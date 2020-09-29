Динамо будет сеяться в групповом раунде Лиги чемпионов с 3-й корзины

Шарик с «Шахтером» будут на жеребьевке 1 октября вытягивать из 2-й корзины

  • 29.09.2020 23:59
  • 10181 просмотр
  • 42 комментария
Динамо будет сеяться в групповом раунде Лиги чемпионов с 3-й корзины
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» будет сеяться в групповом раунде Лиги чемпионов с 3-й корзины.

Шарик с донецким «Шахтером» будут на жеребьевке вытягивать из 2-й корзины.

Процедура жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов состоится 1 октября в 19:00 по киевскому времени.

Составы корзин при жеребьевке группового раунда Лиги чемпионов 2020/21

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Источник — Sport.ua

(44 голоса)

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Комментарии
    AK_228
    online
      AK_228, 30.09.2020 00:57
    -1
    Александр Шевченко, 30.09.2020 00:39
    ОЧень хочу Порту для ДК. С ней всегда только приятные воспоминания. Даешь нам португальцев
    Куй тебе за воротник, любитель халявы
    Ссылка
    Walentin86
      Walentin86, 30.09.2020 00:56
    -1
    Реал Челси Дынамо Ренн
    Порто Шахтёр Олимпиакос БорусияМ
    Ссылка
    Vlad Rasevski
      Vlad Rasevski, 30.09.2020 00:55
    +1
    Україна повернулася на 11 місце в рейтингу!
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 30.09.2020 00:52
    0
    scorpio16, 30.09.2020 00:31
    Ты потасовки на стадионах и за пределами хочешь ? Поверь они будут, потому что наши ультрас и "ультрас" рос.клубов это две большие разницы. Думаешь забыли, кто вывешивал Ширина и всякую шваль на трибунах ... Разводить будут ещё долго. Например сборных разных стран тоже разводят , особенно балканские
    Ну если дебилы захотят помахаться, то пусть махаются.
    Ссылка
    vladimirpa12
      vladimirpa12, 30.09.2020 00:47
    +1
    Александр Шевченко, 30.09.2020 00:39
    ОЧень хочу Порту для ДК. С ней всегда только приятные воспоминания. Даешь нам португальцев
    особенно полуфинал лч 1987--1-2 и 1-2-очень -"приятные" воспоминания-
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 30.09.2020 00:39
    -1
    ОЧень хочу Порту для ДК. С ней всегда только приятные воспоминания. Даешь нам португальцев
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
    online
      Игорь Нестеренко, 30.09.2020 00:39
    0
    Хотелось бы, чтобы нашим клубам попали Аякс, Брюгге,Зальцбург и Истанбул! С прямыми конкурентами за место в таблице потягаемся
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 30.09.2020 00:38
    -5
    Шахте Ливер, Интер и Боруссию Гладбах, А Динамо - Порту, МанСити и Ференц
    Ссылка
    scorpio16
    online
      scorpio16, 30.09.2020 00:37
    0
    scorpio16, 30.09.2020 00:31
    Ты потасовки на стадионах и за пределами хочешь ? Поверь они будут, потому что наши ультрас и "ультрас" рос.клубов это две большие разницы. Думаешь забыли, кто вывешивал Ширина и всякую шваль на трибунах ... Разводить будут ещё долго. Например сборных разных стран тоже разводят , особенно балканские
    Гиркина*
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 30.09.2020 00:36
    +1
    scorpio16, 30.09.2020 00:31
    Ты потасовки на стадионах и за пределами хочешь ? Поверь они будут, потому что наши ультрас и "ультрас" рос.клубов это две большие разницы. Думаешь забыли, кто вывешивал Ширина и всякую шваль на трибунах ... Разводить будут ещё долго. Например сборных разных стран тоже разводят , особенно балканские
    Честно говоря, я слабо себе представляю как их фаны или наши фаны рискнут поехать на выезд. Велик шанс даже до фанов соперника не добраться, не то что до стадиона.
    А мы реально теряем возможность сыграть с относительно слабыми соперниками в виде рос. клубов и сборной.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 30.09.2020 00:36
    -2
    Порту
    МЮ
    Динамо
    Ренн
    Ссылка
    scorpio16
    online
      scorpio16, 30.09.2020 00:31
    +1
    Алексей Романенко, 30.09.2020 00:20
    Очень плохо, что на россиян не можем попасть. Что Локо, что Краснодар(если пройдёт) самые слабые команды третьей корзины. Зенит соответственно первой. Когда УЕФА уже перестанет нас разводить??? С грузинами россиян уже не разводят ведь.
