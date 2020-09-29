Минус четыре. Козлова завершила борьбу в одиночном разряде Ролан Гаррос

В борьбе за трофей осталась только одна украинка

  • 29.09.2020 20:34
  • 2174 просмотра
  • 11 комментариев
Минус четыре. Козлова завершила борьбу в одиночном разряде Ролан Гаррос
© USTA. Катерина Козлова

Украинка Катерина Козлова (№99 WTA) завершила борьбу в одиночном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
В первом круге украинка уступила испанке Пауле Бадосе Хиберт (№87 WTA).
 
Ролан Гаррос. Первый круг
Катерина Козлова (Украина) – Паула Бадоса Хиберт (Испания) – 2:6, 6:4, 3:6

Отметим, что Козлова продолжит борьбу в парном разряде. Завтра она сыграет матч первого круга в дуэте с Магдой Линетт из Польши.
 
В следующем круге испанка сразится против Слоан Стивенс из США (№34 WTA).

Ранее турнир покинули Даяна Ястремская, Марта Костюк и Катарина Завацкая. Элина Свитолина свой матч первого круга выиграла

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Vladlen
      Vladlen, 29.09.2020 21:46
    0
    Плюс 26, соотношения по винерсам и ошибкам, это действительно впечатляет. Причем у Кати было всего -1.
    Ссылка
    Vladlen
      Vladlen, 29.09.2020 21:42
    0
    Vladdal, 29.09.2020 21:36
    Да ну... не согласен. Халеп заставила бы её ошибаться, нервничать. Совсем другая игра была бы.
    Конечно игра была бы другая, но проблемы у Халеп были бы. Причем топ теннисистки обычно в первых кругах только втягиваются в турнир и не играют на максимуме своих возможностей.
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    Vladdal
      Vladdal, 29.09.2020 21:36
    0
    Vladlen, 29.09.2020 21:21
    Ну тут к Козловой претензии сложно предъявлять, она боролась до конца, просто испанка сыграла свою лучшую игру, наверное в карьере. Просто все попадала в корт и практически не ошибалась. С такой игрой Бадосы и у Халеп возникли бы проблемы.
    Да ну... не согласен. Халеп заставила бы её ошибаться, нервничать. Совсем другая игра была бы.
    Ссылка
    Vladlen
      Vladlen, 29.09.2020 21:21
    +2
    Ну тут к Козловой претензии сложно предъявлять, она боролась до конца, просто испанка сыграла свою лучшую игру, наверное в карьере. Просто все попадала в корт и практически не ошибалась. С такой игрой Бадосы и у Халеп возникли бы проблемы.
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 29.09.2020 21:01
    +2
    Sviatoslav Kudelych, 29.09.2020 20:49
    Я теж сьогодні вже цю саму думку висловлював. 60 000 - за що? Призові зашкалюють, і декому цього достатньо.
    Не захлибнись слюшой.
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 29.09.2020 20:56
    0
    euro2012_za_2012euro, 29.09.2020 20:46
    На карантине, дома, ничего тяжелее пирожков не поднимали.
    А теперь приехали - покосили по верхам.
    Ничего, купит кому нибудь из семьи автомобиль.
    Призовые, Одиночный разряд, основная сетка
    1-й раунд € 60,000.
    Одиночный разряд, квалификация
    3-й раунд € 25,600
    2-й раунд € 16,000
    1-й раунд € 10,000
    Чтоб мы все так проигрывали!!!
    Западло чужі гроші рахувати.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 29.09.2020 20:49
    0
    euro2012_za_2012euro, 29.09.2020 20:46
    На карантине, дома, ничего тяжелее пирожков не поднимали.
    А теперь приехали - покосили по верхам.
    Ничего, купит кому нибудь из семьи автомобиль.
    Призовые, Одиночный разряд, основная сетка
    1-й раунд € 60,000.
    Одиночный разряд, квалификация
    3-й раунд € 25,600
    2-й раунд € 16,000
    1-й раунд € 10,000
    Чтоб мы все так проигрывали!!!
    Я теж сьогодні вже цю саму думку висловлював. 60 000 - за що? Призові зашкалюють, і декому цього достатньо.
    Ссылка
    Illya Mandebura
    online
      Illya Mandebura, 29.09.2020 20:49
    0
    Andrey Kuzma, 29.09.2020 20:46
    Зато там в парном турнире наших аж 11%, ждем кубок что ли
    Вряд ли . Киченок дальше третьего не зайдут , про остальных - безсмысленно
    Ссылка
    Andrey Kuzma
      Andrey Kuzma, 29.09.2020 20:46
    +1
    Зато там в парном турнире наших аж 11%, ждем кубок что ли
