ЛУЧЕСКУ: «Я недоволен игрой команды. Дайте деньги – куплю новых игроков»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в эфире телеканала «Футбол 1» прокомментировал победу своей команды в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов над «Гентом» (3:0).

– Мирча, поделитесь своими эмоциями от игры?

– Я рад, что мы вышли в групповой раунд Лиги чемпионов, но я недоволен игрой. Самое главное, что есть результат и мы вышли в Лигу чемпионов. До 3:0 все было хорошо, но после третьего гола было много ошибок, много угловых стандартов у соперника, а это их козырь.

– «Динамо» смело играет в атаке. Такой футбол вы хотите видеть от своей команды?

– Я хочу видеть другой футбол, не тот, который был во втором тайме. Но результат мне понравился.

– Не совсем идеальная игра в обороне. В чем нужно совершенствоваться?

– Давайте пока порадуемся выходу в Лигу чемпионов после долгого перерыва. Считаю, что эта линия обороны сыграла неплохо за столь короткий период подготовки, и с такими изменениями. Единственное, что мне не понравилось – расслабленность игроков после третьего забитого гола. Поэтому пошла такая игра, и соперник этим пользовался, создал много моментов.

Я хочу поблагодарить ребят за то, что мы решили задачу выхода в групповой этап Лиги чемпионов. Потому что два месяца назад, когда мы начинали подготовку, у меня не было восьми основных футболистов. И вот в такой ситуации мы все же выполнили эту задачу и добились хороших результатов. У нас еще время до матчей в группе, посмотрим, что можно поменять.

– Хотите ли вы усиливать команду под Лигу чемпионов?

– К сожалению, много игроков сейчас уйдут в национальные сборные, а мне лучше, чтобы они остались у нас и тренировались, готовились к Лиге чемпионов. Тем более, что мы команда, которая только создается.

– Покупать новых футболистов будете?

– Дайте деньги, я куплю (улыбается).