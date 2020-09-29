Костюк с баранкой во втором сете проиграла в первом круге Ролан Гаррос

Украинка не сумела должным образом показать себя в основной сетке

  • 29.09.2020 13:03
  • 3209 просмотров
  • 34 комментария
Костюк с баранкой во втором сете проиграла в первом круге Ролан Гаррос
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Украинка Марта Костюк (№119 WTA) завершила борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
18-летняя украинка, которая преодолела сито квалификации, в матче первого круга основы уступила Нао Хибино из Японии (№84 WTA). 
 
Ролан Гаррос. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Нао Хибино (Япония) – 4:6, 0:6

Первый сет проходил в довольно равной борьбе. Сначала японка повела 3:1, но Марта сумела сравнять. Следующий гейм, в большой степени, и предопределил результат всего поединка. Костюк вновь не сумела удержать свою подачу, допустив несколько обидных ошибок. А чуть позже случилась ситуация, подобная той, что вчера дважды происходила в матче Катарины Завацкой. Хибино пробила близко к линии, Марта была уверена, что это аут, но судья встал на сторону японки. Это еще больше расстроило и до того не самые крепкие нервы Костюк.


 
Второй сет превратился в простую формальность. Марта выиграла всего 7 очков за партию и абсолютно не демонстрировала желания возвращаться в матч. Весьма странное решение от молодой теннисистки, но ее игра в квалификации также была далекой от идеала. Что-то подобное могло случиться в любой момент. 
 
В следующем круге Хибино сразится против Зарины Дияс из Казахстана (№76 WTA) или 30-й сеяной Онс Жабер из Туниса (№35 WTA).
 
Ранее турнир покинули Даяна Ястремская и Катарина Завацкая. Элина Свитолина свой матч первого круга выиграла

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 29.09.2020 14:14
    0
    relax-1984, 29.09.2020 13:56
    Игра и результат, конечно, описываются одним словом ШОК!!! Но хочу обратиться к так званым "болельщикам" которые регулярно переобуваются в воздухе в зависимости от результатов наших теннисисток: "многоуважаемые" хамелеоны, вам бы пора определиться в этой жизни - или вы болеете, или вы, извините, "обсираете". Как победа Марты, так через полгода минимум в ТОП-30, как поражение, так чуть ли не бездарная бездарность. Ну правда тошно от таких уже... Открою вам секрет словами Васи Ломаченко: "Без падений не бывает побед"... Нормальный болела немножко поругает, повозмущается и... поддержит... А вы тут соревнования по "обсеру" устраиваете... Фу...
    От тільки Ломаченка тут не треба цитувати, будь-ласка. А то ще чого доброго почнуть інші його вислови цитувати про братські народи, шарія і т.п.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 29.09.2020 14:13
    0
    Vitaliy Korets, 29.09.2020 14:03
    Так звісно вилітала. В Халеп був 5-й чи 6-й розмір грудей. Вона за ними бігала. Топом вона стала після операції.
    У Мугурузы и Плишкой стабильный теннис начался после 20 лет... там что помешало?
    Марте 18 лет.... не думаю что она технически и физически совершенная, что она тренирует лучше и качественнее соперниц, отсюда и нестабильность в игре.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 29.09.2020 14:08
    0
    sv_2000, 29.09.2020 14:04
    +
    Все правильно пишешь. Но, блин, под впечатлением от ее игры на US Open я нарисовал себе ожиданий. Но ваши ожидания - это ваши проблемы))
    Все правильно. Надо двигаться поступательно. Главное, чтобы был прогресс. В любом случае, в этом году Марта прогрессирует и в результатах и в уровне игры. Жаль, что сезон такой корявый... Скорее всего дальнейшее движение Марты будем наблюдать уже в следующем году. Или что там с турнирами в этом году? Интернешлы будут какие-то? Кто знает. С ITF слышал совсем крах, массово поотменялись
    Мое мнение, Марта чатсо растрачивает эмоциональную энергию попусту.
    То инстраграм, то пойдет на какое-то глупое интервью, где над ней посмеются, то пойдет болеть за подругу .... видно что к матче у Марты не было собранности и концентрации.
