ОФИЦИАЛЬНО. ФК Львов подписал ганского форварда

Клуб УПЛ ФК «Львов» объявил о подписании контракта с форвардом Эрнестом Антви.
Ганский игрок перебрался в новую команду в качестве свободного агента после того, как покинул «Рух» Львов. 25-летний Антви подписал контракт на 2 года.
В составе «Руха» Эрнест провел 28 матчей (из них - 3 в УПЛ), забил 4 гола и отдал 2 ассиста.
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Источник — ФК Львов
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