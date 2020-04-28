41 миллиард, салфетка Берлускони, отчет Дзакка. Как Шева переходил в Милан

Sport.ua – о самом знаковом трансфере в истории украинского футбола

  • 28.04.2020 11:08
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41 миллиард, салфетка Берлускони, отчет Дзакка. Как Шева переходил в Милан
© ФК Милан. Андрей Шевченко

Если итожить историю украинского футбола времен Независимости, то наиболее знаковой персоной на этом тле будет Андрей Шевченко. Нынешний главный тренер национальной сборной Украины уже с юных лет отличался недюжинным талантом, а в неполные 22 года считался лучшим форвардом Европы.

Ни до Шевы, ни после в украинской истории киевского «Динамо» не было игрока такого калибра. И это при том, что за «бело-синих» Андрей в первый (и главный) свой динамовский этап отыграл лишь пять сезонов. Сейчас можно лишь догадываться и предполагать, каких вершин достиг бы Шевченко в «Динамо», останься он в ведущем клубе страны. Но он решился на переход в «Милан», и именно в Италии прошли его лучшие годы, а он стал тем Шевченко, которого знают во всем мире. Сегодня мы вспомним подробности этого легендарного трансфера.

Как все начиналось

Недюжинные футбольные способности у Андрея легко просматривались уже в юном возрасте. Хрестоматийный пример – в далеком 1990 году в составе киевского «Динамо» 14-летний Андрей Шевченко выиграл международный турнир в Британии имени знаменитого форварда «Ливерпуля» Раша, став лучшим бомбардиром того мероприятия, да еще и получив из рук самого Иана в качестве подарка футбольные бутсы. Примерно в те же годы Андрей побывал и на международном турнире в Италии. Конкретно – в Милане. По его словам, увидев впервые в жизни стадион «Сан-Сиро», он не только бросил монетку на память в чашу стадиона, но и мысленно поклялся, что вернется на эту знаменитую арену в качестве игрока «россонери». Так и случилось в последствии. Хотя могло и не случиться. По многим причинам. Выделим лишь две главные из них: сложности становления футболиста Шевченко (назовем это так) и чуть позже – богатство выбора.

После того, как Андрей Шевченко из второй команды «Динамо» был переведен в первую, началось не только его стремительное профессиональное возмужание, но и появилась реальная возможность банально профукать свой талант. Сейчас в такой поворот уже практически нереально поверить, однако в середине девяностых было именно так. Не верите? Слово тогдашнему динамовскому тренеру Йожефу Сабо: «Талантливейший футболист, но портится страшно. Я уже столько с ним разговаривал - как отец, как старший товарищ. Уже и машину конфисковывал, забирал все. Ну что еще делать? Не ночует дома. Нарушает режим. Отсюда, может быть, и травмы. Шевченко курил, и сколько мне стоило сил, чтобы его от этого отучить! Сказал: «Как только станешь опять курить, тебя в команде не будет». Сколько мы с ним беседовали»...

Назвал тогда Йожеф Йожефович и одного из виновников такой ситуации: «Леоненко в то время имел влияние. Он обладал уникальной способностью взять молодого человека и подмять под себя. Вот когда Шевченко был во второй команде, Леоненко с ним не здоровался даже. Как только появился в первой, он его усадил к себе в машину и повез на базу».

Но ни «Леон», ни сигареты не помешали Андрею заблистать в «Динамо» в 18-летнем возрасте. В матче группового турнира Лиги чемпионов против «Баварии», проигранном киевлянами 1:4, Шевченко стал автором единственного мяча «бело-синих». Да и вообще, был единственным светлым пятном той команды. После игры с баварцами представители мюнхенского клуба предлагали президенту «Динамо» Григорию Суркису серьезные деньги за Шевченко, но получили категорический отказ.

Дальше – больше. В следующем сезоне Шева стал игроком основы «Динамо». Он уже освоился в команде, стал своим. В девятнадцать-то лет. Освоился и на международной арене. Отложились в памяти его голы датскому «Ольборгу» и не по годам зрелая игра на Кубке чемпионов Содружества в Москве. «Спартак» Романцева и «Алания» Газзаева очень хотели купить нашего мальчика, но «Динамо» даже слушать не хотело: не тот масштаб.

И правда: в «Динамо» возвращался Валерий Лобановский.

Становление

С возвращением Валерия Васильевича в родную команду прибавили абсолютно все футболисты. Но больше всех, наверное, именно Шевченко. Мэтр, в отличие от Сабо, смог достучаться до Андрея. Главного раздражителя – Леоненко – быстро убрали с первой команды. Лобановский начал делать ставку в атаке именно на Шеву. И не прогадал.

