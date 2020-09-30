Суркис будет доволен. Сколько Динамо заработало за выход в группу ЛЧ

Киевляне гарантированно улучшили свой бюджет на почти 32 млн евро

  • 30.09.2020 00:51
  • 5180 просмотров
  • 15 комментариев
Суркис будет доволен. Сколько Динамо заработало за выход в группу ЛЧ
© ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Киевское «Динамо» за счет выхода в групповой раунд Лиги чемпионов заработало 31,87 миллиона евро.

Исходя из схемы распределения призовых УЕФА, киевляне получат €15,25 млн за участие в групповом этапе и €16,62 млн за свою позицию в 10-летнем рейтинге УЕФА (18-я среди 32 команд-участниц групповой стадии).

Для сравнения, «Шахтер» получит те же €15,25 млн за участие в групповой стадии ЛЧ, плюс доплату за высокий 10-летний рейтинг, равную €21,052 млн (14 место из 32). Отметим, что каждое следующее место в рейтинге поднимает выплату на €1,108 млн.

Напомним, командам также начисляется бонус за победу в каждом матче основного раунда ЛЧ, который составляет €2,7 млн, а за ничью – €0.9 млн.

Кроме того, есть выплаты из маркетингового пула (составлял суммарно €292 млн в прошлом сезоне), который распределяется согласно удельному весу каждого телерынка, представленного участниками Лиги чемпионов (начиная с группового этапа), а затем разбивается между клубами, представляющими данную ассоциацию.

Также есть отдельные выплаты участникам весеннего плей-офф. Выход в 1/8 финала: по €9,5 млн, выход в 1/4 финала: по €10,5 млн, выход в 1/2 финала: по €12 млн, выход в финал: по €15 млн, победитель Лиги чемпионов дополнительно получит €4 млн, участники матча за Суперкубок УЕФА получат еще по €3,5 млн, а победитель – дополнительно €1 млн.

В раунде плей-офф ЛЧ киевляне уверенно победили бельгийский «Гент» по сумме двух матчей (2:1 на выезде и 3:0 дома).

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Николай Степанюк, Sport.ua

(32 голоса)

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Комментарии
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 30.09.2020 01:49
    -1
    Радий за обидва клуби ,касаби ідуть нах звідси ,Шазтар теж українська команда ,вболівайте за своїх лаптів ,поняв Геюк недороблений
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 30.09.2020 01:22
    0
    Побеждает команда.
    Проигрывает тренер.
    Деньги забирает Суркис.
    Ссылка
    volf2020
    online
      volf2020, 30.09.2020 01:20
    0
    Напевно їм з грішею все мало бо з держави ще хочуть гроші вибити.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 30.09.2020 01:19
    -1
    AK_228, 30.09.2020 01:10
    Теперь можно и в Монако
    Думаю вряд ли сурок себя ограничивал в этих поездках. Кстати вроде и бабки нормальные подняли, в с др стороны при нынешних ценах на игроков да контрактах, так это дай бог 1 приличный игрок и то без зп
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 30.09.2020 01:18
    -6
    jekаfunny, 30.09.2020 01:02
    Давай Игорь Михайлович, пора делать трансферы
    Опять будете пылесосить свободных ноунеймов
    Ссылка
    Дмитрий Украинский
    online
      Дмитрий Украинский, 30.09.2020 01:13
    0
    Столько бабла заработали, может игрока купит норм одного другого для усиления для ЛЧ, а то там будут команды вообще жесткие.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 30.09.2020 01:10
    -4
    Теперь можно и в Монако
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 30.09.2020 01:10
    -5
    На новые шубы хватит
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 30.09.2020 01:09
    -4
    Теперь можно и в Монако
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 30.09.2020 01:03
    -4
    Срать он на вас хотел прыгунов.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 30.09.2020 01:02
    -1
    Давай Игорь Михайлович, пора делать трансферы
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 30.09.2020 01:02
    0
    Forever_young_12, 30.09.2020 00:53
    Сурок, не забудь Мирче косточку кинуть
    Тебе в миску сивухи со дна плеснем
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 30.09.2020 01:02
    -2
    Главное, эти бабки не пропей сурок, как это сделал рыжий таракан с Лондона, который зажал бабки для копанки на трансферы, что те играют со старыми доходягами в основе, которым сотня лет на троих
    Ссылка
    kino
    online
      kino, 30.09.2020 00:55
    +8
    Forever_young_12, 30.09.2020 00:53
    Сурок, не забудь Мирче косточку кинуть
    Дура. Не забудь смоктанути уйца на -ніч..
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 30.09.2020 00:53
    -16
    Сурок, не забудь Мирче косточку кинуть
    Ссылка
    kino
    online
      kino, 30.09.2020 00:55
    +8
    Forever_young_12, 30.09.2020 00:53
    Сурок, не забудь Мирче косточку кинуть
    Дура. Не забудь смоктанути уйца на -ніч..
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 30.09.2020 01:22
    0
    Побеждает команда.
    Проигрывает тренер.
    Деньги забирает Суркис.
    Ссылка
    volf2020
    online
      volf2020, 30.09.2020 01:20
    0
    Напевно їм з грішею все мало бо з держави ще хочуть гроші вибити.
    Ссылка
    Дмитрий Украинский
    online
      Дмитрий Украинский, 30.09.2020 01:13
    0
    Столько бабла заработали, может игрока купит норм одного другого для усиления для ЛЧ, а то там будут команды вообще жесткие.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 30.09.2020 01:02
    0
    Forever_young_12, 30.09.2020 00:53
    Сурок, не забудь Мирче косточку кинуть
    Тебе в миску сивухи со дна плеснем
    Ссылка
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