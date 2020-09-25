Марта Костюк впервые вышла в основную сетку Ролан Гаррос

Украинская теннисистка успешно преодолела сито квалификации

  • 25.09.2020 12:30
  • 1820 просмотров
  • 17 комментариев
Марта Костюк впервые вышла в основную сетку Ролан Гаррос
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№119 WTA) добыла путевку в основную сетку Ролан Гаррос.
 
В финале квалификации 18-летняя украинка, посеянная под вторым номером, обыграла 22-й номер посева Куруми Нару из Японии (№148 WTA).
 
Ролан Гаррос. Финал квалификации
Марта Костюк (Украина) – Куруми Нара (Япония) – 6:0, 1:6, 6:2
 
Отметим, что это было первое участие Костюк в финале отборочного турнира Открытого чемпионата Франции, соответственно и в основной сетке она сыграет впервые.
 
Ранее состоялась жеребьевка основы, по результатам которой своих соперниц узнали Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Катерина Козлова и Катарина Завацкая.

Марта узнает имя своей соперницы чуть позже.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Oleksandr Kelym
      Oleksandr Kelym, 25.09.2020 12:46
    0
    «Плохо чувствовала мяч и корт, сыграла ужасно» - це Марта сказала після попереднього матчу із Лаурою Пар: я думаю, що те саме можна повторити після матчу із Наурою!
    Щось ця проблема починає повторюватися - треба терміново брати в команду психолога !
    Пора із юніорок переходити у дорослий теніс.
    Ссылка
    Vlad Ltava
      Vlad Ltava, 25.09.2020 12:45
    0
    І знову не обійшлося без розслабону, ну а потім вже в 3 сеті на вольових ( дякувати, що вони у неї дуже непогані) . Гарного жеребу і головне щоб не в четверть до Світоліної.
    Ссылка
    Arty900
      Arty900, 25.09.2020 12:43
    +2
    Кстати, Надя Подорошка - аргентинка с украинскими корнями, тоже вышла в основную сетку😎
    Ссылка
    Ярослав Морозович
    online
      Ярослав Морозович, 25.09.2020 12:43
    +2
    Тепер треба молитись - що б не Плішкова попалась...
    Або хай Плішкова молиться.....
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 25.09.2020 12:42
    0
    relax-1984, 25.09.2020 12:41
    Коли дізнаємось?
    Ввечері.
    Ссылка
    donPedro
    online
      donPedro, 25.09.2020 12:41
    +1
    Oleksandr Taktaiev, 25.09.2020 12:34
    Радує гра в першому сеті*
    Особливо гра японки ))))
    Ссылка
    relax-1984
    online
      relax-1984, 25.09.2020 12:41
    0
    Stanislav Matusevych, 25.09.2020 12:38
    Марта зробила те, що повинна була. І знову проявилася проблема з розслабленістю після виносу суперниці у першому сеті (5 очок віддати за сет - одразу і не пригадаєш подібного на більш-менш високому рівні). Дуже важко дивитися, як дівчина, яка вміє на корті все і ще трошки, починає помилятися у найпростіших ситуаціях. Досвід Нари теж зіграв свою роль.
    Сьогодні під кінець матчу трохи вдалося спіймати першу подачу, вперше на турнірі. А ще мене не перестає дивувати, як Марта грає воллеї та смеші. Навіть коли все інше сиплеться, ці елементи продовжують працювати в автоматичному режимі.
    Варіанти жеребу є різними, навіть Плішкова. Зачекаємо.
    Коли дізнаємось?
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 25.09.2020 12:40
    +1
    Марту з Перемогою. Знову Марта частину гри грала хорошою новою Мартою, і все було як на Топ 20. А частину гри поверталась ще Брічековська Марта з постійними аутами. Надіюся основа РГ мотивуватиме нову Марту.
    Ссылка
    relax-1984
    online
      relax-1984, 25.09.2020 12:40
    0
    Вот и хорошо!!! Немного более часа и основа Ролана. Даже с отданного сета нужно взять пищу для размышлений. А теперь начинается настоящий взрослый теннис. Удачи, Марта!
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 25.09.2020 12:38
    +3
    Побажання Марті: щоб ти востаннє починала мейджор з кваліфікації. Принаймні найближчі п'ятнадцять років.
    На сьогодні треба ще молитися, щоб вона не потрапила в чверть до Еліни. Вірогідність цього доволі висока - одна третя.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 25.09.2020 12:38
