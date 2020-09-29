Киевское «Динамо» будет сеяться в групповом раунде Лиги чемпионов с 3-й корзины.
Шарик с донецким «Шахтером» будут на жеребьевке вытягивать из 2-й корзины.
Процедура жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов состоится 1 октября в 19:00 по киевскому времени.
Составы корзин при жеребьевке группового раунда Лиги чемпионов 2020/21
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Источник — Sport.ua
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Порто Шахтёр Олимпиакос БорусияМ
А мы реально теряем возможность сыграть с относительно слабыми соперниками в виде рос. клубов и сборной.
МЮ
Динамо
Ренн
тот момент, когда из первых двух корзин надо доставать нашим немцев, потому что получить немцев из 3 и 4 корзины ну совсем не хочется
Думаю будет группа:
- Бавария, Барселона, Динамо Киев, Брюгге
- Порто, Шахтер, Олимпиакос, Бешекшехир
Встретимся в финале
Ліверпуль, Шахтар, Лаціо, Борусія М.
тот момент, когда из первых двух корзин надо доставать нашим немцев, потому что получить немцев из 3 и 4 корзины ну совсем не хочется
Одному из наших Желательно из первой корзины - Порту. Иначе без вариантов... Остальные Монстры.
Динамо из второй- Аякс.
Шахтёру из третьей - Олимпиакос.
Нашим из четвертой- Ференцварош, Ренн или Истамбул.
А мы реально теряем возможность сыграть с относительно слабыми соперниками в виде рос. клубов и сборной.
Думаю будет группа:
- Бавария, Барселона, Динамо Киев, Брюгге
- Порто, Шахтер, Олимпиакос, Бешекшехир
Встретимся в финале
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