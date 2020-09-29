Динамо готово отдать Соля в аренду только с обязательным выкупом

Форвард «Динамо» Фран Соль близок к переходу в «Тенерифе». Однако в последнее время переговоры с испанским клубом осложнились. Об этом сообщают испанские СМИ.
Дело в том, что «Тенерифе» рассчитывал взять Соля в аренду на год с правом продления аренды еще на сезон. Однако такая формула сделки не устраивает «Динамо».
Киевский клуб готов отпустить Соля в «Тенерифе» только в аренду с обязательным выкупом. В случае, если «Тенерифе» выйдет в Ла Лигу, «Динамо» хочет получить за Соля 2 миллиона евро.
Контракт Соля с «Динамо» рассчитан до лета 2023 года. Трансферная стоимость испанского форварда оценивается в 2 миллиона евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.