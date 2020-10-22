Луиш КАШТРУ: «У Шахтера нет резервного состава. И первого состава тоже нет»

Главный тренер «Шахтера» дал пресс-конференцию после победы над «Реалом»

  • 22.10.2020 01:09
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Луиш КАШТРУ: «У Шахтера нет резервного состава. И первого состава тоже нет»
© ФК Шахтер Донецк. Луиш Каштру

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру дал пресс-конференцию после победы в Мадриде над «Реалом» (3:2):

– Луиш, с победой! Вы сейчас счастливы?

– Конечно, счастлив! Я счастлив, прежде всего, за свою команду. Миссия тренера – делать других счастливыми. Да, также радоваться, но прежде всего – делать счастливыми других: болельщиков, администрацию, игроков. Это я сейчас и ощущаю. Есть чувство выполненного долга. В течение матча мы очень-очень много работали, да и в последние дни, чтобы быть в наилучших кондициях. И работали мы в очень сложной атмосфере. Чтобы понимали: в день вылета вчера утром мы остались без двоих игроков, которые в принципе были заявлены. Вот примерно так мы и жили, реагируя на то, что приносит нам каждый день из-за пандемии. И знать, что все те, кто чувствовал себя хорошо, были с этим победным духом, – для меня это фантастика.

– Очень не хотелось бы, чтобы украинская пресса назвала это победой резервного состава «Шахтера» в Мадриде, но она уже это делает. Потому вам вопрос специально для нее: вы можете назвать хоть одного запасного в этом составе? Даже у Дентиньо – третий матч в сезоне, у Майкона – четвертый. Невозможно найти в якобы резервном составе, который сегодня победил, ни одного запасного.

– У «Шахтера» нет резервного состава. И первого состава тоже нет. У нас есть список футболистов, которые работают каждый день с огромными амбициями, с большой отдачей, и готовятся играть абсолютно все. Не подготовься все, мы бы сегодня не смогли добиться этой великой победы. Ребята были очень решительны – это была очень сплоченная команда. В «Шахтере» нет футболистов, которые играют и не играют. К матчу всегда подходит команда! В прошлом сезоне мы стали чемпионами Украины с 23 очками отрыва от второго места и добрались до полуфинала Лиги Европы. Мы смогли это сделать как команда. И сегодня, также как команда, добились хорошей победы. Поздравляю всех, кто работает в «Шахтере», всю семью «Шахтера», и благодарю за всю поддержку, которую нам обеспечивают, переживая этот сложный момент для клуба!

– Корниенко великолепно действовал в эпизоде с первым голом, обыгрывал звезд «Реала». Что вы можете сказать о футболистах, которые сегодня первый раз вышли в матче Лиги чемпионов?

– Я хочу сказать следующее. Сегодня, как и всегда в «Шахтере», нет имен, которые выходят играть, а есть команда. Мы смогли победить «Реал» только будучи командой. Не из-за одного либо другого, не из-за того, что один был лучше, а другой хуже. Нет, все ребята выполнили идеально стратегию на матч! Мы очень хорошо закрывали фланги и середину. Благодаря действиям Дентиньо мы смогли также использовать зоны, которые он открывал, – туда проходили Тете и Соломон. И вот эта стратегия развивалась именно благодаря команде. Это привело нас к победе. Корниенко мог быть хорош в течение всего матча, но, если бы команда неверно действовала, мы бы не победили. Поздравляю весь коллектив с тем, как сплоченно мы сегодня выглядели.

– В прошлом сезоне «Шахтер» совершил большую сенсацию в матче с «Манчестер Сити» на выезде, когда потерял большое количество основных игроков. Сегодня точно такая ситуация, даже гораздо хуже, – и снова сенсация, очень уверенная игра в обороне, результат благодаря командным действиям. С чем вы можете связать такие совпадения?

– Команда смогла не только добиться с «Сити» результата 1:1 и сегодня с «Реалом» 3:2. С «Аталантой» мы также одержали победу… Команда в принципе в прошлом сезоне добивалась хороших результатов. Так и сегодня. Либо с теми ребятами, кто играл больше, либо с другими – со всеми, все трудятся ежедневно! И я не буду разделять и считать кого-то игроками стартового состава, основы, а других – запасными.

Я повторюсь: мы в прошлом сезоне добились 23 очка отрыва от второго места и дошли до полуфинала Лиги Европы. Вся команда работает очень хорошо и вся готова играть. Объяснять сегодняшнюю победу – равно говорить о внимательности, строгости, дисциплинированности и амбициях наших футболистов в прошедшем матче. Только так можно выиграть у Мадрида. Иначе бы не получилось. «Реал» – это сильнейшая, фантастическая команда с суперквалифицированными футболистами и тренером. Как я и сказал, объяснить нашу победу могу внимательностью, дисциплиной и амбициями.

