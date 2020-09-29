Артем КРАВЕЦ: «Не успели развестись из-за карантина»

31-летний украинский форвард «Коньяспора» Артем Кравец признался, что не успел развестись с женой Анной из-за карантина. Сейчас пара думает о том, чтобы сохранить отношения.

«Смотрите, у нас была своя история, на которую повлияли расстояние и карантин. Где-то недопонимали друг друга на расстоянии. На данном этапе у нас хорошие отношения. У нас семья, дети. Мы не думаем о разводе. Все выяснили и сейчас думаем только о том, чтобы сохранить отношения, развивать их. Сейчас все отлично, Слава Богу!

Мы не успели развестись из-за карантина, но после него все наладилось», — рассказал Кравец.