    На таких турнирах нужно быть очень собранных. Это всего 2-3 недели.
    Мы же не знаем детали почему у Марты было разобранное состояние. Может не выспалась, может что-то беспокоило кроме тенниса.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 29.09.2020 14:05
    -1
    Vitaliy Korets, 29.09.2020 14:03
    Так звісно вилітала. В Халеп був 5-й чи 6-й розмір грудей. Вона за ними бігала. Топом вона стала після операції.
    Та ты что!! Фигня вопрос! Сиськи подправила и стала великой и могучей. А так бы с 18-ти лет всех бы мочила)))
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 29.09.2020 14:04
    0
    Марта в свои 18 лет - уже 2 раза доходила до 3-го круга Grand Slam. Это очень мощные результаты.
    -
    Не стоит от Марты требовать какой-то гиперстабильности.
    Ее нет даже у мужчин после 25 лет. Поэтому собственно у нас ни одного мужчины в топ-100 рейтинга.
    -
    Марта, вы большая молодец! Верим в Вас. Выше нос.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 29.09.2020 14:04
    0
    alefteev77, 29.09.2020 13:52
    Всем болельщикам... тенниса. Взгляните на статистику Халеп на Grand Slam
    https://en.wikipedia.org/wiki/Simona_Halep
    Сколько лет она вылетала с турниров на ранней стадии в возрасте с 19 до 22 лет.
    Чего вы пристали к Марте. Ей нужно тренироваться спокойно, поднимать физику, аналитику. Меньше давать интервью пустые и растрачивать свою энергию попусту на всякую эрунду.
    +
    Все правильно пишешь. Но, блин, под впечатлением от ее игры на US Open я нарисовал себе ожиданий. Но ваши ожидания - это ваши проблемы))
    Все правильно. Надо двигаться поступательно. Главное, чтобы был прогресс. В любом случае, в этом году Марта прогрессирует и в результатах и в уровне игры. Жаль, что сезон такой корявый... Скорее всего дальнейшее движение Марты будем наблюдать уже в следующем году. Или что там с турнирами в этом году? Интернешлы будут какие-то? Кто знает. С ITF слышал совсем крах, массово поотменялись
    Ссылка
    Vitaliy Korets
    online
      Vitaliy Korets, 29.09.2020 14:03
    0
    alefteev77, 29.09.2020 13:52
    Всем болельщикам... тенниса. Взгляните на статистику Халеп на Grand Slam
    https://en.wikipedia.org/wiki/Simona_Halep
    Сколько лет она вылетала с турниров на ранней стадии в возрасте с 19 до 22 лет.
    Чего вы пристали к Марте. Ей нужно тренироваться спокойно, поднимать физику, аналитику. Меньше давать интервью пустые и растрачивать свою энергию попусту на всякую эрунду.
    Так звісно вилітала. В Халеп був 5-й чи 6-й розмір грудей. Вона за ними бігала. Топом вона стала після операції.
    Ссылка
    relax-1984
    online
      relax-1984, 29.09.2020 13:56
    0
    Игра и результат, конечно, описываются одним словом ШОК!!! Но хочу обратиться к так званым "болельщикам" которые регулярно переобуваются в воздухе в зависимости от результатов наших теннисисток: "многоуважаемые" хамелеоны, вам бы пора определиться в этой жизни - или вы болеете, или вы, извините, "обсираете". Как победа Марты, так через полгода минимум в ТОП-30, как поражение, так чуть ли не бездарная бездарность. Ну правда тошно от таких уже... Открою вам секрет словами Васи Ломаченко: "Без падений не бывает побед"... Нормальный болела немножко поругает, повозмущается и... поддержит... А вы тут соревнования по "обсеру" устраиваете... Фу...
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 29.09.2020 13:52
    0
    Всем болельщикам... тенниса. Взгляните на статистику Халеп на Grand Slam
    https://en.wikipedia.org/wiki/Simona_Halep
    Сколько лет она вылетала с турниров на ранней стадии в возрасте с 19 до 22 лет.