– Перед игрой мы много говорили о вашей пресс-конференции. Люди интересуются: ваш этот настрой, ваш спич, некая даже злость, с которой вы пытались вызвать уважение у испанских журналистов, чтобы они тоже знали «Шахтер»… Думаю, после этого матча они точно запомнят «Шахтер», а когда вы приедете в следующий раз, о вас будет больше всего вопросов. Вы специально дали такую эмоциональную пресс-конференцию перед матчем? Вы хотели завести свою команду?

– Что я меньше всего приемлю в жизни, так это недостаток уважения. Его должно быть намного больше. К сожалению, как я и сказал, даже коронавирус не научил людей тому, насколько хрупким все является. В этом мире на данный момент есть постоянная попытка людей с властью передавливать, наступать и переезжать более слабых. А уважение – это то, что должно управлять людьми. Когда есть матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Шахтером», а самая обсуждаемая игра – это «Кадис» – «Реал»… Наверное, это целиком говорит о том уважении к «Шахтеру», которого не хватило. Мой ответ никак не был связан с «Реалом».

«Реал» – это могущественная команда, одна из лучших в мире, которую мы уважаем. Он всегда будет примером по организации и функционированию клуба. Вчера я почувствовал нехватку уважения из-за того, что Зидана не спросили ни разу ни о «Шахтере», ни даже о стратегии на предстоящую игру с «Шахтером»! Намного важнее слов – действия. Кто-то может подумать, что я так говорю, потому что мы победили. Нет, вчера все еще было открыто, а «Реал» сегодня мог нас раздавить в три, четыре, пять мячей. Но я повторю то, что говорил: уважение должно управлять людьми в этом мире, и больше ничего.

– Что вы сказали футболистам перед игрой? Как вы их зарядили? Возможно, вы показывали фильм о Мохаммеде Али? Сегодня «Шахтер» порхал как бабочка и жалил как пчела.

– Трубин – игрок сборной. Бондарь – игрок сборной. Додо – игрок сборной. Хочолава – игрок сборной. Корниенко, Майкон, Марлос, Маркос Антонио, Тете и Соломон – игроки сборных. Многие, наверное, были невнимательны, не оценили «Шахтер» так, как нужно было оценить. Это очень квалифицированные игроки, это ребята, которые работали в течение всей недели, и они амбициозны. Мы выиграли сегодня. Их не нужно было очень настраивать. «Реал» доминировал в держании мяча, но благодаря качеству наших футболистов мы сформировали очень хорошую команду, которая смогла добиться положительного результата.

– Это историческая победа! Вчера вы переспросили меня: что за ситуация в «Реале»? Теперь мадридцы проиграли уже два матча, а не один. Вы и сейчас думаете, что «Реал» не испытывает никаких проблем?

– Я думаю, что команды проигрывают, когда они не лучшим образом выполнили свою миссию на поле, либо когда соперник выполнил свою миссию лучше. Смотря матч, вы можете сказать, что «Шахтер» выиграл, а можете сказать, что у «Реала» были проблемы. Если вы хотите сказать хорошо о «Шахтере», то можете сказать, что «Шахтер» – хорошая команда, которая, вероятно, нашла слабые стороны в игре «Реала». Я смотрел этот матч и хочу сказать, что у моих футболистов сегодня была хорошая стратегия, что мы были хороши при обороне и что мы совершенно точно знали, что делать, когда мяч у нас.

Окей, футбол привлекает миллионы людей, потому что никто не знает, что в этой игре может произойти. Но, думаю, вы видели больше матчей «Реала», чем я, и это вы можете сказать, были у него проблемы или нет. Когда мы показывали видео поединков «Реала» своим футболистам, мы видели суперсильную, фантастическую команду, которая делает на поле невероятные вещи. Так что мы должны были подойти очень и очень готовыми к игре, поскольку любой момент был опасным. Так мы готовимся. Есть у «Реала» проблемы или нет? Это не ко мне, а к аналитикам. Я не аналитик, я – тренер моей команды. И я могу говорить о своей команде.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 22.10.2020 01:20
    0
    Шахтёр гордость страны!Каштру ты молодец!Мы только разыгрались вошли в сезон так держать!!
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    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 22.10.2020 01:20
    0
    Шахтёр гордость страны!Каштру ты молодец!Мы только разыгрались вошли в сезон так держать!!
    Ссылка
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