Динамо Киев
3:0
Гент
29.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

ЛУЧЕСКУ: «Я недоволен игрой команды. Дайте деньги – куплю новых игроков»

Главный тренер «Динамо» прокомментировал победу команды над «Гентом»

  • 30.09.2020 00:31
  • 3491 просмотр
  • 16 комментариев
ЛУЧЕСКУ: «Я недоволен игрой команды. Дайте деньги – куплю новых игроков»
© dynamo.kiev.ua. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в эфире телеканала «Футбол 1» прокомментировал победу своей команды в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов над «Гентом» (3:0).

– Мирча, поделитесь своими эмоциями от игры?

– Я рад, что мы вышли в групповой раунд Лиги чемпионов, но я недоволен игрой. Самое главное, что есть результат и мы вышли в Лигу чемпионов. До 3:0 все было хорошо, но после третьего гола было много ошибок, много угловых стандартов у соперника, а это их козырь.

– «Динамо» смело играет в атаке. Такой футбол вы хотите видеть от своей команды?

– Я хочу видеть другой футбол, не тот, который был во втором тайме. Но результат мне понравился.

– Не совсем идеальная игра в обороне. В чем нужно совершенствоваться?

– Давайте пока порадуемся выходу в Лигу чемпионов после долгого перерыва. Считаю, что эта линия обороны сыграла неплохо за столь короткий период подготовки, и с такими изменениями. Единственное, что мне не понравилось – расслабленность игроков после третьего забитого гола. Поэтому пошла такая игра, и соперник этим пользовался, создал много моментов.

Я хочу поблагодарить ребят за то, что мы решили задачу выхода в групповой этап Лиги чемпионов. Потому что два месяца назад, когда мы начинали подготовку, у меня не было восьми основных футболистов. И вот в такой ситуации мы все же выполнили эту задачу и добились хороших результатов. У нас еще время до матчей в группе, посмотрим, что можно поменять.

– Хотите ли вы усиливать команду под Лигу чемпионов?

– К сожалению, много игроков сейчас уйдут в национальные сборные, а мне лучше, чтобы они остались у нас и тренировались, готовились к Лиге чемпионов. Тем более, что мы команда, которая только создается.

– Покупать новых футболистов будете?

– Дайте деньги, я куплю (улыбается).

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(10 голосов)

