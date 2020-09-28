Свитолина выиграла непростой матч первого круга Ролан Гаррос

На старте турнира украинка одолела россиянку Варвару Грачеву

  • 28.09.2020 17:58
  • 2504 просмотра
  • 15 комментариев
Свитолина выиграла непростой матч первого круга Ролан Гаррос
© Instagram. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) стартовала с победы в основной сетке на Открытом чемпионате Франции по теннису.
 
В матче первого круга украинка обыграла представительницу России Варвара Грачеву (№89  WTA).
 
Ролан Гаррос. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Варвара Грачева (Россия) – 7:6(2), 6:4

Элина продолжает побеждать, но ее игра пока очень далека от идеала. Матч против Грачевой показал, что Свитолина может включиться в нужные моменты, но большую часть поединка она проводит на более низком уровне.
 
В первом сете украинка вела со счетом 4:0, показывая неплохой теннис, но позволила сопернице вернуться в игру, выиграв лишь на тай-брейке. К стати, в этом сезоне Элина выиграла все тай-брейки (их было 5), если не считать матч Кубка Федерации против Контавейт.
 
Во второй партии Грачева долгое время вела с брейком, после чего имела тройной брейкпоинт при счете 4:2. Свитолиной удалось отыграться и сравняться на четырех. После этого вопрос о победителе был закрыт, украинка уверенно забрала последние геймы. 
 
Из плюсов пока стоит отметить умение добавить в нужное время, но не все соперницы позволят сделать подобное. Пока что нужно полностью восстановить силы после предыдущего турнира, благо турнирная сетка позволяет это сделать. 
 
В следующем круге Свитолина сразится против Ренаты Сарасуа из Мексики (№178 WTA, Q).
 
Напомним, в субботу Элина выиграла финальный матч на соревнованиях в Страсбурге.