    Чего вы пристали к Марте. Ей нужно тренироваться спокойно, поднимать физику, аналитику. Меньше давать интервью пустые и растрачивать свою энергию попусту на всякую эрунду.
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 29.09.2020 13:49
    +1
    На цьому РГ вже стільки Топів сенсаційно програло і нічого. А коли 119 Марта програла, то все кінець світу. Ви повинні дякувати Марті хоча б за US open та за вихід в основу тут. Мені головне щоб Марта ввійшла в Топ 100 та грала на турнірах з трансляцією, вона цього скоро досягне. А буде вона 80 чи 8 мені великої різниці не має. Головне щоб можна було подивитися її гру.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 29.09.2020 13:47
    +2
    Tennis Ukraine, 29.09.2020 13:12
    Банально капитулировала. Никак этот детский сад не покинет Марту.
    Нормально ведь играла в первом. Равная игра. Японке немного больше везло и только. Тупо бросила играть. Бред.
    Давайте возьмем Остапенко... которая выиграла у Халеп 3 года назад. Где сейчас Остапенко?
    Она вылетела два года подряд в 1-ом круге. И до этого вылетала стабильно.
    -
    Женский теннис требует длительной, кропотливой работы. Халеп просто пашет больше всех. И поэтому после стольких проигранных финалов, она не сломалась - и выиграла 2 шлема.
    Ссылка
    Олег Судак
      Олег Судак, 29.09.2020 13:32
    0
    Vitaliy Korets, 29.09.2020 13:09
    За перший круг Роллан Гарроса мерс можна купити? Хто знає?
    60 000 євро
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 29.09.2020 13:27
    -4
    Дійсно уболівальники в нас ніякі. Всього одна гра не пішла, і вже знову списують. Все добре з Мартою. Просто японка зараз дуже сильна. Ваша Елінка програла б їй, (доречі вона програла їй на початку року). Давно відомо Марта грає добре, якщо хоть трохи йде, а коли суперниця тягне все вона не витримує.
    А, сітка як раз дуже важка попала. Найкраще було до Еліни, там 60 очок було гарантовано, а з Еліною було б видно.
    Ссылка
    voron11
      voron11, 29.09.2020 13:23
    -1
    Марта в першій подачі ноль,як і Даяна.Тільки Еліна показуе теніс , остальні
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 29.09.2020 13:20
    +4
    Бездарно програмний матч.. Рано Марті ше в сотню.. Хай дорослішає.. Пиха знову аукнулось на турнірі.. Вона ж сама зізналася що матчі суперниць не передивлювалась.. Сьогодні показали як грати проти Марти біля сітки... Маючи такий талант.. Поки судьбу Каті Бондаренко повторю з точністю 90 відсотків
    Ссылка
    Олег Судак
      Олег Судак, 29.09.2020 13:19
    +4
    Буде хохма,якщо Катруся виступить найкраще з українок на РГ. А ці три "зірки" точно якийсь "дєвічнік"влаштували собі в Парижі .Ще й Елькіного "пацана" з собою взяли.Грали ніби з бодуна.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 29.09.2020 13:18
    +2
    vital, 29.09.2020 13:10
    Ні, за мінусом податків, на справжню машину Мерседес точно не вистачить.
    Там хіба на квиток додому і хорошу вечерю в ресторані, з врахуванням поточних витрат
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 29.09.2020 13:18
    +4
    Stanislav Matusevych, 29.09.2020 13:06
    Марто, Марто, що у тебе в голові і як з тим боротися? Чи подорослішаєш ти коли-небудь? Просто шкода такого таланту...
    Очень многие таланты так и остались проспектами из-за проблем в голове. С такой нервной системой, как у Марты очень трудно покорять вершины в большом спорте. Даже с таким недюжинным талантом. Там выдержка, стержень - чуть ли не значимее таланта. У нас есть пример младшей Бондаренко. Катя тоже когда-то большие надежды подавала (не такие кончено, как Марта, но всё же). Будет чудом, если Костюк удастся. Но полностью это никогда не уйдет - это точно. И всегда сможет погубить в самый неподходящий момент.
