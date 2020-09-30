Триумф Динамо и Реброва, Ман Сити продаст Зинченко, Яремчук покинет Гент

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 29 сентября.
1A. Динамо уверенно разобралось с Гентом и вышло в групповой этап ЛЧ
Киевский клуб снова будет выступать в групповом турнире Лиги чемпионов
2A. Динамо будет сеяться в групповом раунде Лиги чемпионов с 3-й корзины
Шарик с «Шахтером» на жеребьевке 1 октября будут вытягивать из 2-й корзины
2B. Суркис будет доволен. Сколько Динамо заработало за выход в группу ЛЧ
Киевляне гарантированно улучшили свой бюджет на почти 32 млн евро
3A. ЛУЧЕСКУ: «Я недоволен игрой команды. Дайте деньги – куплю новых игроков»
Главный тренер «Динамо» прокомментировал победу команды над «Гентом»
3B. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Последние 30 минут матча меня не удовлетворили»
Главный тренер «Динамо» дал пресс-конференцию после победы над «Гентом»
4A. Праздник для Венгрии! Ребров вытащил Ференцварош в групповой раунд ЛЧ
Команда украинца прошла «Мольде» за счет голов, забитых на чужом поле
4B. Сергей РЕБРОВ: «Я бы хотел сыграть с Динамо в групповом раунде ЛЧ»
Венгерский «Ференцварош» попал в группу Лиги чемпионов спустя 25 лет
5A. Костюк с баранкой во втором сете проиграла в первом круге Ролан Гаррос
Украинка не сумела должным образом показать себя в основной сетке
5B. Минус четыре. Козлова завершила борьбу в одиночном разряде Ролан Гаррос
В борьбе за трофей осталась только одна украинка
6A. Ман Сити готов пожертвовать Зинченко ради Алабы
Украинский хавбек может покинуть «Манчестер Сити»
6B. Манчестер Сити рассматривает вариант с продажей Зинченко
Украинский защитник может покинуть Манчестер
7A. Динамо готово отдать Соля в аренду только с обязательным выкупом
Переговоры с «Тенерифе» продолжаются
7B. Яремчук попросил трансфер и уже ведутся переговоры с новым клубом
Украинский форвард готов покинуть Бельгию
8. Артем КРАВЕЦ: «Не успели развестись из-за карантина»
Сейчас пара думает о том, чтобы сохранить отношения
9. Как нашу сборную выгнали с чемпионата Европы U-20. Версия главного тренера
Наставник молодежной сборной U-20 откровенно поделился впечатлениями о событиях перед Евро
10A. 41 миллиард, салфетка Берлускони, отчет Дзакка. Как Шева переходил в Милан
Sport.ua – о самом знаковом трансфере в истории украинского футбола
10B. Фунтовые миллионеры: 10 самых высокооплачиваемых тренеров АПЛ
Sport.ua – о тренерах, которые высоко ценятся в Англии
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.