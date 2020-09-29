Фунтовые миллионеры: 10 самых высокооплачиваемых тренеров АПЛ

Новый сезон английской Премьер-лиги уже начался и порадовал многими интересными матчами. У болельщиков и журналистов уже после первых трех туров есть темы для обсуждений: удачный старт «Эвертона», провал «Манчестер Сити», спорные решения по игре рукой и много другого. Обсуждаются также тренерские решения и зарплаты, которые получают специалисты в Англии. На этой теме остановимся подробнее. Далее – 10 самых высокооплачиваемых тренеров АПЛ.

Микель Артета (зарплата – 5 млн фунтов в год)

Артета возглавил «Арсенал» в конце 2019 года. Испанец долго думал, уходить ли ему от Гвардиолы. Пеп не хотел терять хорошего ассистента, но и удержать его силой не мог. В итоге, Артета все-таки возглавил клуб, в котором завершил игровую карьеру. Специалист подписал с «канонирами» контракт на 3,5 года, по которому получает 5 млн фунтов, согласно данным The Sun.

Пока создается впечатление, что «пушкари» сделали правильный выбор. По ходу прошлого сезона у «Арсенала» получалось далеко не все, но, в итоге, команда выиграла Кубок Англии и Суперкубок. Кроме того, именно Артета главным образом повилял на то, чтобы в команде остался ее лучший бомбардир – Пьер-Эмерик Обамеянг. Вместе эти двое поведут лондонский клуб к новым победам и достижениям. «Арсенал» под руководством 38-летнего испанца выглядит весьма неплохо.

Фрэнк Лэмпард (5,5 млн фунтов)

В июле 2019 года Фрэнк вернулся в главный клуб своей жизни. Лэмпард, как и Артета, считается молодым специалистом. Но в отличие от испанца, у англичанина уже был опыт работы главным тренером, причем весьма неплохой. До возвращения в «Челси» Фрэнк чуть больше года возглавлял «Дерби Каунти», с которым дошел до финала плей-офф Чемпионшипа. Однако выйти в АПЛ команда так и не смогла, уступив место в элите «Астон Вилле».



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В «Челси» Лэмпард получил полный кредит доверия и, что еще лучше, деньги на трансферы. В прошлом сезоне «Челси» сумел финишировать в топ-4 АПЛ, играя без подкрепления. В межсезонье «синие» подписали несколько молодых, но при этом уже полностью сформированных игроков, от чего состав команды выглядит очень перспективно. В кампании 2020/21 за «Челси» будет интересно наблюдать. Ставка Лэмпарда на талантливую молодежь должна принести свои плоды.

Ральф Хазенхюттль (6 млн фунтов)

25 октября 2019 года казалось, что Хазенхюттль бесславно покинет «Саутгемптон». В этот день клуб потерпел крупнейшее в своей истории поражение со счетом 0:9 от «Лестера». До того команда, ведомая австрийцем, проиграла 3 матча, и после того – еще 2. Но Хазенхюттль остался на своем посту. В июне, когда «Саутгемптон» был в 7 очках от зоны вылета, клуб продлил контракт со специалистом до 2024 года, повысив ему зарплату до 6-ти млн фунтов.

«Саутгемптон» все-таки сохранил прописку в АПЛ, финишировав на комфортном (как для себя) 11-м месте. Однако в новом сезоне дела у клуба снова идут не очень хорошо. «Саутгемптон» стартовал в кампании 2020/21 с двух поражений. Лишь в 3-м туре подопечные Хазенхюттля добыли минимальную победу над «Бернли». Дэнни Ингз пока делает все для того, чтобы австриец сохранил работу. Без его голов у «Саутгемптона» было бы гораздо больше проблем.

Уле Гуннар Сульшер (7,5 млн фунтов)

В декабре 2018 года «Манчестер Юнайтед» отправил в отставку Жозе Моуриньо. В то время несколько именитых специалистов оставались свободными, но манкунианцы сделали выбор в пользу своего бывшего игрока. На следующий день после увольнения португальца «МЮ» назначил Уле Гуннара Сульшера главным тренером до конца сезона. Норвежец на радостях мгновенно покинул «Мольде» и вернулся в Манчестер.

В марте 2019 года «Юнайтед» подписал полноценный контракт с Сульшером на 3 года и зарплатой в 7,5 млн евро. Оправдывает ли специалист доверие – сказать сложно. В Англии неоднозначное отношение к Уле. Если у команды идет победная серия, местные СМИ и эксперты хвалят тренера, а заодно и руководства клуба за правильный выбор. При нескольких кряду неудачных результатах или даже при неуверенных победах Сульшера отправляют в отставку. Но, как бы там ни было, «МЮ» пока не планирует расставаться со специалистом.

Марсело Бьелса (8 млн фунтов)

В июне 2018 года Бьелса возглавил «Лидс». Перед приходом эпатажного аргентинца «белые» заняли 14-е место в Чемпионшипе. «Павлинам» надоело болтаться на задворках второго по силе дивизиона. Они жаждали вернуться в элиту. Для этого и был подписан двухлетний контракт с Бьелсой. Специалист в свою очередь сразу взялся за дело. В сезоне 2018/19 «Лидс» занял 3-е место в Чемпионшипе, но не смог преодолеть стадию плей-офф. Тем не менее клуб стал уже гораздо ближе к заветной цели.