    Ссылка
    vv691
      vv691, 29.09.2020 13:17
    0
    да наши юные дарования обоср......сь по полной программе
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 29.09.2020 13:13
    -12
    Марта майже не винна в програші. Просто японка в дуже хороші формі, тягне все, що можна та не можна, і не помиляється практично. Та щей не щастило Марті. Да відмінна гра в Марти не пішла сьогодні, але з всякими Бертенсами шанси мала б більші. Нічого, Марта новий рекорд рейтингу вже має, і те покищо добре.
    Ссылка
    Tennis Ukraine
    online
      Tennis Ukraine, 29.09.2020 13:12
    +9
    Банально капитулировала. Никак этот детский сад не покинет Марту.
    Нормально ведь играла в первом. Равная игра. Японке немного больше везло и только. Тупо бросила играть. Бред.
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 29.09.2020 13:11
    +9
    Что за муйня творится с нашими девчонками не пойму, одна в топ 30 а это серьезно имея хорошие перспективы для новых свершений какие нах песни когда пахать надо на корте, вторая имея хорошую юниорскую карьеру и отличные задатки теннис использует как хобби сегодня хочу играть завтра нет
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 29.09.2020 13:06
    +9
    Марто, Марто, що у тебе в голові і як з тим боротися? Чи подорослішаєш ти коли-небудь? Просто шкода такого таланту...
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 29.09.2020 13:09
    +8
    Ех, Марто, мати таку сітку на шлемі і .... А цілком могла ж після РГ в сотню зайти і не тратити більше часу і сили на квали
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 29.09.2020 13:07
    +6
    Теннис в исполнении Костюк иногда напоминает детский лепет на лужайке,прослеживается явная нехватка игроцкого интеллекта
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 29.09.2020 13:20
    +4
    Бездарно програмний матч.. Рано Марті ше в сотню.. Хай дорослішає.. Пиха знову аукнулось на турнірі.. Вона ж сама зізналася що матчі суперниць не передивлювалась.. Сьогодні показали як грати проти Марти біля сітки... Маючи такий талант.. Поки судьбу Каті Бондаренко повторю з точністю 90 відсотків
    Ссылка
    Олег Судак
      Олег Судак, 29.09.2020 13:19
    +4
    Буде хохма,якщо Катруся виступить найкраще з українок на РГ. А ці три "зірки" точно якийсь "дєвічнік"влаштували собі в Парижі .Ще й Елькіного "пацана" з собою взяли.Грали ніби з бодуна.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 29.09.2020 13:18
    +4
    Stanislav Matusevych, 29.09.2020 13:06
    Марто, Марто, що у тебе в голові і як з тим боротися? Чи подорослішаєш ти коли-небудь? Просто шкода такого таланту...
    Очень многие таланты так и остались проспектами из-за проблем в голове. С такой нервной системой, как у Марты очень трудно покорять вершины в большом спорте. Даже с таким недюжинным талантом. Там выдержка, стержень - чуть ли не значимее таланта. У нас есть пример младшей Бондаренко. Катя тоже когда-то большие надежды подавала (не такие кончено, как Марта, но всё же). Будет чудом, если Костюк удастся. Но полностью это никогда не уйдет - это точно. И всегда сможет погубить в самый неподходящий момент.
    Ссылка
    Persian
      Persian, 29.09.2020 13:11
    +4
    А где заголовок ШОК ! Костюк разгромили с баранкой в 1 круге ?
    Ведь Хабино никогда не была в топ 50 и это далеко не Гаврилова по мастерству даже
    Просто вынос, а не игра. Марта выстреливает раз в 3 года, она стабильный игрок второй сотни тура !
    Ссылка
    Vik_77
    online
      Vik_77, 29.09.2020 13:10
    +4
    Ех,Марта.... Дуже швидко здалась,без бою. Сама хотіла,щоб цей матч чим швидше закінчився,тому й лупила навмання. Сподіваюсь це через погане самопочуття,а не безхребетність
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 29.09.2020 13:09
    +4
    axylinam, 29.09.2020 13:07
    Теннис в исполнении Костюк иногда напоминает детский лепет на лужайке,прослеживается явная нехватка игроцкого интеллекта
    Ну, с интеллектом игроцким, когда она в нормальном состоянии, у нее все в порядке, как раз... Но психи... психи... Прямо лотерея какая-то. С какой ноги Марта сегодня встанет?))
