ЛУЧЕСКУ: «Я недоволен игрой команды. Дайте деньги – куплю новых игроков»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в эфире телеканала «Футбол 1» прокомментировал победу своей команды в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов над «Гентом» (3:0).
– Мирча, поделитесь своими эмоциями от игры?
– Я рад, что мы вышли в групповой раунд Лиги чемпионов, но я недоволен игрой. Самое главное, что есть результат и мы вышли в Лигу чемпионов. До 3:0 все было хорошо, но после третьего гола было много ошибок, много угловых стандартов у соперника, а это их козырь.
– «Динамо» смело играет в атаке. Такой футбол вы хотите видеть от своей команды?
– Я хочу видеть другой футбол, не тот, который был во втором тайме. Но результат мне понравился.
– Не совсем идеальная игра в обороне. В чем нужно совершенствоваться?
– Давайте пока порадуемся выходу в Лигу чемпионов после долгого перерыва. Считаю, что эта линия обороны сыграла неплохо за столь короткий период подготовки, и с такими изменениями. Единственное, что мне не понравилось – расслабленность игроков после третьего забитого гола. Поэтому пошла такая игра, и соперник этим пользовался, создал много моментов.
Я хочу поблагодарить ребят за то, что мы решили задачу выхода в групповой этап Лиги чемпионов. Потому что два месяца назад, когда мы начинали подготовку, у меня не было восьми основных футболистов. И вот в такой ситуации мы все же выполнили эту задачу и добились хороших результатов. У нас еще время до матчей в группе, посмотрим, что можно поменять.
– Хотите ли вы усиливать команду под Лигу чемпионов?
– К сожалению, много игроков сейчас уйдут в национальные сборные, а мне лучше, чтобы они остались у нас и тренировались, готовились к Лиге чемпионов. Тем более, что мы команда, которая только создается.
– Покупать новых футболистов будете?
– Дайте деньги, я куплю (улыбается).
Источник — Динамо Киев от Шурика
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Прочитав материал так и оказалось.Cудя по многим заглавным такие названия даёт один и тот же ПТУшник который думает что такая бульварщина аля 90 х уместна и актуальна для такого издания.Таким редакторам место в районной газете с тиражом 100 штук где описывают рецепты солений.
отого форевку, закарпатлоха і їм подібних тварин банити потрібно давно, бо саме вони тявкають гидоту після матчів Динамо і починають усі срачі з образ Динамо та його вболівальників.
а здається, усе ж просто. порадій за українську команду, а якщо не можеш, бо дибіл, то хоч не пизди в коментах гидоту
Прочитав материал так и оказалось.Cудя по многим заглавным такие названия даёт один и тот же ПТУшник который думает что такая бульварщина аля 90 х уместна и актуальна для такого издания.Таким редакторам место в районной газете с тиражом 100 штук где описывают рецепты солений.
В защите куча ошибок было, после третьего гола
Команды рангом выше - такого не простят
Вот я не пойму чем Жерсон лучше Цыганкова. Посадить на банку Цыганков, а потом просить за него 20 млн - это же идиотизм.
Если уж хотите хайпнуть, хоть троеточие между ними поставьте.
Редакция Спорт.уа - это же бригада пожарников по тушению пожаров бензином.
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А нет, дед за старое хочет взяться - покупать и торговать игроками, иностранными в основном.
Если уж хотите хайпнуть, хоть троеточие между ними поставьте.
Одна...нужны сильные игроки, а не игроки дубля!
Если уж хотите хайпнуть, хоть троеточие между ними поставьте.
В защите куча ошибок было, после третьего гола
Команды рангом выше - такого не простят
Прочитав материал так и оказалось.Cудя по многим заглавным такие названия даёт один и тот же ПТУшник который думает что такая бульварщина аля 90 х уместна и актуальна для такого издания.Таким редакторам место в районной газете с тиражом 100 штук где описывают рецепты солений.
Одна...нужны сильные игроки, а не игроки дубля!
Если уж хотите хайпнуть, хоть троеточие между ними поставьте.
Редакция Спорт.уа - это же бригада пожарников по тушению пожаров бензином.
Прочитав материал так и оказалось.Cудя по многим заглавным такие названия даёт один и тот же ПТУшник который думает что такая бульварщина аля 90 х уместна и актуальна для такого издания.Таким редакторам место в районной газете с тиражом 100 штук где описывают рецепты солений.
отого форевку, закарпатлоха і їм подібних тварин банити потрібно давно, бо саме вони тявкають гидоту після матчів Динамо і починають усі срачі з образ Динамо та його вболівальників.
а здається, усе ж просто. порадій за українську команду, а якщо не можеш, бо дибіл, то хоч не пизди в коментах гидоту
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