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Комментарии
    viktor112007
    online
      viktor112007, 30.09.2020 00:57
    +1
    BekXan, 30.09.2020 00:48
    Прочитал название статьи и понял что это 100% провокация спорт уа.А именно желтуха в стиле самой унылой бульварщины с подворотни.
    Прочитав материал так и оказалось.Cудя по многим заглавным такие названия даёт один и тот же ПТУшник который думает что такая бульварщина аля 90 х уместна и актуальна для такого издания.Таким редакторам место в районной газете с тиражом 100 штук где описывают рецепты солений.
    так і є, весь цей сайт по суті суцільна жовтуха. редакція сама провокує срачі між вболівальниками різних команд. інакше б просто банили нафіг тих кротоболільників, хто поливає гівном, наприклад, Динамо після вчорашньої перемоги над Гентом. і банили б тих вболівальників Динамо, хто поливає гівном Шахтар після того, як суддя їх за вуха тягнув у останньому матчі чемпіонату. а раз редакція на це закриває очі, то все стає очевидно і на свої місця
    отого форевку, закарпатлоха і їм подібних тварин банити потрібно давно, бо саме вони тявкають гидоту після матчів Динамо і починають усі срачі з образ Динамо та його вболівальників.
    а здається, усе ж просто. порадій за українську команду, а якщо не можеш, бо дибіл, то хоч не пизди в коментах гидоту
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 30.09.2020 00:54
    +2
    Поздравляю старичка с + млн. евро!!
    Ссылка
    BekXan
    online
      BekXan, 30.09.2020 00:54
    0
    На месте ещё Шурика звиздюлей нагнуть тому кто поганит материал такими бычачими заголовками
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 30.09.2020 00:48
    +4
    Заголовок
    Ссылка
    BekXan
    online
      BekXan, 30.09.2020 00:48
    +5
    Прочитал название статьи и понял что это 100% провокация спорт уа.А именно желтуха в стиле самой унылой бульварщины с подворотни.
    Прочитав материал так и оказалось.Cудя по многим заглавным такие названия даёт один и тот же ПТУшник который думает что такая бульварщина аля 90 х уместна и актуальна для такого издания.Таким редакторам место в районной газете с тиражом 100 штук где описывают рецепты солений.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 30.09.2020 00:44
    +10
    Норм что не доволен
    В защите куча ошибок было, после третьего гола
    Команды рангом выше - такого не простят
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 30.09.2020 00:42
    -5
    lenares85, 30.09.2020 00:41
    Дайте ему денег он купит потом вы их перепродадите за больше
    А закупать будете на румынском рынке?
    Вот я не пойму чем Жерсон лучше Цыганкова. Посадить на банку Цыганков, а потом просить за него 20 млн - это же идиотизм.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 30.09.2020 00:41
    +3
    Frank Piter, 30.09.2020 00:39
    Что за бредовый заголовок? Он это сказал абсолютно в двух разных местах.
    Если уж хотите хайпнуть, хоть троеточие между ними поставьте.
    Надо же накалить обстановку. Чтобы плевались в друг друга.
    Редакция Спорт.уа - это же бригада пожарников по тушению пожаров бензином.
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 30.09.2020 00:41
    +3
    Дайте ему денег он купит потом вы их перепродадите за больше
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 30.09.2020 00:40
    -1
    Где покупать?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 30.09.2020 00:40
    -11
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 30.09.2020 00:39
    -7
    А я уже думал, что Луческу поверил в потенциал украинских футболистов.
    -
    А нет, дед за старое хочет взяться - покупать и торговать игроками, иностранными в основном.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 30.09.2020 00:39
    +21
    Что за бредовый заголовок? Он это сказал абсолютно в двух разных местах.
    Если уж хотите хайпнуть, хоть троеточие между ними поставьте.
    Ссылка
    Arius
    online
      Arius, 30.09.2020 00:37
    +10
    Красава, уверен что лесик или хац при таком резе давал бы вью:" мол пи3дато мы играли"...
    Ссылка
    name_footbol
    online
      name_footbol, 30.09.2020 00:35
    +5
    Логично, нужны деньги что бы выступать? Логика?
    Одна...нужны сильные игроки, а не игроки дубля!
    Ссылка
    roman75zpr
      roman75zpr, 30.09.2020 00:35
    +9
    Ну дед, ну и жук...
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 30.09.2020 00:39
    +21
    Что за бредовый заголовок? Он это сказал абсолютно в двух разных местах.
    Если уж хотите хайпнуть, хоть троеточие между ними поставьте.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 30.09.2020 00:44
    +10
    Норм что не доволен
    В защите куча ошибок было, после третьего гола
    Команды рангом выше - такого не простят
    Ссылка
    Arius
    online
      Arius, 30.09.2020 00:37
    +10
    Красава, уверен что лесик или хац при таком резе давал бы вью:" мол пи3дато мы играли"...
    Ссылка
    roman75zpr
      roman75zpr, 30.09.2020 00:35
    +9
    Ну дед, ну и жук...
    Ссылка
    BekXan
    online
      BekXan, 30.09.2020 00:48
    +5
    Прочитал название статьи и понял что это 100% провокация спорт уа.А именно желтуха в стиле самой унылой бульварщины с подворотни.
    Прочитав материал так и оказалось.Cудя по многим заглавным такие названия даёт один и тот же ПТУшник который думает что такая бульварщина аля 90 х уместна и актуальна для такого издания.Таким редакторам место в районной газете с тиражом 100 штук где описывают рецепты солений.
    Ссылка
    name_footbol
    online
      name_footbol, 30.09.2020 00:35
    +5
    Логично, нужны деньги что бы выступать? Логика?
    Одна...нужны сильные игроки, а не игроки дубля!
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 30.09.2020 00:48
    +4
    Заголовок
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 30.09.2020 00:41
    +3
    Frank Piter, 30.09.2020 00:39
    Что за бредовый заголовок? Он это сказал абсолютно в двух разных местах.
    Если уж хотите хайпнуть, хоть троеточие между ними поставьте.
    Надо же накалить обстановку. Чтобы плевались в друг друга.
    Редакция Спорт.уа - это же бригада пожарников по тушению пожаров бензином.
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 30.09.2020 00:41
    +3
    Дайте ему денег он купит потом вы их перепродадите за больше
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 30.09.2020 00:54
    +2
    Поздравляю старичка с + млн. евро!!
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 30.09.2020 00:57
    +1
    BekXan, 30.09.2020 00:48
    Прочитал название статьи и понял что это 100% провокация спорт уа.А именно желтуха в стиле самой унылой бульварщины с подворотни.
    Прочитав материал так и оказалось.Cудя по многим заглавным такие названия даёт один и тот же ПТУшник который думает что такая бульварщина аля 90 х уместна и актуальна для такого издания.Таким редакторам место в районной газете с тиражом 100 штук где описывают рецепты солений.
    так і є, весь цей сайт по суті суцільна жовтуха. редакція сама провокує срачі між вболівальниками різних команд. інакше б просто банили нафіг тих кротоболільників, хто поливає гівном, наприклад, Динамо після вчорашньої перемоги над Гентом. і банили б тих вболівальників Динамо, хто поливає гівном Шахтар після того, як суддя їх за вуха тягнув у останньому матчі чемпіонату. а раз редакція на це закриває очі, то все стає очевидно і на свої місця
    отого форевку, закарпатлоха і їм подібних тварин банити потрібно давно, бо саме вони тявкають гидоту після матчів Динамо і починають усі срачі з образ Динамо та його вболівальників.
    а здається, усе ж просто. порадій за українську команду, а якщо не можеш, бо дибіл, то хоч не пизди в коментах гидоту
    Ссылка
    BekXan
    online
      BekXan, 30.09.2020 00:54
    0
    На месте ещё Шурика звиздюлей нагнуть тому кто поганит материал такими бычачими заголовками
    Ссылка
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