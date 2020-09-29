Артем КРАВЕЦ: «Не успели развестись из-за карантина»

Сейчас пара думает о том, чтобы сохранить отношения

  • 29.09.2020 10:29
  • 1488 просмотров
  • 3 комментария
Артем КРАВЕЦ: «Не успели развестись из-за карантина»
© Instagram. Артем Кравец и Анна Кравец

31-летний украинский форвард «Коньяспора» Артем Кравец признался, что не успел развестись с женой Анной из-за карантина. Сейчас пара думает о том, чтобы сохранить отношения.

«Смотрите, у нас была своя история, на которую повлияли расстояние и карантин. Где-то недопонимали друг друга на расстоянии. На данном этапе у нас хорошие отношения. У нас семья, дети. Мы не думаем о разводе. Все выяснили и сейчас думаем только о том, чтобы сохранить отношения, развивать их. Сейчас все отлично, Слава Богу!

Мы не успели развестись из-за карантина, но после него все наладилось», — рассказал Кравец.

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Источник — Футбол 1/2/3

(13 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.09.2020 11:03
    0
    аоот оооит, 29.09.2020 10:59
    ето тип забивший валенсии в 95ом?
    Нет! В '82-ом!
    Ссылка
    аоот оооит
      аоот оооит, 29.09.2020 10:59
    -1
    ето тип забивший валенсии в 95ом?
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 29.09.2020 10:41
    +1
    Получил премию за 2 гола и сразу мир.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 29.09.2020 10:41
    +1
    Получил премию за 2 гола и сразу мир.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.09.2020 11:03
    0
    аоот оооит, 29.09.2020 10:59
    ето тип забивший валенсии в 95ом?
    Нет! В '82-ом!
    Ссылка
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