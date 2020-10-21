Реал – Шахтер – 2:3. Сенсация в Мадриде! Видео голов и обзор матча

Сегодня, 21 октября, в матче 1-го тура Лиги чемпионов «Реал» принимает «Шахтер».
Поединок начался в 19:55 в Мадриде. Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
См. также: стартовые составы команд.
Смотрите видео голов и обзор матча.
ГОЛ! 0:1. Тете, 29 мин.
ГОЛ! 0:2. Варан, 33 мин. (автогол)
ГОЛ! 0:3. Манор Соломон, 42 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 1:3. Лука Модрич, 54 мин.
ГОЛ! 2:3. Винисиус Жуниор, 59 мин.
Незасчитанный гол Вальверде, 90+1 мин.
События матча
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Лука Модрич (Реал Мадрид).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Манор Соломон (Шахтер Донецк).
|33'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Рафаэль Варан (Реал Мадрид).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Тете (Шахтер Донецк).
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Источник — Футбол 1/2/3
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