Свитолина выиграла непростой матч первого круга Ролан Гаррос

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) стартовала с победы в основной сетке на Открытом чемпионате Франции по теннису.
В матче первого круга украинка обыграла представительницу России Варвара Грачеву (№89 WTA).
Ролан Гаррос. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Варвара Грачева (Россия) – 7:6(2), 6:4
Элина продолжает побеждать, но ее игра пока очень далека от идеала. Матч против Грачевой показал, что Свитолина может включиться в нужные моменты, но большую часть поединка она проводит на более низком уровне.
В первом сете украинка вела со счетом 4:0, показывая неплохой теннис, но позволила сопернице вернуться в игру, выиграв лишь на тай-брейке. К стати, в этом сезоне Элина выиграла все тай-брейки (их было 5), если не считать матч Кубка Федерации против Контавейт.
Во второй партии Грачева долгое время вела с брейком, после чего имела тройной брейкпоинт при счете 4:2. Свитолиной удалось отыграться и сравняться на четырех. После этого вопрос о победителе был закрыт, украинка уверенно забрала последние геймы.
Из плюсов пока стоит отметить умение добавить в нужное время, но не все соперницы позволят сделать подобное. Пока что нужно полностью восстановить силы после предыдущего турнира, благо турнирная сетка позволяет это сделать.
В следующем круге Свитолина сразится против Ренаты Сарасуа из Мексики (№178 WTA, Q).
Напомним, в субботу Элина выиграла финальный матч на соревнованиях в Страсбурге.
Источник — Sport.ua
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однозначно важко і фізично (третій турнір поспіль), і психологічно - після переможного фіналу тут же перелаштуватися на новий турнір не так вже й легко.
але це все не відміняє повну відсутність подачі і повну втрату відчуття гри - таких суперниць тенісистка рівня Світоліної повинна би виносити суто за рахунок класу і досвіду. а цей компонент ми побачили тільки на тай-брейку, та й то - тільки частково.
ну а поки що порадіємо виліту мордорки і проходу в друге коло.
Далі хоч і грунтовичка Сарасуа, але її рівень є посереднім, їй програвати ніяк не можна.
Далі хоч і грунтовичка Сарасуа, але її рівень є посереднім, їй програвати ніяк не можна.
Далі хоч і грунтовичка Сарасуа, але її рівень є посереднім, їй програвати ніяк не можна.
Далі хоч і грунтовичка Сарасуа, але її рівень є посереднім, їй програвати ніяк не можна.
однозначно важко і фізично (третій турнір поспіль), і психологічно - після переможного фіналу тут же перелаштуватися на новий турнір не так вже й легко.
але це все не відміняє повну відсутність подачі і повну втрату відчуття гри - таких суперниць тенісистка рівня Світоліної повинна би виносити суто за рахунок класу і досвіду. а цей компонент ми побачили тільки на тай-брейку, та й то - тільки частково.
ну а поки що порадіємо виліту мордорки і проходу в друге коло.
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