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Vadin
    online
      Vadin, 28.09.2020 18:26
    0
    Stanislav Matusevych, 28.09.2020 18:12
    Умови у Парижі є дуже незвичними. І погодні, і на м'ячі багато хто скаржиться. Звідси й проблеми. Серена та Кікі за сет їх вирішили, Гарбінья за 3 гейми. Маркета так і не впоралася. Досвіду поки бракує, та й на рахунок здоров'я я не впевнений.
    Добре, що завадило Конті, Тахман, які по вашому описі мали з лідером сітки грати?? Конта на грунті це сміх.. Примірно як Сабаленка
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 28.09.2020 18:26
    0
    Сьогодні Еліна іще раз підтвердила своє псевдо"Валідоліна",але також підтвердила свою психологічну стійкість.На мій погляд вирішальним став сьомий гейм другого сету,коли Еліна за рахунку 2-4 та 0-40 в геймі взяла цей гейм.Чекаєм на суперницю.
    Ссылка
    voron11
    online
      voron11, 28.09.2020 18:21
    +1
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 28.09.2020 18:18
    +1
    Stanislav Matusevych, 28.09.2020 18:12
    Умови у Парижі є дуже незвичними. І погодні, і на м'ячі багато хто скаржиться. Звідси й проблеми. Серена та Кікі за сет їх вирішили, Гарбінья за 3 гейми. Маркета так і не впоралася. Досвіду поки бракує, та й на рахунок здоров'я я не впевнений.
    Умови рівні для всіх, про виліт Маркеты я попереджав вас одразу і був правий
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 28.09.2020 18:12
    +2
    Vadin, 28.09.2020 18:08
    Багато хто провалює.. Гляньте перший Сет Серени, Бертенс, як я вам і писав виліт ранній вами надто захвалену Воундрошову, яка в одну калітку вилетіла від Швьонтек... Так що фаворитів зараз нема
    Умови у Парижі є дуже незвичними. І погодні, і на м'ячі багато хто скаржиться. Звідси й проблеми. Серена та Кікі за сет їх вирішили, Гарбінья за 3 гейми. Маркета так і не впоралася. Досвіду поки бракує, та й на рахунок здоров'я я не впевнений.
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 28.09.2020 18:11
    +4
    sv_2000, 28.09.2020 18:02
    Ну, победила. Но игра была кошмар-кошмар
    Кошмар це переоцінена тут деким Воундрошова...переможців не судять, хоча б сьодні..
    Ссылка
    Vlad Ltava
    online
      Vlad Ltava, 28.09.2020 18:10
    +2
    Цікаво , а Даяна дивиться як треба витягувати коли все валиться з рук? Еліну з перемогою, а завтра за Марту потримаємо кулаки - матч буде не простим .
    Ссылка
    Rumata Kastorsky
      Rumata Kastorsky, 28.09.2020 18:10
    +1
    все-таки лишній той Страсбур був, треба було вилітати ще в середу
    однозначно важко і фізично (третій турнір поспіль), і психологічно - після переможного фіналу тут же перелаштуватися на новий турнір не так вже й легко.
    але це все не відміняє повну відсутність подачі і повну втрату відчуття гри - таких суперниць тенісистка рівня Світоліної повинна би виносити суто за рахунок класу і досвіду. а цей компонент ми побачили тільки на тай-брейку, та й то - тільки частково.
    ну а поки що порадіємо виліту мордорки і проходу в друге коло.
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 28.09.2020 18:08
    +5
    Stanislav Matusevych, 28.09.2020 18:05
    Якщо грати нормально тільки перші чотири гейми у зістрічі та останні чотири, на успіх можна сподіватися тільки проти різного штибу грачових. Добре, що жереб непоганий і є можливість увійти в турнір після важкого Страсбургу. Але що це було в середині матчу, чому були такі проблеми з рухом і захисними діями, не кажучи вже про атакуючі, цікаво було б почути від самої Еліни.
    Далі хоч і грунтовичка Сарасуа, але її рівень є посереднім, їй програвати ніяк не можна.
    Багато хто провалює.. Гляньте перший Сет Серени, Бертенс, як я вам і писав виліт ранній вами надто захвалену Воундрошову, яка в одну калітку вилетіла від Швьонтек... Так що фаворитів зараз нема
    Ссылка
    Andrian Harandzha
    online
      Andrian Harandzha, 28.09.2020 18:07
    +8
    Початок був впевнений до 4:0. А що далі трапилося? Але хто я такий, щоб судити стабільного гравця Top-10 в світовому жіночому тенісі? З перемогою, Еліну!
    Ссылка
    Reddit Video
      Reddit Video, 28.09.2020 18:06
    +8
    Явно не хватило одного восстановительного дня после Страсбурга) На пустых бензобаках сегодня ехала Элина. Тут главное - проползти во второй раунд, плевать как.. Теперь есть день (а с дождями мб и два) для отдыха. Поводов для особой паники не вижу.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 28.09.2020 18:05
    +2
    Якщо грати нормально тільки перші чотири гейми у зістрічі та останні чотири, на успіх можна сподіватися тільки проти різного штибу грачових. Добре, що жереб непоганий і є можливість увійти в турнір після важкого Страсбургу. Але що це було в середині матчу, чому були такі проблеми з рухом і захисними діями, не кажучи вже про атакуючі, цікаво було б почути від самої Еліни.
    Далі хоч і грунтовичка Сарасуа, але її рівень є посереднім, їй програвати ніяк не можна.
    Ссылка
    relax-1984
    online
      relax-1984, 28.09.2020 18:05
    +6
    Як кажуть у футболі: гру забудуть, а рахунок залишиться на табло... Еліна вміє набирати оберти по ходу турніру, але по грі в це, чесно кажучи, важкувато віриться... Хоча маємо не мало прикладів, коли теж не вірилось, але в підсумку, наприклад, півфінал ТВШ... Тому Еліну з перемогою та з почином у Франції!!! Надіємось дружно, що продовження слідує... Вітаю вболівальників!...
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 28.09.2020 18:03
    +6
    Как следствие безобразной подачи Свитолиной,получился достаточно сложный матч, тем не менее удачное начало турнира,молодчинка Свитолина
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 28.09.2020 18:02
    0
    Ну, победила. Но игра была кошмар-кошмар
    Ссылка
