Ман Сити готов пожертвовать Зинченко ради Алабы

Манчестер Сити» во время нынешнего трансферного окна хочет подписать защитника «Баварии» Давида Алабу. Однако для того, чтобы осуществить трансфер Алабы, «Сити» нужно сначала продать Александра Зинченко.
Контракт Алабы с «Баварией» истекает летом 2021 года, и австриец не хочет продлевать соглашение. Поэтому «Бавария» готова продать своего игрока.
Альтернативой Алабе для «Манчестер Сити» является Николас Тальяфико из «Аякса», однако подписать аргентинца будет сложнее из-за нежелания голландского клуба продавать своего игрока.
Что касается Зинченко, то в его подписании заинтересована «Барселона», которая рассматривает украинца в качестве подмены Жорди Альбе.
Источник — The Times
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