Минус четыре. Козлова завершила борьбу в одиночном разряде Ролан Гаррос

Украинка Катерина Козлова (№99 WTA) завершила борьбу в одиночном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.
В первом круге украинка уступила испанке Пауле Бадосе Хиберт (№87 WTA).
Ролан Гаррос. Первый круг
Катерина Козлова (Украина) – Паула Бадоса Хиберт (Испания) – 2:6, 6:4, 3:6
Отметим, что Козлова продолжит борьбу в парном разряде. Завтра она сыграет матч первого круга в дуэте с Магдой Линетт из Польши.
В следующем круге испанка сразится против Слоан Стивенс из США (№34 WTA).
Ранее турнир покинули Даяна Ястремская, Марта Костюк и Катарина Завацкая. Элина Свитолина свой матч первого круга выиграла.
Источник — Sport.ua
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А теперь приехали - покосили по верхам.
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1-й раунд € 60,000.
Одиночный разряд, квалификация
3-й раунд € 25,600
2-й раунд € 16,000
1-й раунд € 10,000
Чтоб мы все так проигрывали!!!
А теперь приехали - покосили по верхам.
Ничего, купит кому нибудь из семьи автомобиль.
Призовые, Одиночный разряд, основная сетка
1-й раунд € 60,000.
Одиночный разряд, квалификация
3-й раунд € 25,600
2-й раунд € 16,000
1-й раунд € 10,000
Чтоб мы все так проигрывали!!!
А теперь приехали - покосили по верхам.
Ничего, купит кому нибудь из семьи автомобиль.
Призовые, Одиночный разряд, основная сетка
1-й раунд € 60,000.
Одиночный разряд, квалификация
3-й раунд € 25,600
2-й раунд € 16,000
1-й раунд € 10,000
Чтоб мы все так проигрывали!!!
А теперь приехали - покосили по верхам.
Ничего, купит кому нибудь из семьи автомобиль.
Призовые, Одиночный разряд, основная сетка
1-й раунд € 60,000.
Одиночный разряд, квалификация
3-й раунд € 25,600
2-й раунд € 16,000
1-й раунд € 10,000
Чтоб мы все так проигрывали!!!
А теперь приехали - покосили по верхам.
Ничего, купит кому нибудь из семьи автомобиль.
Призовые, Одиночный разряд, основная сетка
1-й раунд € 60,000.
Одиночный разряд, квалификация
3-й раунд € 25,600
2-й раунд € 16,000
1-й раунд € 10,000
Чтоб мы все так проигрывали!!!
А теперь приехали - покосили по верхам.
Ничего, купит кому нибудь из семьи автомобиль.
Призовые, Одиночный разряд, основная сетка
1-й раунд € 60,000.
Одиночный разряд, квалификация
3-й раунд € 25,600
2-й раунд € 16,000
1-й раунд € 10,000
Чтоб мы все так проигрывали!!!
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