    +5
    Марта зробила те, що повинна була. І знову проявилася проблема з розслабленістю після виносу суперниці у першому сеті (5 очок віддати за сет - одразу і не пригадаєш подібного на більш-менш високому рівні). Дуже важко дивитися, як дівчина, яка вміє на корті все і ще трошки, починає помилятися у найпростіших ситуаціях. Досвід Нари теж зіграв свою роль.
    Сьогодні під кінець матчу трохи вдалося спіймати першу подачу, вперше на турнірі. А ще мене не перестає дивувати, як Марта грає воллеї та смеші. Навіть коли все інше сиплеться, ці елементи продовжують працювати в автоматичному режимі.
    Варіанти жеребу є різними, навіть Плішкова. Зачекаємо.
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 25.09.2020 12:37
    +1
    Arty900, 25.09.2020 12:36
    Нара эпизодически играла как теннисистка из топ-50.
    Костюк молодец, что не потеряла нити игры (особенно при счёте 4:2 в решающем счёте) и в последнем гейме уже смела японку с корта.
    Мне показалось, что сегодняшний корт был быстрее, чем те на которых Марта играла до этого.
    Марта вже грала на цьому корті в першому раунді.
    Ссылка
    Arty900
      Arty900, 25.09.2020 12:36
    +1
    Нара эпизодически играла как теннисистка из топ-50.
    Костюк молодец, что не потеряла нити игры (особенно при счёте 4:2 в решающем счёте) и в последнем гейме уже смела японку с корта.
    Мне показалось, что сегодняшний корт был быстрее, чем те на которых Марта играла до этого.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 25.09.2020 12:35
    +1
    Успіхів Марта! Молодчинка!
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 25.09.2020 12:35
    +1
    Умница, Марта!
    Жаль удалось посмотреть только 2 первых гейма второй партии. Показалось, что Нара очень неплоха... Сбитенький такой живчик с очень плотными ударами. Таким образом, с победой Марту над серьезным соперником, с выходом в основу РГ! С нетерпением жду продолжения!
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 25.09.2020 12:34
    +2
    Радує гра в першому сеті*
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 25.09.2020 12:34
    +4
    Дуже добре, що виграла. В статусі лакі лузера морально грати важко.
    Від надзвичайного тенісу в першому сеті до посереднього в другому і потім просто на зубах в третьому.
    Марта така Марта. WTA така WTA.
    Радує те, що Марта не розклеїлась. Радує гра в нє першому сеті, головне завдання тепер її відшукувати в основі найчастіше.
    Сподіваємося на хороший жереб.
    Марту точно ніхто не хоче отримати в суперниці.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 25.09.2020 12:38
    +5
    Марта зробила те, що повинна була. І знову проявилася проблема з розслабленістю після виносу суперниці у першому сеті (5 очок віддати за сет - одразу і не пригадаєш подібного на більш-менш високому рівні). Дуже важко дивитися, як дівчина, яка вміє на корті все і ще трошки, починає помилятися у найпростіших ситуаціях. Досвід Нари теж зіграв свою роль.
    Сьогодні під кінець матчу трохи вдалося спіймати першу подачу, вперше на турнірі. А ще мене не перестає дивувати, як Марта грає воллеї та смеші. Навіть коли все інше сиплеться, ці елементи продовжують працювати в автоматичному режимі.
    Варіанти жеребу є різними, навіть Плішкова. Зачекаємо.
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 25.09.2020 12:34
    +4
    Дуже добре, що виграла. В статусі лакі лузера морально грати важко.
    Від надзвичайного тенісу в першому сеті до посереднього в другому і потім просто на зубах в третьому.
    Марта така Марта. WTA така WTA.
    Радує те, що Марта не розклеїлась. Радує гра в нє першому сеті, головне завдання тепер її відшукувати в основі найчастіше.
    Сподіваємося на хороший жереб.
    Марту точно ніхто не хоче отримати в суперниці.
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 25.09.2020 12:38
    +3
    Побажання Марті: щоб ти востаннє починала мейджор з кваліфікації. Принаймні найближчі п'ятнадцять років.
    На сьогодні треба ще молитися, щоб вона не потрапила в чверть до Еліни. Вірогідність цього доволі висока - одна третя.