    Ты потасовки на стадионах и за пределами хочешь ? Поверь они будут, потому что наши ультрас и "ультрас" рос.клубов это две большие разницы. Думаешь забыли, кто вывешивал Ширина и всякую шваль на трибунах ... Разводить будут ещё долго. Например сборных разных стран тоже разводят , особенно балканские
    Ссылка
    step
      step, 30.09.2020 00:29
    -1
    Опечатка в статті по Фрейду звичайно) Динамо буде сипатися з 3-го кошика)
    Ссылка
    an52
    online
      an52, 30.09.2020 00:29
    -3
    Зюнит в первой корзине? Команда, которая дальше 1/8 ЛЧ никогда не проходила? Может им сразу место в финале забронировать?
    Ссылка
    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 30.09.2020 00:28
    0
    Алексей Романенко, 30.09.2020 00:24
    Вообще-то 6. Седьмая и восьмая получают свою путёвку, только если победители лч и ле выиграли свои нац. чемпионаты и оба из ТОП6. Поэтому Порту в первой корзине, а Брюгге нет, так как Севилья не выиграла Ла Лигу
    Да, спасибо. Ну я в общих чертах Поручику написал.
    Ссылка
    Pavel Yakimovich
    online
      Pavel Yakimovich, 30.09.2020 00:27
    +3
    хех, жеребьевку будет интересно смотреть...
    тот момент, когда из первых двух корзин надо доставать нашим немцев, потому что получить немцев из 3 и 4 корзины ну совсем не хочется
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 30.09.2020 00:26
    +1
    fifadinamo, 30.09.2020 00:20
    Отлично что с нами в корзине 3 итальянца, уже не попадутся, главное не попасть на Ювентус, а остальных мы били и не раз .
    Думаю будет группа:
    - Бавария, Барселона, Динамо Киев, Брюгге
    - Порто, Шахтер, Олимпиакос, Бешекшехир
    Встретимся в финале
    І як ти гадаєш скільки очок з таким жеребом наберуть наші обидва клуби?
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 30.09.2020 00:24
    +2
    Cityzen83, 30.09.2020 00:22
    Чемпионы первых 8 стран по рейтингу в первой корзине.
    Вообще-то 6. Седьмая и восьмая получают свою путёвку, только если победители лч и ле выиграли свои нац. чемпионаты и оба из ТОП6. Поэтому Порту в первой корзине, а Брюгге нет, так как Севилья не выиграла Ла Лигу
    Ссылка
    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 30.09.2020 00:22
    0
    Поручик Ржевский, 30.09.2020 00:16
    И что делает Зенит в первой корзине?
    Чемпионы первых 8 стран по рейтингу в первой корзине.
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 30.09.2020 00:22
    +1
    Выходит что у Шахтёра что не соперник в третьей корзине, то смерть. Остаётся на Марсель и Олимпиакос надеятся, остальные вряд ли Шахта потянет. В четвёртой корзине в принципе смертельных клубов нет, но немцы нежелательны. Команда Реброва, как не крути, но лакомый кусочек для любого
    Ссылка
    igor_986
    online
      igor_986, 30.09.2020 00:05
    +13
    Ференцварош с таким рейтингом, что еще больше понимаешь заслугу Реброваи его команды, действительно подвиг
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 30.09.2020 00:16
    +5
    И что делает Зенит в первой корзине?
    Ссылка
    Mr.Budd
      Mr.Budd, 30.09.2020 00:10
    +5
    Зачем выходить в лигу сильнейших, чтоб искать там лузеров? Кто выпадет-тот выпадет. Не от шахты, ни от динамо вряд-ли можно ожидать чего-то большего чем 3 место в группе на сегодняшний день. Главное, чтоб погромов не было, хотя это тоже с 90 % вероятностью нас ждет
    Ссылка
    Vitaliy Korets
    online
      Vitaliy Korets, 30.09.2020 00:02
    +5
    В першій корзині Порту і Севілья нормальні варіанти. В другій навіть не знаю. Аякс певно, він вже не той. В четвертій всі більш менш рівні.
    Ссылка
    cal12345
      cal12345, 30.09.2020 00:07
    +4
    Порто, Аякс, Динамо, Ференцварош.
    Ліверпуль, Шахтар, Лаціо, Борусія М.
    Ссылка
    Dell Dnieper
      Dell Dnieper, 30.09.2020 00:03
    +4
    Аякс со второй, и французов, бельгийцев, венгров с четвертой....тогда есть варианты....
    Ссылка
    Pavel Yakimovich
    online
      Pavel Yakimovich, 30.09.2020 00:27
    +3
    хех, жеребьевку будет интересно смотреть...
    тот момент, когда из первых двух корзин надо доставать нашим немцев, потому что получить немцев из 3 и 4 корзины ну совсем не хочется
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 30.09.2020 00:08
    +3
    Жеребьевка:
    Одному из наших Желательно из первой корзины - Порту. Иначе без вариантов... Остальные Монстры.
    Динамо из второй- Аякс.
    Шахтёру из третьей - Олимпиакос.
    Нашим из четвертой- Ференцварош, Ренн или Истамбул.
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 30.09.2020 00:24
    +2
    Cityzen83, 30.09.2020 00:22
    Чемпионы первых 8 стран по рейтингу в первой корзине.
    Вообще-то 6. Седьмая и восьмая получают свою путёвку, только если победители лч и ле выиграли свои нац. чемпионаты и оба из ТОП6. Поэтому Порту в первой корзине, а Брюгге нет, так как Севилья не выиграла Ла Лигу
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 30.09.2020 00:20
    +2
    Очень плохо, что на россиян не можем попасть. Что Локо, что Краснодар(если пройдёт) самые слабые команды третьей корзины. Зенит соответственно первой. Когда УЕФА уже перестанет нас разводить??? С грузинами россиян уже не разводят ведь.
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 30.09.2020 00:18
    +2
    Вперше за останні роки Шахтар не буде в одній групі з МанСіті !
    Ссылка
    Vlad Rasevski
      Vlad Rasevski, 30.09.2020 00:55
    +1
    Україна повернулася на 11 місце в рейтингу!
    Ссылка
    vladimirpa12
      vladimirpa12, 30.09.2020 00:47
    +1
    Александр Шевченко, 30.09.2020 00:39
    ОЧень хочу Порту для ДК. С ней всегда только приятные воспоминания. Даешь нам португальцев
    особенно полуфинал лч 1987--1-2 и 1-2-очень -"приятные" воспоминания-
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 30.09.2020 00:36
    +1
    scorpio16, 30.09.2020 00:31
    Ты потасовки на стадионах и за пределами хочешь ? Поверь они будут, потому что наши ультрас и "ультрас" рос.клубов это две большие разницы. Думаешь забыли, кто вывешивал Ширина и всякую шваль на трибунах ... Разводить будут ещё долго. Например сборных разных стран тоже разводят , особенно балканские
    Честно говоря, я слабо себе представляю как их фаны или наши фаны рискнут поехать на выезд. Велик шанс даже до фанов соперника не добраться, не то что до стадиона.
    А мы реально теряем возможность сыграть с относительно слабыми соперниками в виде рос. клубов и сборной.
    Ссылка
    scorpio16
    online
      scorpio16, 30.09.2020 00:31
    +1
    Алексей Романенко, 30.09.2020 00:20
    Очень плохо, что на россиян не можем попасть. Что Локо, что Краснодар(если пройдёт) самые слабые команды третьей корзины. Зенит соответственно первой. Когда УЕФА уже перестанет нас разводить??? С грузинами россиян уже не разводят ведь.
    Ты потасовки на стадионах и за пределами хочешь ? Поверь они будут, потому что наши ультрас и "ультрас" рос.клубов это две большие разницы. Думаешь забыли, кто вывешивал Ширина и всякую шваль на трибунах ... Разводить будут ещё долго. Например сборных разных стран тоже разводят , особенно балканские
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 30.09.2020 00:26
    +1
    fifadinamo, 30.09.2020 00:20
    Отлично что с нами в корзине 3 итальянца, уже не попадутся, главное не попасть на Ювентус, а остальных мы били и не раз .
    Думаю будет группа:
    - Бавария, Барселона, Динамо Киев, Брюгге
    - Порто, Шахтер, Олимпиакос, Бешекшехир
    Встретимся в финале
    І як ти гадаєш скільки очок з таким жеребом наберуть наші обидва клуби?
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 30.09.2020 00:22
    +1
    Выходит что у Шахтёра что не соперник в третьей корзине, то смерть. Остаётся на Марсель и Олимпиакос надеятся, остальные вряд ли Шахта потянет. В четвёртой корзине в принципе смертельных клубов нет, но немцы нежелательны. Команда Реброва, как не крути, но лакомый кусочек для любого
    Ссылка
    JAFFAR
      JAFFAR, 30.09.2020 00:16
    +1
    Поручик Ржевский, 30.09.2020 00:15
    Почему Порту и Севилья в первой корзине?
    Севилья как поделитель ЛЕ. Зенит и Порто по рейтингу стран.
    Ссылка
    zaza1986
      zaza1986, 30.09.2020 00:13
    +1
    Не хочу Барсу или Мансити.
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 30.09.2020 00:52
    0
    scorpio16, 30.09.2020 00:31
    Ты потасовки на стадионах и за пределами хочешь ? Поверь они будут, потому что наши ультрас и "ультрас" рос.клубов это две большие разницы. Думаешь забыли, кто вывешивал Ширина и всякую шваль на трибунах ... Разводить будут ещё долго. Например сборных разных стран тоже разводят , особенно балканские
    Ну если дебилы захотят помахаться, то пусть махаются.
    Ссылка
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