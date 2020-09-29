Киевское «Динамо» будет сеяться в групповом раунде Лиги чемпионов с 3-й корзины.

Шарик с донецким «Шахтером» будут на жеребьевке вытягивать из 2-й корзины.

Процедура жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов состоится 1 октября в 19:00 по киевскому времени.

Составы корзин при жеребьевке группового раунда Лиги чемпионов 2020/21