    Ссылка
    Arty900
      Arty900, 25.09.2020 12:43
    +2
    Кстати, Надя Подорошка - аргентинка с украинскими корнями, тоже вышла в основную сетку😎
    Ссылка
    Ярослав Морозович
    online
      Ярослав Морозович, 25.09.2020 12:43
    +2
    Тепер треба молитись - що б не Плішкова попалась...
    Або хай Плішкова молиться.....
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 25.09.2020 12:34
    +2
    Радує гра в першому сеті*
    Ссылка
    donPedro
    online
      donPedro, 25.09.2020 12:41
    +1
    Oleksandr Taktaiev, 25.09.2020 12:34
    Радує гра в першому сеті*
    Особливо гра японки ))))
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 25.09.2020 12:40
    +1
    Марту з Перемогою. Знову Марта частину гри грала хорошою новою Мартою, і все було як на Топ 20. А частину гри поверталась ще Брічековська Марта з постійними аутами. Надіюся основа РГ мотивуватиме нову Марту.
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 25.09.2020 12:37
    +1
    Arty900, 25.09.2020 12:36
    Нара эпизодически играла как теннисистка из топ-50.
    Костюк молодец, что не потеряла нити игры (особенно при счёте 4:2 в решающем счёте) и в последнем гейме уже смела японку с корта.
    Мне показалось, что сегодняшний корт был быстрее, чем те на которых Марта играла до этого.
    Марта вже грала на цьому корті в першому раунді.
    Ссылка
    Arty900
      Arty900, 25.09.2020 12:36
    +1
    Нара эпизодически играла как теннисистка из топ-50.
    Костюк молодец, что не потеряла нити игры (особенно при счёте 4:2 в решающем счёте) и в последнем гейме уже смела японку с корта.
    Мне показалось, что сегодняшний корт был быстрее, чем те на которых Марта играла до этого.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 25.09.2020 12:35
    +1
    Успіхів Марта! Молодчинка!
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 25.09.2020 12:35
    +1
    Умница, Марта!
    Жаль удалось посмотреть только 2 первых гейма второй партии. Показалось, что Нара очень неплоха... Сбитенький такой живчик с очень плотными ударами. Таким образом, с победой Марту над серьезным соперником, с выходом в основу РГ! С нетерпением жду продолжения!
    Ссылка
    Oleksandr Kelym
      Oleksandr Kelym, 25.09.2020 12:46
    0
    «Плохо чувствовала мяч и корт, сыграла ужасно» - це Марта сказала після попереднього матчу із Лаурою Пар: я думаю, що те саме можна повторити після матчу із Наурою!
    Щось ця проблема починає повторюватися - треба терміново брати в команду психолога !
    Пора із юніорок переходити у дорослий теніс.
    Ссылка
    Vlad Ltava
      Vlad Ltava, 25.09.2020 12:45
    0
    І знову не обійшлося без розслабону, ну а потім вже в 3 сеті на вольових ( дякувати, що вони у неї дуже непогані) . Гарного жеребу і головне щоб не в четверть до Світоліної.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 25.09.2020 12:42
    0
    relax-1984, 25.09.2020 12:41
    Коли дізнаємось?
    Ввечері.
    Ссылка
    relax-1984
    online
      relax-1984, 25.09.2020 12:41
    0
    Stanislav Matusevych, 25.09.2020 12:38
    Марта зробила те, що повинна була. І знову проявилася проблема з розслабленістю після виносу суперниці у першому сеті (5 очок віддати за сет - одразу і не пригадаєш подібного на більш-менш високому рівні). Дуже важко дивитися, як дівчина, яка вміє на корті все і ще трошки, починає помилятися у найпростіших ситуаціях. Досвід Нари теж зіграв свою роль.
    Сьогодні під кінець матчу трохи вдалося спіймати першу подачу, вперше на турнірі. А ще мене не перестає дивувати, як Марта грає воллеї та смеші. Навіть коли все інше сиплеться, ці елементи продовжують працювати в автоматичному режимі.
    Варіанти жеребу є різними, навіть Плішкова. Зачекаємо.
    Коли дізнаємось?
    Ссылка
    relax-1984
    online
      relax-1984, 25.09.2020 12:40
    0
    Вот и хорошо!!! Немного более часа и основа Ролана. Даже с отданного сета нужно взять пищу для размышлений. А теперь начинается настоящий взрослый теннис. Удачи, Марта!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности