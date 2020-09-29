Минус четыре. Козлова завершила борьбу в одиночном разряде Ролан Гаррос

Украинка Катерина Козлова (№99 WTA) завершила борьбу в одиночном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.



В первом круге украинка уступила испанке Пауле Бадосе Хиберт (№87 WTA).



Ролан Гаррос. Первый круг

Катерина Козлова (Украина) – Паула Бадоса Хиберт (Испания) – 2:6, 6:4, 3:6

Отметим, что Козлова продолжит борьбу в парном разряде. Завтра она сыграет матч первого круга в дуэте с Магдой Линетт из Польши.



В следующем круге испанка сразится против Слоан Стивенс из США (№34 WTA).

Ранее турнир покинули Даяна Ястремская, Марта Костюк и Катарина Завацкая. Элина Свитолина свой матч первого круга выиграла.