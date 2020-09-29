Динамо готово отдать Соля в аренду только с обязательным выкупом

Переговоры с «Тенерифе» продолжаются

  • 29.09.2020 19:29
  • 2120 просмотров
  • 5 комментариев
Динамо готово отдать Соля в аренду только с обязательным выкупом
© ФК Динамо Киев. Фран Соль

Форвард «Динамо» Фран Соль близок к переходу в «Тенерифе». Однако в последнее время переговоры с испанским клубом осложнились. Об этом сообщают испанские СМИ.

Дело в том, что «Тенерифе» рассчитывал взять Соля в аренду на год с правом продления аренды еще на сезон. Однако такая формула сделки не устраивает «Динамо».

Киевский клуб готов отпустить Соля в «Тенерифе» только в аренду с обязательным выкупом. В случае, если «Тенерифе» выйдет в Ла Лигу, «Динамо» хочет получить за Соля 2 миллиона евро.

Контракт Соля с «Динамо» рассчитан до лета 2023 года. Трансферная стоимость испанского форварда оценивается в 2 миллиона евро.

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(10 голосов)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 29.09.2020 20:21
    0
    volynfc, 29.09.2020 20:03
    вірю що якби давали йому більше ігрового часу забивав регулярно, судячи по досвіду Теодорчика і Мбокані (перший був найкращим бомбардиром чемпіонату Бельгії, другий розділив перше друге-міцсе у минулому чемпіонаті)
    У Теодорчика более, чем проблемный характер. Парень не без таланта, но ни в одной команде не уживается. Мбокани сейчас годится только для второразрядных чемпионатов. Он вообще на команду не работает ни в прессинге ни в обороне.
    Ссылка
    volynfc
      volynfc, 29.09.2020 20:03
    0
    вірю що якби давали йому більше ігрового часу забивав регулярно, судячи по досвіду Теодорчика і Мбокані (перший був найкращим бомбардиром чемпіонату Бельгії, другий розділив перше друге-міцсе у минулому чемпіонаті)
    Ссылка
    Дмитрий Украинский
      Дмитрий Украинский, 29.09.2020 19:54
    0
    какой же этот Соль проблемный.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.09.2020 19:39
    -1
    тю млять да за эти копейки некоторые в аренду дороже сдают, а тут ... а он еще не удивлюсь забивать может начать как в прошлом его клубе ... какие-то цены с потолка, этот 2, супряга 2О
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    Maks7777
      Maks7777, 29.09.2020 19:33
    -3
    Да пусть собирает свои мемуары и валит на все Четыре стороны некакущий!Только зп получать и книги писать)))))))
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    bullyUA
    online
      bullyUA, 29.09.2020 20:21
    0
    volynfc, 29.09.2020 20:03
    вірю що якби давали йому більше ігрового часу забивав регулярно, судячи по досвіду Теодорчика і Мбокані (перший був найкращим бомбардиром чемпіонату Бельгії, другий розділив перше друге-міцсе у минулому чемпіонаті)
    У Теодорчика более, чем проблемный характер. Парень не без таланта, но ни в одной команде не уживается. Мбокани сейчас годится только для второразрядных чемпионатов. Он вообще на команду не работает ни в прессинге ни в обороне.
    Ссылка
    volynfc
      volynfc, 29.09.2020 20:03
    0
    вірю що якби давали йому більше ігрового часу забивав регулярно, судячи по досвіду Теодорчика і Мбокані (перший був найкращим бомбардиром чемпіонату Бельгії, другий розділив перше друге-міцсе у минулому чемпіонаті)
    Ссылка
    Дмитрий Украинский
    online
      Дмитрий Украинский, 29.09.2020 19:54
    0
    какой же этот Соль проблемный.
    Ссылка
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