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В сезоне 2019/20 «Лидс» выиграл Чемпионшип и напрямую вышел в АПЛ. «Белые» вернулись в элиту, спустя 16 лет. Бьелса стал национальным героем для жителей Лидса. Специалиста поздравляли все – от фанатов до знаменитостей. Аргентинец оставался на истекающем контракте, но сторонам было бы глупо прекращать сотрудничество. В итоге, они подписали новое соглашение на 1 сезон, за который тренер получит 8 млн фунтов. Бьелса однозначно заслужил эти деньги.

Брендан Роджерс (10 млн фунтов)

В феврале 2019 года Роджерс получил предложение от «Лестера». На тот момент специалист весьма успешно возглавлял «Селтик», но решил вернуться в Англию. Во главе «лис» он сменил Клода Пюэля, который вел команду в неизвестном направлении. Роджерс подписал с клубом контракт до 2022 года. Специалист быстро нашел общий язык с лидерами «Лестера». Команда по-прежнему выступала не очень стабильно, но при этом играла куда интереснее, чем при французе.

В декабре 2019 года «Лестер» предложил Роджерсу новый контракт с повышением зарплаты до 10-ти млн фунтов. Стороны продлили соглашение до лета 2025 года. Руководство выразило доверие тренеру, которое он старается оправдывать. В прошлом сезоне «лисам» чуть-чуть не хватило, чтобы выйти в Лигу чемпионов. После карантина они растеряли очки и выпали из топ-4. Но в кампании 2020/21 на команду Роджерса снова возлагаются большие надежды. Начало удачного сезона уже есть – разгромная победа над «Манчестер Сити».

Карло Анчелотти (11,5 млн фунтов)

В декабре 2019 года «Эвертон» отправил в отставку Марко Силву. Руководству ливерпульского клуба надоело видеть команду в середине турнирной таблицы. Они хотели большего. В это время как раз освободился Карло Анчелотти, которого уволили из «Наполи». «Ириски» быстро вступили в переговоры с итальянцем и привезли его на «Гудисон Парк». Анчелотти после непродолжительных переговоров подписал контракт с клубом до лета 2024 года с хорошей зарплатой.

Поначалу казалось, что «Эвертон» – шаг назад для Анчелотти. Но на самом деле это хороший вызов для специалиста, который привык работать только в больших клубах. И у него пока неплохо получается. В кампании 2020/21 «ириски» выиграли 3 матча кряду, выдав лучший старт сезона за последние 38 лет. Анчелотти сформировал хорошую команду, получив качественных исполнителей из трансферного рынка. Первая большая задача для специалиста – вывести «Эвертон» в Лигу чемпионов.

Юрген Клопп (15 млн фунтов)

Клопп уже 5 лет работает в «Ливерпуле». Примечательно, что это только третий клуб для 53-летнего специалиста. Зато именно в «Ливерпуле» он получил наибольшее признание. После семи лет в дортмундской «Боруссии» Клопп считался одним из лучших тренеров современности. В Англии он еще прочнее утвердился в этом статусе. Первые сезоны были непростыми, как для самого тренера, так и для клуба, но с каждым годом команда становилась все лучше.



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В декабре 2019 года «Ливерпуль» продлил контракт с Клоппом до лета 2024 года с повышением зарплаты до 15-ти млн фунтов. К тому времени «красные» уже выиграли Лигу чемпионов со второй попытки, и мчались к титулу чемпиона Англии. «Ливерпуль» выиграл оба турнира, но Клопп пока не собирается останавливаться на достигнутом. Немец подписал второе долгосрочное соглашение с мерсисайдцами, которое, однако, может стать последним для обеих сторон. Специалист уже несколько раз заявлял о том, что через 4 года, скорее всего, отправится в бессрочный отпуск.

Жозе Моуриньо (15 млн фунтов)

Оставшись без футбола на длительное время, Моуриньо в третий раз приехал в Лондон, но теперь уже – в «Тоттенхэм». Начало сезона 2019/20 выдалось неудачным для «шпор». После 12-ти туров АПЛ команда набрала только 14 очков и занимала 14-е место в турнирной таблице. Тогдашний наставник команды Маурисио Почеттино сетовал на отсутствие усиления, но президент клуба Даниэль Леви предпочел сменить тренера. В итоге, «шпоры» завершили сезон на 6-м месте, получив место в квалификации Лиги Европы.

В Англии до сих пор спорят, было ли правильным решение уволить Почеттино и назначить Моуриньо. Леви ссылается на то, что Жозе – гарант побед и трофеев. При этом «Тоттенхэм» до сих пор не выглядит командой, которая способна бороться за место в топ-4, не то, что за титул чемпиона Англии. Но Леви по-прежнему сильно верит в португальца. Это подтверждается трехлетним контрактом и зарплатой 15 млн фунтов в год. Теперь дело за тренером.

Хосеп Гвардиола (20 млн фунтов)

Гвардиола работает в «Манчестер Сити» с июля 2016 года. Он был не первым звездным тренером, возглавившим «горожан». До испанца манчестерский клуб возглавляли Мануэль Пеллегрини и Роберто Манчини. При каждом из этих специалистов «горожане» становились чемпионами Англии. Но Гвардиола – это бренд, который, к тому же, продолжил развивать успехи своих предшественников.

За 4 года работы Пепа «Манчестер Сити» дважды становился чемпионом Англии, 3 раза выигрывал Кубок лиги, 1 раз Кубок Англии и дважды – Суперкубок. В настоящее время Гвардиола является одним из самых успешных и высокооплачиваемых тренеров мира. Единственная проблема специалиста – Лига чемпионов. После ухода из «Барселоны» испанец никогда больше не доводил свои команды до финала этого турнира. Но Гвардиола решительно настроен изменить это во главе «Манчестер Сити».