Марта Костюк впервые вышла в основную сетку Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Марта Костюк (№119 WTA) добыла путевку в основную сетку Ролан Гаррос.
В финале квалификации 18-летняя украинка, посеянная под вторым номером, обыграла 22-й номер посева Куруми Нару из Японии (№148 WTA).
Ролан Гаррос. Финал квалификации
Марта Костюк (Украина) – Куруми Нара (Япония) – 6:0, 1:6, 6:2
Отметим, что это было первое участие Костюк в финале отборочного турнира Открытого чемпионата Франции, соответственно и в основной сетке она сыграет впервые.
Ранее состоялась жеребьевка основы, по результатам которой своих соперниц узнали Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Катерина Козлова и Катарина Завацкая.
Марта узнает имя своей соперницы чуть позже.
Источник — Sport.ua
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Щось ця проблема починає повторюватися - треба терміново брати в команду психолога !
Пора із юніорок переходити у дорослий теніс.
Або хай Плішкова молиться.....
Сьогодні під кінець матчу трохи вдалося спіймати першу подачу, вперше на турнірі. А ще мене не перестає дивувати, як Марта грає воллеї та смеші. Навіть коли все інше сиплеться, ці елементи продовжують працювати в автоматичному режимі.
Варіанти жеребу є різними, навіть Плішкова. Зачекаємо.
На сьогодні треба ще молитися, щоб вона не потрапила в чверть до Еліни. Вірогідність цього доволі висока - одна третя.
Сьогодні під кінець матчу трохи вдалося спіймати першу подачу, вперше на турнірі. А ще мене не перестає дивувати, як Марта грає воллеї та смеші. Навіть коли все інше сиплеться, ці елементи продовжують працювати в автоматичному режимі.
Варіанти жеребу є різними, навіть Плішкова. Зачекаємо.
Костюк молодец, что не потеряла нити игры (особенно при счёте 4:2 в решающем счёте) и в последнем гейме уже смела японку с корта.
Мне показалось, что сегодняшний корт был быстрее, чем те на которых Марта играла до этого.
Костюк молодец, что не потеряла нити игры (особенно при счёте 4:2 в решающем счёте) и в последнем гейме уже смела японку с корта.
Мне показалось, что сегодняшний корт был быстрее, чем те на которых Марта играла до этого.
Жаль удалось посмотреть только 2 первых гейма второй партии. Показалось, что Нара очень неплоха... Сбитенький такой живчик с очень плотными ударами. Таким образом, с победой Марту над серьезным соперником, с выходом в основу РГ! С нетерпением жду продолжения!
Від надзвичайного тенісу в першому сеті до посереднього в другому і потім просто на зубах в третьому.
Марта така Марта. WTA така WTA.
Радує те, що Марта не розклеїлась. Радує гра в нє першому сеті, головне завдання тепер її відшукувати в основі найчастіше.
Сподіваємося на хороший жереб.
Марту точно ніхто не хоче отримати в суперниці.
Сьогодні під кінець матчу трохи вдалося спіймати першу подачу, вперше на турнірі. А ще мене не перестає дивувати, як Марта грає воллеї та смеші. Навіть коли все інше сиплеться, ці елементи продовжують працювати в автоматичному режимі.
Варіанти жеребу є різними, навіть Плішкова. Зачекаємо.
Від надзвичайного тенісу в першому сеті до посереднього в другому і потім просто на зубах в третьому.
Марта така Марта. WTA така WTA.
Радує те, що Марта не розклеїлась. Радує гра в нє першому сеті, головне завдання тепер її відшукувати в основі найчастіше.
Сподіваємося на хороший жереб.
Марту точно ніхто не хоче отримати в суперниці.
На сьогодні треба ще молитися, щоб вона не потрапила в чверть до Еліни. Вірогідність цього доволі висока - одна третя.
Або хай Плішкова молиться.....
Костюк молодец, что не потеряла нити игры (особенно при счёте 4:2 в решающем счёте) и в последнем гейме уже смела японку с корта.
Мне показалось, что сегодняшний корт был быстрее, чем те на которых Марта играла до этого.
Костюк молодец, что не потеряла нити игры (особенно при счёте 4:2 в решающем счёте) и в последнем гейме уже смела японку с корта.
Мне показалось, что сегодняшний корт был быстрее, чем те на которых Марта играла до этого.
Жаль удалось посмотреть только 2 первых гейма второй партии. Показалось, что Нара очень неплоха... Сбитенький такой живчик с очень плотными ударами. Таким образом, с победой Марту над серьезным соперником, с выходом в основу РГ! С нетерпением жду продолжения!
Щось ця проблема починає повторюватися - треба терміново брати в команду психолога !
Пора із юніорок переходити у дорослий теніс.
Сьогодні під кінець матчу трохи вдалося спіймати першу подачу, вперше на турнірі. А ще мене не перестає дивувати, як Марта грає воллеї та смеші. Навіть коли все інше сиплеться, ці елементи продовжують працювати в автоматичному режимі.
Варіанти жеребу є різними, навіть Плішкова. Зачекаємо.
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