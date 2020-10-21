Реал - Шахтер: Трубин, Корниенко и Дентиньо - в основе гостей

Луиш Каштру определился с составом на топ-матч

  • 21.10.2020 18:46
  • 463 просмотра
  • 3 комментария
Реал - Шахтер: Трубин, Корниенко и Дентиньо - в основе гостей
© twitter.com/fcshakhtar

Сегодня в 19:55 стартует матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Реалом» и «Шахтером». Стали известны стартовые составы команд.

Как и обещал наставник Луиш Каштру, в основе вышел молодой вратарь Анатолий Трубин. Кроме того, в Лиге чемпионов дебютирует защитник Виктор Корниенко.

Отметим отсутствие ведущего защитника хозяев Серхио Рамоса, который не успел восстановиться.

Реал: Куртуа, Менди, Варан, Милитао, Марсело, Модрич, Каземиро, Асенсио, Вальверде, Йович, Родриго

В запасе: Лунин, Начо, Кроос, Лукас Васкес, Иско, Винисиус, Бензема

Шахтер: Трубин, Додо, Хочолава, Бондарь, Корниенко, Маркос Антонио, Майкон, Марлос, Тете, Соломон, Дентиньо

В запасе: Пятов, Шевченко, Мампасси, Витао, Гончарук, Маркиньос, Шостак, Судаков, Вьюнник

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 21.10.2020 18:51
    +2
    Sty. 1e, 21.10.2020 18:48
    Тільки на нас вся надія
    Не думаю что только на ШД. У меня надежда на ДК, ШД и Зарю. Даже если никто не выиграет, пусть покажут достойную игру и опыта наберутся. Мне вчерашняя игра ДК понравилась, несмотря на поражение. Игра была почти равной, только Юве использовал свои шансы.
    Ссылка
    Sty. 1e
      Sty. 1e, 21.10.2020 18:48
    0
    Vitalii_13UA, 21.10.2020 18:48
    Удачи ШД! Принесите очки для рейтинга и покажите хорошую игру!
    Тільки на нас вся надія
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 21.10.2020 18:48
    +2
    Удачи ШД! Принесите очки для рейтинга и покажите хорошую игру!
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 21.10.2020 18:51
    +2
    Sty. 1e, 21.10.2020 18:48
    Тільки на нас вся надія
    Не думаю что только на ШД. У меня надежда на ДК, ШД и Зарю. Даже если никто не выиграет, пусть покажут достойную игру и опыта наберутся. Мне вчерашняя игра ДК понравилась, несмотря на поражение. Игра была почти равной, только Юве использовал свои шансы.
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 21.10.2020 18:48
    +2
    Удачи ШД! Принесите очки для рейтинга и покажите хорошую игру!
    Ссылка
    Sty. 1e
      Sty. 1e, 21.10.2020 18:48
    0
    Vitalii_13UA, 21.10.2020 18:48
    Удачи ШД! Принесите очки для рейтинга и покажите хорошую игру!
    Тільки на нас вся надія
    Ссылка
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