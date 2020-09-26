Источник: Тенерифе близок, чтобы арендовать форварда киевского Динамо

Испанский «Тенерифе» ведет переговоры с киевским «Динамо» по поводу аренды на один сезон форварда Франа Соля.

В клубе надеются совершить сделку за текущие выходные, до закрытия трансферного окна.

Руководители клуба Сегунды планируют включить в сделку пункт о продлении контракта в случае повышения в классе.

Фран Соль перешел в «Динамо» из нидерландского клуба «Виллем II» в январе 2019 года. С тех пор испанец сыграл 16 матчей и забил 2 гола в УПЛ, а на евроарене отличился 1 раз в 4 поединках.