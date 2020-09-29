Костюк с баранкой во втором сете проиграла в первом круге Ролан Гаррос

Украинка Марта Костюк (№119 WTA) завершила борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.
18-летняя украинка, которая преодолела сито квалификации, в матче первого круга основы уступила Нао Хибино из Японии (№84 WTA).
Ролан Гаррос. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Нао Хибино (Япония) – 4:6, 0:6
Первый сет проходил в довольно равной борьбе. Сначала японка повела 3:1, но Марта сумела сравнять. Следующий гейм, в большой степени, и предопределил результат всего поединка. Костюк вновь не сумела удержать свою подачу, допустив несколько обидных ошибок. А чуть позже случилась ситуация, подобная той, что вчера дважды происходила в матче Катарины Завацкой. Хибино пробила близко к линии, Марта была уверена, что это аут, но судья встал на сторону японки. Это еще больше расстроило и до того не самые крепкие нервы Костюк.
Второй сет превратился в простую формальность. Марта выиграла всего 7 очков за партию и абсолютно не демонстрировала желания возвращаться в матч. Весьма странное решение от молодой теннисистки, но ее игра в квалификации также была далекой от идеала. Что-то подобное могло случиться в любой момент.
В следующем круге Хибино сразится против Зарины Дияс из Казахстана (№76 WTA) или 30-й сеяной Онс Жабер из Туниса (№35 WTA).
Ранее турнир покинули Даяна Ястремская и Катарина Завацкая. Элина Свитолина свой матч первого круга выиграла.
Источник — Sport.ua
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Марте 18 лет.... не думаю что она технически и физически совершенная, что она тренирует лучше и качественнее соперниц, отсюда и нестабильность в игре.
Все правильно пишешь. Но, блин, под впечатлением от ее игры на US Open я нарисовал себе ожиданий. Но ваши ожидания - это ваши проблемы))
Все правильно. Надо двигаться поступательно. Главное, чтобы был прогресс. В любом случае, в этом году Марта прогрессирует и в результатах и в уровне игры. Жаль, что сезон такой корявый... Скорее всего дальнейшее движение Марты будем наблюдать уже в следующем году. Или что там с турнирами в этом году? Интернешлы будут какие-то? Кто знает. С ITF слышал совсем крах, массово поотменялись
То инстраграм, то пойдет на какое-то глупое интервью, где над ней посмеются, то пойдет болеть за подругу .... видно что к матче у Марты не было собранности и концентрации.
На таких турнирах нужно быть очень собранных. Это всего 2-3 недели.
Мы же не знаем детали почему у Марты было разобранное состояние. Может не выспалась, может что-то беспокоило кроме тенниса.
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Не стоит от Марты требовать какой-то гиперстабильности.
Ее нет даже у мужчин после 25 лет. Поэтому собственно у нас ни одного мужчины в топ-100 рейтинга.
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Марта, вы большая молодец! Верим в Вас. Выше нос.
https://en.wikipedia.org/wiki/Simona_Halep
Сколько лет она вылетала с турниров на ранней стадии в возрасте с 19 до 22 лет.
Чего вы пристали к Марте. Ей нужно тренироваться спокойно, поднимать физику, аналитику. Меньше давать интервью пустые и растрачивать свою энергию попусту на всякую эрунду.
Все правильно пишешь. Но, блин, под впечатлением от ее игры на US Open я нарисовал себе ожиданий. Но ваши ожидания - это ваши проблемы))
Все правильно. Надо двигаться поступательно. Главное, чтобы был прогресс. В любом случае, в этом году Марта прогрессирует и в результатах и в уровне игры. Жаль, что сезон такой корявый... Скорее всего дальнейшее движение Марты будем наблюдать уже в следующем году. Или что там с турнирами в этом году? Интернешлы будут какие-то? Кто знает. С ITF слышал совсем крах, массово поотменялись
https://en.wikipedia.org/wiki/Simona_Halep
Сколько лет она вылетала с турниров на ранней стадии в возрасте с 19 до 22 лет.
Чего вы пристали к Марте. Ей нужно тренироваться спокойно, поднимать физику, аналитику. Меньше давать интервью пустые и растрачивать свою энергию попусту на всякую эрунду.
https://en.wikipedia.org/wiki/Simona_Halep
Сколько лет она вылетала с турниров на ранней стадии в возрасте с 19 до 22 лет.
Чего вы пристали к Марте. Ей нужно тренироваться спокойно, поднимать физику, аналитику. Меньше давать интервью пустые и растрачивать свою энергию попусту на всякую эрунду.
Нормально ведь играла в первом. Равная игра. Японке немного больше везло и только. Тупо бросила играть. Бред.
Она вылетела два года подряд в 1-ом круге. И до этого вылетала стабильно.
-
Женский теннис требует длительной, кропотливой работы. Халеп просто пашет больше всех. И поэтому после стольких проигранных финалов, она не сломалась - и выиграла 2 шлема.
А, сітка як раз дуже важка попала. Найкраще було до Еліни, там 60 очок було гарантовано, а з Еліною було б видно.
Нормально ведь играла в первом. Равная игра. Японке немного больше везло и только. Тупо бросила играть. Бред.
Ведь Хабино никогда не была в топ 50 и это далеко не Гаврилова по мастерству даже
Просто вынос, а не игра. Марта выстреливает раз в 3 года, она стабильный игрок второй сотни тура !
Ну что ж, как обычно, дальше одна Свитолина. Может хоть она наладит игру и порадует?
Нормально ведь играла в первом. Равная игра. Японке немного больше везло и только. Тупо бросила играть. Бред.
Она вылетела два года подряд в 1-ом круге. И до этого вылетала стабильно.
-
Женский теннис требует длительной, кропотливой работы. Халеп просто пашет больше всех. И поэтому после стольких проигранных финалов, она не сломалась - и выиграла 2 шлема.
Уже после первых геймов прорисовывалась судьба матча, ибо Хибино превосходила украинку во всех компонентах.
Откровенно говоря, Завацкая вчера играла даже лучше.
Марте 18 лет.... не думаю что она технически и физически совершенная, что она тренирует лучше и качественнее соперниц, отсюда и нестабильность в игре.
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