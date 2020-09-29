Костюк с баранкой во втором сете проиграла в первом круге Ролан Гаррос

Украинка Марта Костюк (№119 WTA) завершила борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.



18-летняя украинка, которая преодолела сито квалификации, в матче первого круга основы уступила Нао Хибино из Японии (№84 WTA).



Ролан Гаррос. Первый круг

Марта Костюк (Украина) – Нао Хибино (Япония) – 4:6, 0:6

Первый сет проходил в довольно равной борьбе. Сначала японка повела 3:1, но Марта сумела сравнять. Следующий гейм, в большой степени, и предопределил результат всего поединка. Костюк вновь не сумела удержать свою подачу, допустив несколько обидных ошибок. А чуть позже случилась ситуация, подобная той, что вчера дважды происходила в матче Катарины Завацкой. Хибино пробила близко к линии, Марта была уверена, что это аут, но судья встал на сторону японки. Это еще больше расстроило и до того не самые крепкие нервы Костюк.





Второй сет превратился в простую формальность. Марта выиграла всего 7 очков за партию и абсолютно не демонстрировала желания возвращаться в матч. Весьма странное решение от молодой теннисистки, но ее игра в квалификации также была далекой от идеала. Что-то подобное могло случиться в любой момент.



В следующем круге Хибино сразится против Зарины Дияс из Казахстана (№76 WTA) или 30-й сеяной Онс Жабер из Туниса (№35 WTA).



Ранее турнир покинули Даяна Ястремская и Катарина Завацкая. Элина Свитолина свой матч первого круга выиграла.