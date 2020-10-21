Реал Мадрид
2 : 3
Шахтер Донецк
21.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Реал – Шахтер – 2:3. Сенсация в Мадриде! Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги чемпионов

  • 21.10.2020 21:49
  • 32824 просмотра
  • 56 комментариев
Реал – Шахтер – 2:3. Сенсация в Мадриде! Видео голов и обзор матча
© УЕФА

Сегодня, 21 октября, в матче 1-го тура Лиги чемпионов «Реал» принимает «Шахтер».

Поединок начался в 19:55 в Мадриде. Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча

См. также: стартовые составы команд.

Смотрите видео голов и обзор матча.

ГОЛ! 0:1. Тете, 29 мин.

ГОЛ! 0:2. Варан, 33 мин. (автогол)

ГОЛ! 0:3. Манор Соломон, 42 мин.

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 1:3. Лука Модрич, 54 мин.

ГОЛ! 2:3. Винисиус Жуниор, 59 мин.

Незасчитанный гол Вальверде, 90+1 мин.

События матча
59' ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
54' ГОЛ ! Мяч забил Лука Модрич (Реал Мадрид).
42' ГОЛ ! Мяч забил Манор Соломон (Шахтер Донецк).
33' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Рафаэль Варан (Реал Мадрид).
29' ГОЛ ! Мяч забил Тете (Шахтер Донецк).
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Источник — Футбол 1/2/3

(11 голосов)