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 29.09.2020 20:46
    +1
    На карантине, дома, ничего тяжелее пирожков не поднимали.
    А теперь приехали - покосили по верхам.
    Ничего, купит кому нибудь из семьи автомобиль.
    Призовые, Одиночный разряд, основная сетка
    1-й раунд € 60,000.
    Одиночный разряд, квалификация
    3-й раунд € 25,600
    2-й раунд € 16,000
    1-й раунд € 10,000
    Чтоб мы все так проигрывали!!!
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 29.09.2020 20:41
    0
    М-да..
    Ссылка
    Vladlen
      Vladlen, 29.09.2020 21:21
    +2
    Ну тут к Козловой претензии сложно предъявлять, она боролась до конца, просто испанка сыграла свою лучшую игру, наверное в карьере. Просто все попадала в корт и практически не ошибалась. С такой игрой Бадосы и у Халеп возникли бы проблемы.
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 29.09.2020 21:01
    +2
    Sviatoslav Kudelych, 29.09.2020 20:49
    Я теж сьогодні вже цю саму думку висловлював. 60 000 - за що? Призові зашкалюють, і декому цього достатньо.
    Не захлибнись слюшой.
    Ссылка
    Andrey Kuzma
      Andrey Kuzma, 29.09.2020 20:46
    +1
    Зато там в парном турнире наших аж 11%, ждем кубок что ли
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 29.09.2020 20:46
    +1
    На карантине, дома, ничего тяжелее пирожков не поднимали.
    А теперь приехали - покосили по верхам.
    Ничего, купит кому нибудь из семьи автомобиль.
    Призовые, Одиночный разряд, основная сетка
    1-й раунд € 60,000.
    Одиночный разряд, квалификация
    3-й раунд € 25,600
    2-й раунд € 16,000
    1-й раунд € 10,000
    Чтоб мы все так проигрывали!!!
    Ссылка
    Vladlen
      Vladlen, 29.09.2020 21:46
    0
    Плюс 26, соотношения по винерсам и ошибкам, это действительно впечатляет. Причем у Кати было всего -1.
    Ссылка
    Vladlen
      Vladlen, 29.09.2020 21:42
    0
    Vladdal, 29.09.2020 21:36
    Да ну... не согласен. Халеп заставила бы её ошибаться, нервничать. Совсем другая игра была бы.
    Конечно игра была бы другая, но проблемы у Халеп были бы. Причем топ теннисистки обычно в первых кругах только втягиваются в турнир и не играют на максимуме своих возможностей.
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 29.09.2020 21:36
    0
    Vladlen, 29.09.2020 21:21
    Ну тут к Козловой претензии сложно предъявлять, она боролась до конца, просто испанка сыграла свою лучшую игру, наверное в карьере. Просто все попадала в корт и практически не ошибалась. С такой игрой Бадосы и у Халеп возникли бы проблемы.
    Да ну... не согласен. Халеп заставила бы её ошибаться, нервничать. Совсем другая игра была бы.
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 29.09.2020 20:56
    0
    euro2012_za_2012euro, 29.09.2020 20:46
    На карантине, дома, ничего тяжелее пирожков не поднимали.
    А теперь приехали - покосили по верхам.
    Ничего, купит кому нибудь из семьи автомобиль.
    Призовые, Одиночный разряд, основная сетка
    1-й раунд € 60,000.
    Одиночный разряд, квалификация
    3-й раунд € 25,600
    2-й раунд € 16,000
    1-й раунд € 10,000
    Чтоб мы все так проигрывали!!!
    Западло чужі гроші рахувати.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 29.09.2020 20:49
    0
    euro2012_za_2012euro, 29.09.2020 20:46
    На карантине, дома, ничего тяжелее пирожков не поднимали.
    А теперь приехали - покосили по верхам.
    Ничего, купит кому нибудь из семьи автомобиль.
    Призовые, Одиночный разряд, основная сетка
    1-й раунд € 60,000.
    Одиночный разряд, квалификация
    3-й раунд € 25,600
    2-й раунд € 16,000
    1-й раунд € 10,000
    Чтоб мы все так проигрывали!!!
    Я теж сьогодні вже цю саму думку висловлював. 60 000 - за що? Призові зашкалюють, і декому цього достатньо.
    Ссылка
    Illya Mandebura
    online
      Illya Mandebura, 29.09.2020 20:49
    0
    Andrey Kuzma, 29.09.2020 20:46
    Зато там в парном турнире наших аж 11%, ждем кубок что ли
    Вряд ли . Киченок дальше третьего не зайдут , про остальных - безсмысленно
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 29.09.2020 20:41
    0
    М-да..
    Ссылка
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