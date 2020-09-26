Источник: Тенерифе близок, чтобы арендовать форварда киевского Динамо

Клубы договариваются об аренде на сезон испанского нападающего Франа Соля

  • 26.09.2020 00:23
  • 706 просмотров
  • 3 комментария
Источник: Тенерифе близок, чтобы арендовать форварда киевского Динамо
© ФК Динамо Киев. Фран Соль

Испанский «Тенерифе» ведет переговоры с киевским «Динамо» по поводу аренды на один сезон форварда Франа Соля.

В клубе надеются совершить сделку за текущие выходные, до закрытия трансферного окна.

Руководители клуба Сегунды планируют включить в сделку пункт о продлении контракта в случае повышения в классе.

Фран Соль перешел в «Динамо» из нидерландского клуба «Виллем II» в январе 2019 года. С тех пор испанец сыграл 16 матчей и забил 2 гола в УПЛ, а на евроарене отличился 1 раз в 4 поединках.

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Источник — Twitter

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Комментарии
    maxno
    online
      maxno, 26.09.2020 00:50
    0
    Олег Тимофеюк, 26.09.2020 00:30
    Кому это бревно нужно?
    ты про себя молодец
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 26.09.2020 00:34
    -1
    Олег Тимофеюк, 26.09.2020 00:30
    Кому это бревно нужно?
    Наверно в Тенерифе закончилась соль для ван!!!!!!!!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 26.09.2020 00:30
    -1
    Кому это бревно нужно?
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 26.09.2020 00:50
    0
    Олег Тимофеюк, 26.09.2020 00:30
    Кому это бревно нужно?
    ты про себя молодец
    Ссылка
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