Ман Сити готов пожертвовать Зинченко ради Алабы

Украинский хавбек может покинуть «Манчестер Сити»

  • 29.09.2020 22:51
  • 3763 просмотра
  • 2 комментария
Ман Сити готов пожертвовать Зинченко ради Алабы
© ФК Манчестер Сити. Александр Зинченко

Манчестер Сити» во время нынешнего трансферного окна хочет подписать защитника «Баварии» Давида Алабу. Однако для того, чтобы осуществить трансфер Алабы, «Сити» нужно сначала продать Александра Зинченко.

Контракт Алабы с «Баварией» истекает летом 2021 года, и австриец не хочет продлевать соглашение. Поэтому «Бавария» готова продать своего игрока.

Альтернативой Алабе для «Манчестер Сити» является Николас Тальяфико из «Аякса», однако подписать аргентинца будет сложнее из-за нежелания голландского клуба продавать своего игрока.

Что касается Зинченко, то в его подписании заинтересована «Барселона», которая рассматривает украинца в качестве подмены Жорди Альбе.

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Источник — The Times

(24 голоса)

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Комментарии
    alexderjav
      alexderjav, 29.09.2020 23:01
    0
    Если Бавария продаст Алабу её оборона станет много лучше
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.09.2020 23:01
    0
    Было бы не плохо, все равно играть не дадут в мансити нормально
    Ссылка
    alexderjav
      alexderjav, 29.09.2020 23:01
    0
    Если Бавария продаст Алабу её оборона станет много лучше
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.09.2020 23:01
    0
    Было бы не плохо, все равно играть не дадут в мансити нормально
    Ссылка
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