Реал - Шахтер: Трубин, Корниенко и Дентиньо - в основе гостей

Сегодня в 19:55 стартует матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Реалом» и «Шахтером». Стали известны стартовые составы команд.

Как и обещал наставник Луиш Каштру, в основе вышел молодой вратарь Анатолий Трубин. Кроме того, в Лиге чемпионов дебютирует защитник Виктор Корниенко.

Отметим отсутствие ведущего защитника хозяев Серхио Рамоса, который не успел восстановиться.

Реал: Куртуа, Менди, Варан, Милитао, Марсело, Модрич, Каземиро, Асенсио, Вальверде, Йович, Родриго

В запасе: Лунин, Начо, Кроос, Лукас Васкес, Иско, Винисиус, Бензема

Шахтер: Трубин, Додо, Хочолава, Бондарь, Корниенко, Маркос Антонио, Майкон, Марлос, Тете, Соломон, Дентиньо

В запасе: Пятов, Шевченко, Мампасси, Витао, Гончарук, Маркиньос, Шостак, Судаков, Вьюнник