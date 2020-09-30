Триумф Динамо и Реброва, Ман Сити продаст Зинченко, Яремчук покинет Гент

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 29 сентября.

1A. Динамо уверенно разобралось с Гентом и вышло в групповой этап ЛЧ

Киевский клуб снова будет выступать в групповом турнире Лиги чемпионов

2A. Динамо будет сеяться в групповом раунде Лиги чемпионов с 3-й корзины

Шарик с «Шахтером» на жеребьевке 1 октября будут вытягивать из 2-й корзины

2B. Суркис будет доволен. Сколько Динамо заработало за выход в группу ЛЧ

Киевляне гарантированно улучшили свой бюджет на почти 32 млн евро

3A. ЛУЧЕСКУ: «Я недоволен игрой команды. Дайте деньги – куплю новых игроков»

Главный тренер «Динамо» прокомментировал победу команды над «Гентом»

3B. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Последние 30 минут матча меня не удовлетворили»

Главный тренер «Динамо» дал пресс-конференцию после победы над «Гентом»

4A. Праздник для Венгрии! Ребров вытащил Ференцварош в групповой раунд ЛЧ

Команда украинца прошла «Мольде» за счет голов, забитых на чужом поле

4B. Сергей РЕБРОВ: «Я бы хотел сыграть с Динамо в групповом раунде ЛЧ»

Венгерский «Ференцварош» попал в группу Лиги чемпионов спустя 25 лет

5A. Костюк с баранкой во втором сете проиграла в первом круге Ролан Гаррос

Украинка не сумела должным образом показать себя в основной сетке

5B. Минус четыре. Козлова завершила борьбу в одиночном разряде Ролан Гаррос

В борьбе за трофей осталась только одна украинка

6A. Ман Сити готов пожертвовать Зинченко ради Алабы

Украинский хавбек может покинуть «Манчестер Сити»

6B. Манчестер Сити рассматривает вариант с продажей Зинченко

Украинский защитник может покинуть Манчестер

7A. Динамо готово отдать Соля в аренду только с обязательным выкупом

Переговоры с «Тенерифе» продолжаются

7B. Яремчук попросил трансфер и уже ведутся переговоры с новым клубом

Украинский форвард готов покинуть Бельгию

8. Артем КРАВЕЦ: «Не успели развестись из-за карантина»

Сейчас пара думает о том, чтобы сохранить отношения

9. Как нашу сборную выгнали с чемпионата Европы U-20. Версия главного тренера

Наставник молодежной сборной U-20 откровенно поделился впечатлениями о событиях перед Евро

10A. 41 миллиард, салфетка Берлускони, отчет Дзакка. Как Шева переходил в Милан

Sport.ua – о самом знаковом трансфере в истории украинского футбола

10B. Фунтовые миллионеры: 10 самых высокооплачиваемых тренеров АПЛ

Sport.ua – о тренерах, которые высоко ценятся в Англии