    Andrian Harandzha
    online
      Andrian Harandzha, 28.09.2020 18:07
    +8
    Початок був впевнений до 4:0. А що далі трапилося? Але хто я такий, щоб судити стабільного гравця Top-10 в світовому жіночому тенісі? З перемогою, Еліну!
    Ссылка
    Reddit Video
      Reddit Video, 28.09.2020 18:06
    +8
    Явно не хватило одного восстановительного дня после Страсбурга) На пустых бензобаках сегодня ехала Элина. Тут главное - проползти во второй раунд, плевать как.. Теперь есть день (а с дождями мб и два) для отдыха. Поводов для особой паники не вижу.
    Ссылка
    relax-1984
    online
      relax-1984, 28.09.2020 18:05
    +6
    Як кажуть у футболі: гру забудуть, а рахунок залишиться на табло... Еліна вміє набирати оберти по ходу турніру, але по грі в це, чесно кажучи, важкувато віриться... Хоча маємо не мало прикладів, коли теж не вірилось, але в підсумку, наприклад, півфінал ТВШ... Тому Еліну з перемогою та з почином у Франції!!! Надіємось дружно, що продовження слідує... Вітаю вболівальників!...
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 28.09.2020 18:03
    +6
    Как следствие безобразной подачи Свитолиной,получился достаточно сложный матч, тем не менее удачное начало турнира,молодчинка Свитолина
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 28.09.2020 18:08
    +5
    Stanislav Matusevych, 28.09.2020 18:05
    Якщо грати нормально тільки перші чотири гейми у зістрічі та останні чотири, на успіх можна сподіватися тільки проти різного штибу грачових. Добре, що жереб непоганий і є можливість увійти в турнір після важкого Страсбургу. Але що це було в середині матчу, чому були такі проблеми з рухом і захисними діями, не кажучи вже про атакуючі, цікаво було б почути від самої Еліни.
    Далі хоч і грунтовичка Сарасуа, але її рівень є посереднім, їй програвати ніяк не можна.
    Багато хто провалює.. Гляньте перший Сет Серени, Бертенс, як я вам і писав виліт ранній вами надто захвалену Воундрошову, яка в одну калітку вилетіла від Швьонтек... Так що фаворитів зараз нема
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 28.09.2020 18:11
    +4
    sv_2000, 28.09.2020 18:02
    Ну, победила. Но игра была кошмар-кошмар
    Кошмар це переоцінена тут деким Воундрошова...переможців не судять, хоча б сьодні..
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 28.09.2020 18:12
    +2
    Vadin, 28.09.2020 18:08
    Багато хто провалює.. Гляньте перший Сет Серени, Бертенс, як я вам і писав виліт ранній вами надто захвалену Воундрошову, яка в одну калітку вилетіла від Швьонтек... Так що фаворитів зараз нема
    Умови у Парижі є дуже незвичними. І погодні, і на м'ячі багато хто скаржиться. Звідси й проблеми. Серена та Кікі за сет їх вирішили, Гарбінья за 3 гейми. Маркета так і не впоралася. Досвіду поки бракує, та й на рахунок здоров'я я не впевнений.
    Ссылка
    Vlad Ltava
    online
      Vlad Ltava, 28.09.2020 18:10
    +2
    Цікаво , а Даяна дивиться як треба витягувати коли все валиться з рук? Еліну з перемогою, а завтра за Марту потримаємо кулаки - матч буде не простим .
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 28.09.2020 18:05
    +2
    Якщо грати нормально тільки перші чотири гейми у зістрічі та останні чотири, на успіх можна сподіватися тільки проти різного штибу грачових. Добре, що жереб непоганий і є можливість увійти в турнір після важкого Страсбургу. Але що це було в середині матчу, чому були такі проблеми з рухом і захисними діями, не кажучи вже про атакуючі, цікаво було б почути від самої Еліни.
    Далі хоч і грунтовичка Сарасуа, але її рівень є посереднім, їй програвати ніяк не можна.
    Ссылка
    voron11
    online
      voron11, 28.09.2020 18:21
    +1
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 28.09.2020 18:18
    +1
    Stanislav Matusevych, 28.09.2020 18:12
    Умови у Парижі є дуже незвичними. І погодні, і на м'ячі багато хто скаржиться. Звідси й проблеми. Серена та Кікі за сет їх вирішили, Гарбінья за 3 гейми. Маркета так і не впоралася. Досвіду поки бракує, та й на рахунок здоров'я я не впевнений.
    Умови рівні для всіх, про виліт Маркеты я попереджав вас одразу і був правий
    Ссылка
    Rumata Kastorsky
      Rumata Kastorsky, 28.09.2020 18:10
    +1
    все-таки лишній той Страсбур був, треба було вилітати ще в середу
    однозначно важко і фізично (третій турнір поспіль), і психологічно - після переможного фіналу тут же перелаштуватися на новий турнір не так вже й легко.
    але це все не відміняє повну відсутність подачі і повну втрату відчуття гри - таких суперниць тенісистка рівня Світоліної повинна би виносити суто за рахунок класу і досвіду. а цей компонент ми побачили тільки на тай-брейку, та й то - тільки частково.
    ну а поки що порадіємо виліту мордорки і проходу в друге коло.
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 28.09.2020 18:26
    0
    Stanislav Matusevych, 28.09.2020 18:12
    Умови у Парижі є дуже незвичними. І погодні, і на м'ячі багато хто скаржиться. Звідси й проблеми. Серена та Кікі за сет їх вирішили, Гарбінья за 3 гейми. Маркета так і не впоралася. Досвіду поки бракує, та й на рахунок здоров'я я не впевнений.
    Добре, що завадило Конті, Тахман, які по вашому описі мали з лідером сітки грати?? Конта на грунті це сміх.. Примірно як Сабаленка
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 28.09.2020 18:26
    0
    Сьогодні Еліна іще раз підтвердила своє псевдо"Валідоліна",але також підтвердила свою психологічну стійкість.На мій погляд вирішальним став сьомий гейм другого сету,коли Еліна за рахунку 2-4 та 0-40 в геймі взяла цей гейм.Чекаєм на суперницю.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 28.09.2020 18:02
    0
    Ну, победила. Но игра была кошмар-кошмар
    Ссылка
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