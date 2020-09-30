Суркис будет доволен. Сколько Динамо заработало за выход в группу ЛЧ

Киевское «Динамо» за счет выхода в групповой раунд Лиги чемпионов заработало 31,87 миллиона евро.

Исходя из схемы распределения призовых УЕФА, киевляне получат €15,25 млн за участие в групповом этапе и €16,62 млн за свою позицию в 10-летнем рейтинге УЕФА (18-я среди 32 команд-участниц групповой стадии).

Для сравнения, «Шахтер» получит те же €15,25 млн за участие в групповой стадии ЛЧ, плюс доплату за высокий 10-летний рейтинг, равную €21,052 млн (14 место из 32). Отметим, что каждое следующее место в рейтинге поднимает выплату на €1,108 млн.

Напомним, командам также начисляется бонус за победу в каждом матче основного раунда ЛЧ, который составляет €2,7 млн, а за ничью – €0.9 млн.

Кроме того, есть выплаты из маркетингового пула (составлял суммарно €292 млн в прошлом сезоне), который распределяется согласно удельному весу каждого телерынка, представленного участниками Лиги чемпионов (начиная с группового этапа), а затем разбивается между клубами, представляющими данную ассоциацию.

Также есть отдельные выплаты участникам весеннего плей-офф. Выход в 1/8 финала: по €9,5 млн, выход в 1/4 финала: по €10,5 млн, выход в 1/2 финала: по €12 млн, выход в финал: по €15 млн, победитель Лиги чемпионов дополнительно получит €4 млн, участники матча за Суперкубок УЕФА получат еще по €3,5 млн, а победитель – дополнительно €1 млн.

В раунде плей-офф ЛЧ киевляне уверенно победили бельгийский «Гент» по сумме двух матчей (2:1 на выезде и 3:0 дома).