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Комментарии
    Леха Аксютенко
      Леха Аксютенко, 21.10.2020 22:02
    0
    Віктор Савчук, 21.10.2020 22:00
    Хто такий Тете? схоже це майбутня зірка світового футболу, зробив сьогодні гру! За скільки його купили, це просто алмаз.
    Дохрена, как для украинского футбола, за него заплатили
    Ссылка
    Леха Аксютенко
      Леха Аксютенко, 21.10.2020 22:01
    0
    Ну, красавцы, чё..
    Ссылка
    Віктор Савчук
    online
      Віктор Савчук, 21.10.2020 22:00
    0
    Хто такий Тете? схоже це майбутня зірка світового футболу, зробив сьогодні гру! За скільки його купили, це просто алмаз.
    Ссылка
    BaZia
      BaZia, 21.10.2020 22:00
    0
    con clusion, 21.10.2020 21:55
    Кто там смайлы поганые ставил на слова Судакова, что можно брать очки??? Ау!!!
    Смайлы не ставил, но в победу мало верилось, но не мне одному. Кто реально верил что выиграют?
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    romaz82
      romaz82, 21.10.2020 21:59
    +1
    Тете ТОП!
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    Vbolivalnyk-Peter
      Vbolivalnyk-Peter, 21.10.2020 21:59
    +2
    Те про що я писав ще вчора, коли було оприлюднено заявку Шахтаря, і сталося. Реал нічому не навчився від збірної Іспанії - теж вийшли однією ногою ослаблену українську команду обігрівати - ось в отримали в першому таймі повну торбу, а коли зрозуміли що відбувається - було вже пізно!!! Ну недооцінка суперника - це проблеми Реалу, а наші МОЛОДЦІ!!!!
    Ссылка
    romanchik.8403
      romanchik.8403, 21.10.2020 21:58
    +2
    pike1, 21.10.2020 21:58
    Супер Шахтер, Марлос беда, по сути его привоз, его неуверенная игра впереди, а так вполне могло бы быть 1-4 или 1-5
    Марлос ошибся...Но матч хорошо провел
    Ссылка
    BaZia
      BaZia, 21.10.2020 21:58
    +3
    Та какая там сенсация, как всегда полудублем испанцев обыграли..
    2020 жги дальше..
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 21.10.2020 21:58
    +4
    Украина обыграла Испанию, теперь Шахтер обыграл Реал. Испанцы становятся удобными соперниками
    Ссылка
    romanchik.8403
      romanchik.8403, 21.10.2020 21:58
    0
    kadaad ., 21.10.2020 21:54
    Молодчаги!!! Браво бразильским шахтерам!!!
    Израильским,Украинским,Грузинским...
    Ссылка
    pike1
      pike1, 21.10.2020 21:58
    +2
    Супер Шахтер, Марлос беда, по сути его привоз, его неуверенная игра впереди, а так вполне могло бы быть 1-4 или 1-5
    Ссылка
    Орест Орищишин
      Орест Орищишин, 21.10.2020 21:57
    +5
    Молодці. Дякую за чудо. Ви герої
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
      Олександр Жарчинський, 21.10.2020 21:56
    +9
    якби Тете сьогодні забив все,що міг - коштував би вже мільйонів 200
    Ссылка
    adekvat2687
      adekvat2687, 21.10.2020 21:56
    +4
    Шахтер наше все!!!Приятно было посмотреть как наши бразильцы возили защиту Реала ,особенно в первом тайме .Красавцы
    Ссылка
    Alex0874
    online
      Alex0874, 21.10.2020 21:55
    +4
    Браво!!!
    Ссылка
    Ukraine
      Ukraine, 21.10.2020 21:55
    +1
    Кращий клуб України
    Ссылка
    футфан
      футфан, 21.10.2020 21:55
    +8
    В цьому матчі було все. Красивий перший тайм. 3-0 потім 3-3 VAR, відміна голу. Корвалол, валідол але головне ПЕРЕМОГА... Браво Шахтар!!!!
    Ссылка
    Александр B
      Александр B, 21.10.2020 21:55
    +8
    Ух Шахтар ,оце так неочікувано,але все по ділу та по грі,переграли ,перетерпіли Реал. А Тете вже скоро буде в умовних Реалах(
    Ссылка
    Vladimir Hvedyk
      Vladimir Hvedyk, 21.10.2020 21:55
    +2
    ШАХТАР
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 21.10.2020 21:55
    +3
    Кто там смайлы поганые ставил на слова Судакова, что можно брать очки??? Ау!!!
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
      Олександр Жарчинський, 21.10.2020 21:56
    +9
    якби Тете сьогодні забив все,що міг - коштував би вже мільйонів 200
    Ссылка
    футфан
      футфан, 21.10.2020 21:55
    +8
    В цьому матчі було все. Красивий перший тайм. 3-0 потім 3-3 VAR, відміна голу. Корвалол, валідол але головне ПЕРЕМОГА... Браво Шахтар!!!!
    Ссылка
    Александр B
      Александр B, 21.10.2020 21:55
    +8
    Ух Шахтар ,оце так неочікувано,але все по ділу та по грі,переграли ,перетерпіли Реал. А Тете вже скоро буде в умовних Реалах(
    Ссылка
    Борис Гриб
      Борис Гриб, 21.10.2020 20:44
    +7
    фигасе !!!!!!!
    Ссылка
    Михайло Мардзінський
    online
      Михайло Мардзінський, 21.10.2020 21:54
    +6
    Я болельщик Динамо до мозга костей,но сегодня скажу слався родной Шахтер!!!
    Ссылка
    Михайло Мардзінський
    online
      Михайло Мардзінський, 21.10.2020 21:53
    +6
    Я болельщик Динамо до мозга костей,но сегодня скажу слався родной Шахтер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!@@@@
    Ссылка
    galan101
      galan101, 21.10.2020 21:50
    +6
    Аплодую стоячи
    Ссылка
    Орест Орищишин
      Орест Орищишин, 21.10.2020 21:57
    +5
    Молодці. Дякую за чудо. Ви герої
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 21.10.2020 21:58
    +4
    Украина обыграла Испанию, теперь Шахтер обыграл Реал. Испанцы становятся удобными соперниками
    Ссылка
    adekvat2687
      adekvat2687, 21.10.2020 21:56
    +4
    Шахтер наше все!!!Приятно было посмотреть как наши бразильцы возили защиту Реала ,особенно в первом тайме .Красавцы
    Ссылка
    Alex0874
    online
      Alex0874, 21.10.2020 21:55
    +4
    Браво!!!
    Ссылка
    BaZia
      BaZia, 21.10.2020 21:58
    +3
    Та какая там сенсация, как всегда полудублем испанцев обыграли..
    2020 жги дальше..
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 21.10.2020 21:55
    +3
    Кто там смайлы поганые ставил на слова Судакова, что можно брать очки??? Ау!!!
    Ссылка
    PFCLviv
      PFCLviv, 21.10.2020 21:51
    +3
    Молодці !
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
      Vbolivalnyk-Peter, 21.10.2020 21:59
    +2
    Те про що я писав ще вчора, коли було оприлюднено заявку Шахтаря, і сталося. Реал нічому не навчився від збірної Іспанії - теж вийшли однією ногою ослаблену українську команду обігрівати - ось в отримали в першому таймі повну торбу, а коли зрозуміли що відбувається - було вже пізно!!! Ну недооцінка суперника - це проблеми Реалу, а наші МОЛОДЦІ!!!!
    Ссылка
    romanchik.8403
      romanchik.8403, 21.10.2020 21:58
    +2
    pike1, 21.10.2020 21:58
    Супер Шахтер, Марлос беда, по сути его привоз, его неуверенная игра впереди, а так вполне могло бы быть 1-4 или 1-5
    Марлос ошибся...Но матч хорошо провел
    Ссылка
    pike1
      pike1, 21.10.2020 21:58
    +2
    Супер Шахтер, Марлос беда, по сути его привоз, его неуверенная игра впереди, а так вполне могло бы быть 1-4 или 1-5
    Ссылка
    Vladimir Hvedyk
      Vladimir Hvedyk, 21.10.2020 21:55
    +2
    ШАХТАР
    Ссылка
    Vladimir Hvedyk
      Vladimir Hvedyk, 21.10.2020 21:54
    +2
    ШАХТАР
    Ссылка
    step
      step, 21.10.2020 21:51
    +2
    Це ж не автобус!!!Вітання!!!
    Ссылка
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