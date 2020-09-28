Свитолина выиграла непростой матч первого круга Ролан Гаррос

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) стартовала с победы в основной сетке на Открытом чемпионате Франции по теннису.



В матче первого круга украинка обыграла представительницу России Варвара Грачеву (№89 WTA).



Ролан Гаррос. Первый круг

Элина Свитолина (Украина) – Варвара Грачева (Россия) – 7:6(2), 6:4

Элина продолжает побеждать, но ее игра пока очень далека от идеала. Матч против Грачевой показал, что Свитолина может включиться в нужные моменты, но большую часть поединка она проводит на более низком уровне.



В первом сете украинка вела со счетом 4:0, показывая неплохой теннис, но позволила сопернице вернуться в игру, выиграв лишь на тай-брейке. К стати, в этом сезоне Элина выиграла все тай-брейки (их было 5), если не считать матч Кубка Федерации против Контавейт.



Во второй партии Грачева долгое время вела с брейком, после чего имела тройной брейкпоинт при счете 4:2. Свитолиной удалось отыграться и сравняться на четырех. После этого вопрос о победителе был закрыт, украинка уверенно забрала последние геймы.



Из плюсов пока стоит отметить умение добавить в нужное время, но не все соперницы позволят сделать подобное. Пока что нужно полностью восстановить силы после предыдущего турнира, благо турнирная сетка позволяет это сделать.



В следующем круге Свитолина сразится против Ренаты Сарасуа из Мексики (№178 WTA, Q).



Напомним, в субботу Элина выиграла финальный матч на соревнованиях в Страсбурге.