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 29.09.2020 13:08
    +3
    Какой-то обескураживающий РГ получается. И если провал Даяны читался, то Марта ну очень сильно расстроила....
    Ну что ж, как обычно, дальше одна Свитолина. Может хоть она наладит игру и порадует?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 29.09.2020 13:47
    +2
    Tennis Ukraine, 29.09.2020 13:12
    Банально капитулировала. Никак этот детский сад не покинет Марту.
    Нормально ведь играла в первом. Равная игра. Японке немного больше везло и только. Тупо бросила играть. Бред.
    Давайте возьмем Остапенко... которая выиграла у Халеп 3 года назад. Где сейчас Остапенко?
    Она вылетела два года подряд в 1-ом круге. И до этого вылетала стабильно.
    -
    Женский теннис требует длительной, кропотливой работы. Халеп просто пашет больше всех. И поэтому после стольких проигранных финалов, она не сломалась - и выиграла 2 шлема.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 29.09.2020 13:18
    +2
    vital, 29.09.2020 13:10
    Ні, за мінусом податків, на справжню машину Мерседес точно не вистачить.
    Там хіба на квиток додому і хорошу вечерю в ресторані, з врахуванням поточних витрат
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 29.09.2020 13:10
    +2
    Vitaliy Korets, 29.09.2020 13:09
    За перший круг Роллан Гарроса мерс можна купити? Хто знає?
    Ні, за мінусом податків, на справжню машину Мерседес точно не вистачить.
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 29.09.2020 13:49
    +1
    На цьому РГ вже стільки Топів сенсаційно програло і нічого. А коли 119 Марта програла, то все кінець світу. Ви повинні дякувати Марті хоча б за US open та за вихід в основу тут. Мені головне щоб Марта ввійшла в Топ 100 та грала на турнірах з трансляцією, вона цього скоро досягне. А буде вона 80 чи 8 мені великої різниці не має. Головне щоб можна було подивитися її гру.
    Ссылка
    Вадим Вадим
    online
      Вадим Вадим, 29.09.2020 13:11
    +1
    https://www.youtube.com/watch?v=rg49xigYwu0
    Ссылка
    Arty900
      Arty900, 29.09.2020 13:09
    +1
    Учиться и учиться ещё игры на грунте... В этом году хоть квал прошла - уже прогресс.
    Уже после первых геймов прорисовывалась судьба матча, ибо Хибино превосходила украинку во всех компонентах.
    Откровенно говоря, Завацкая вчера играла даже лучше.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 29.09.2020 14:14
    0
    relax-1984, 29.09.2020 13:56
    Игра и результат, конечно, описываются одним словом ШОК!!! Но хочу обратиться к так званым "болельщикам" которые регулярно переобуваются в воздухе в зависимости от результатов наших теннисисток: "многоуважаемые" хамелеоны, вам бы пора определиться в этой жизни - или вы болеете, или вы, извините, "обсираете". Как победа Марты, так через полгода минимум в ТОП-30, как поражение, так чуть ли не бездарная бездарность. Ну правда тошно от таких уже... Открою вам секрет словами Васи Ломаченко: "Без падений не бывает побед"... Нормальный болела немножко поругает, повозмущается и... поддержит... А вы тут соревнования по "обсеру" устраиваете... Фу...
    От тільки Ломаченка тут не треба цитувати, будь-ласка. А то ще чого доброго почнуть інші його вислови цитувати про братські народи, шарія і т.п.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 29.09.2020 14:13
    0
    Vitaliy Korets, 29.09.2020 14:03
    Так звісно вилітала. В Халеп був 5-й чи 6-й розмір грудей. Вона за ними бігала. Топом вона стала після операції.
    У Мугурузы и Плишкой стабильный теннис начался после 20 лет... там что помешало?
    Марте 18 лет.... не думаю что она технически и физически совершенная, что она тренирует лучше и качественнее соперниц, отсюда и нестабильность в игре.
    Ссылка
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