провел 28 матчей (из них - 3 в УПЛ), забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

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Источник — ФК Львов

(4 голоса)

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Комментарии
    zhyr
    online
      zhyr, 12.10.2020 16:14
    0
    morexodec, 12.10.2020 15:58
    левы?)))))
    Олені
    Ссылка
    morexodec
    online
      morexodec, 12.10.2020 15:58
    0
    PFCLviv, 12.10.2020 15:30
    Удачі, козаче! Леви до перемоги!
    левы?)))))
    Ссылка
    Oles Khorungiy
      Oles Khorungiy, 12.10.2020 15:39
    +2
    PFCLviv, 12.10.2020 15:30
    Удачі, козаче! Леви до перемоги!
    козаче?))))))
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 12.10.2020 15:30
    -6
    Удачі, козаче! Леви до перемоги!
    Ссылка
    Oles Khorungiy
      Oles Khorungiy, 12.10.2020 15:39
    +2
    PFCLviv, 12.10.2020 15:30
    Удачі, козаче! Леви до перемоги!
    козаче?))))))
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 12.10.2020 16:14
    0
    morexodec, 12.10.2020 15:58
    левы?)))))
    Олені
    Ссылка
    morexodec
    online
      morexodec, 12.10.2020 15:58
    0
    PFCLviv, 12.10.2020 15:30
    Удачі, козаче! Леви до перемоги!
    левы?)))))
    Ссылка
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