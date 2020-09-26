Источник: Тенерифе близок, чтобы арендовать форварда киевского Динамо

Испанский «Тенерифе» ведет переговоры с киевским «Динамо» по поводу аренды на один сезон форварда Франа Соля.
В клубе надеются совершить сделку за текущие выходные, до закрытия трансферного окна.
Руководители клуба Сегунды планируют включить в сделку пункт о продлении контракта в случае повышения в классе.
Фран Соль перешел в «Динамо» из нидерландского клуба «Виллем II» в январе 2019 года. С тех пор испанец сыграл 16 матчей и забил 2 гола в УПЛ, а на евроарене отличился 1 раз в 4 поединках.
NOTICIA @radioclubser | Tenerife y Dinamo de Kiev ultiman a esta hora los detalles de la cesión por una temporada de Fran Sol.— MANOJ DASWANI (@mdaswani) September 25, 2020
En el club confían en cerrar su incorporación a lo largo del fin de semana y prevén incluir una cláusula de continuidad obligatoria en caso de ascenso. pic.twitter.com/1R0NFTBWWk
Источник — Twitter
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