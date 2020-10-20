Реал Мадрид
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Шахтер Донецк
21.10.2020 19:55   ТВ-трансляция: 

Реал — Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

«Сливочные» не в лучшей форме, но и у «горняков» хватает своих проблем

  • 20.10.2020 18:39
  • 360 просмотров
  • 3 комментария
Реал — Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
© ФК Шахтер Донецк

В среду, 21-го октября, состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» примет донецкий «Шахтер».

Что и говорить, соперник «горнякам» достался очень серьезный. Но на то ведь и Лига чемпионов.

Стоит отметить, что «Реал» тяжело входит в сезон. После пяти сыгранных туров мадридская команда занимает третье место в чемпионате Испании, имея в активе 10 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 6-3. «Реал», который забивает шесть голов в пяти матчах — это непривычно. К слову, на «сливочных» обрушилась волна критики после домашнего поражения от «Кадиса» (0:1) в минувшем туре. Но главный тренер мадридцев Зинедин Зидан не дрогнул.

«Критика — привычное для футбола явление, главное, мы прекрасно знаем, что нужно делать, чтобы исправить ситуацию. Матч с «Кадисом» не получился, но завтра «Реал» ждет другой поединок, и мы постараемся поменять эту динамику. Каждый день работаем над улучшением игры, что позволит бороться за трофеи», — отметил Зинедин Зидан на предматчевой пресс-конференции.

В любом случае, «Реал» всегда остается «Реалом» — топ-командой, одной из сильнейших в Европе.

Что происходит с «Шахтером» знает, наверное, только Луиш Каштру. Да и то далеко не факт. Донецкая команда, играючи завоевавшая «золото» в минувшем сезоне, пока далека от своих лучших кондиций. После шести сыгранных туров «Шахтер» занимает третье место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 12 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 15-7. Да, «горняки» смогли выиграть только половину своих матчей, пропустив вперед не только киевское «Динамо», но и полтавскую «Ворсклу».

Добавила проблем еще и вспышка коронавируса в донецкой команде. Хоть все заразившиеся и перенесли болезнь легко, это серьезно повлияло на режим тренировок футболистов. А ведь есть еще и ряд травм… Поэтому Луишу Каштру предстоит крепко поломать голову, выбирая оптимальный состав на поединок с «Реалом».

«Для футбольной команды внезапно остаться без десятка игроков — ночной кошмар… Из-за отсутствия многих футболистов сейчас переживаем не хороший момент, а ночной кошмар», — сказал наставник «Шахтера» Луиш Каштру после победы надо «Львовом» (5:1) в минувшем туре УПЛ.

Кошмар или не кошмар, а с «Реалом» играть надо. Букмекеры совсем не верят в «Шахтер». На победу «Реала» дают коэффициенты 1,27-1,29, на победу «горняков» — фантастические 11. Ничья оценивается коэффициентами 6,30-6,50.

Как бы там ни было, «Шахтеру» предстоит серьезный бой. Шансов на успех у «горняков» немного, но и «Реал» сейчас далек от пика своей формы. Если удача будет на стороне украинской команды, она сможет этим воспользоваться.

Ориентировочные составы:

«Реал»: Куртуа — Фернадес, Милитао, Варан, Менди, Вальверде, Каземиро, Кроос, Асенсио, Бензема, Винисиус.

«Шахтер»: Трубин — Додо, Хочолава, Бондарь, Корниенко, Майкон, Алан Патрик, Марлос, Коваленко, Тайсон, Дентиньо.

Не сыграют: Эдегор, Ориосола, Азар, Карвахаль — Малышев, Исмаили, Коноплянка, Кривцов.

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21 октября, среда

«Реал» — «Шахтер»
Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу». 19:55
Прямая трансляция на «Футбол 2» и MEGOGO
РЕАЛ — ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Михаил Шаповалов, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    сергей богданов
      сергей богданов, 20.10.2020 18:50
    0
    Что за делетант писал эту хрень, в заявке Шахты нет Тайсона, Патрика и Коваленко, хоть бы погуглил прежде чем писать статью
    Ссылка
    Ilya
      Ilya , 20.10.2020 18:44
    0
    Ни Шахтер, ни Динамо не проиграет.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 20.10.2020 18:42
    +1
    Реал забьёт как минимум три мяча
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 20.10.2020 18:42
    +1
    Реал забьёт как минимум три мяча
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 20.10.2020 18:50
    0
    Что за делетант писал эту хрень, в заявке Шахты нет Тайсона, Патрика и Коваленко, хоть бы погуглил прежде чем писать статью
    Ссылка
    Ilya
      Ilya , 20.10.2020 18:44
    0
    Ни Шахтер, ни Динамо не проиграет.
    Ссылка
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