В 1997 году, в 21 год, об Андрее Шевченко на полный голос говорила вся футбольная Европа. Его «Динамо» геройствовало в Лиге чемпионов, а после незабываемой «спарки» с «Барселоной» лучшие клубы континента начали охоту за восходящей звездой. Уже тогда, осенью 1997-го, появился первый интерес «Милана». Помнится, в одной из наших газет «взорвали» информацию, что миланский клуб готов купить нападающего «Динамо» и сборной Украины Андрея Шевченко за 17 миллионов долларов. Григорий Суркис отреагировал оперативно: назвал это сообщение слухами, добавив, что отпускать Шевченко не собирается.

Но это уже были не слухи. Миланский суперклуб уже тогда всерьез заинтересовался быстрым и забивным нападающем киевлян. В выездной игре «Динамо» против «Барсы» действия Шевы «сканировали» селекционеры многих континентальных грандов. И «Милана» в том числе. Спустя много лет стал достоянием «общественности» отчет одного из тренеров «Милана» Гальбьяти, который следил на «Камп Ноу» именно за Андреем.

Вот что написал тогда прозорливый итальянец: «Шевченко очень силен физически. Быстрый. Моторный в дриблинге, классно работает с мячом. Обладает хорошим ударом с обеих ног. Умеет забивать голы, силен в игре головой. Может сыграть в атаке на нескольких позициях. Например, оттянутого форварда. Несмотря на его юный возраст, я был поражен тем, как легко ему все удается. Он развивается как игрок. Он футболист нового типа. Будет жаль, если он перейдет в какую-либо другую команду».

На том знаменитом матче за действиями Андрея наблюдали и более высокопоставленные функционеры «красно-черных». В частности, спортивный директор миланского клуба Ариедо Брайда. Кстати, этот человек из «Милана» - первый, с кем познакомился Андрей. В этом же году Брайда прилетал в Киев, чтобы лично посмотреть в деле Шевченко. Посмотрел. И не только посмотрел, но и после матча обменялся любезностями. Поговаривают, что Брайда подарил Андрею футболку «Милана». И пообещал чуть позже поговорить более обстоятельно.

Переговоры

С 1997-го начались конкретные долгоиграющие переговоры «Милана» и «Динамо» по поводу перехода Андрея Шевченко. То, что форварда нужно обязательно покупать, настаивал и тогдашний тренер «Милана» Дзаккерони. Вот что недавно вспомнил «Дзак» об интересе «россонери» к украинцу: «Шевченко был на радаре «Милана» задолго до своего перехода в 1999 году. Инициатива поступала еще от моего предшественника Фабио Капелло. Они вели его. В какой-то момент Сильвио Берлускони позвонил мне и сказал, чтобы я ехал на «Уэмбли» смотреть матч «Арсенала» с киевским «Динамо». Именно потому, что там играл Шевченко. Сильвио попросил меня после встречи сделать вывод, нужен ли Шевченко для «Милана». Я отправился в Лондон на личном самолете Берлускони вместе со своим помощником Стефано Агрести. На обратном пути в самолете я составил отчет и написал: «Совершенно необходимо приобрести».

Брайда и «первый после Бога» Адриано Галлиани долго «окучивали» Суркиса. Динамовский президент ожидаемо не хотел отпускать свой главный «бриллианта», но вскоре понял, что не отпустить не получится, ведь с Андреем «покупатели» работали и напрямую, суля, как и принято в подобных случаях, золотые горы. В частности, Андреем плотно занимался тогдашний селекционер «Милана», а нынешний гендир «Динамо» Резо Чохонелидзе. Поэтому в сложившейся ситуации для Григория Михайловича было главное – не продешевить.

Что же касается итальянцев, то перед ними было две задачи: сбить цену и не допустить появления на авансцене других серьезных покупателей. В частности, «Манчестер Юнайтед», который тоже приценивался к украинцу.

По большому счету, не в накладе остались и продавцы, и покупатели. Хотя, если судить с сегодняшних позиций, то больше выиграли, все-таки, миланцы, заполучившие, как вскоре выяснилось, лучшего нападающего мира.

Финал

Вопрос с деньгами был решен уже в 1998 году. Именно тогда, а не летом 1999-го, были подписаны все необходимые бумаги между «Миланом» и «Динамо» по поводу перехода Андрея Шевченко. Стороны договорились, что Шева присоединится к своей новой команде после того, как «Динамо» вылетит из еврокубков в сезоне 1998/1999. До сих пор не подтвержденной остается легенда, согласно которой президент «Милана» Сильвио Берлускони, услышав от своего динамовского коллеги сумму в 25 миллионов долларов (что равнялось 41 миллиарду итальянских лир), написал на салфетке: «Вы хотите меня разорить»?

Так это было или нет, но сейчас очевидно – «Милан» купил Шевченко если и не по дешевке, то в любом случае не переплатив. В 1999 году, после феерического выхода «Динамо» в полуфинал Лиги чемпионов, «Ювентус», «Парма» и «Манчестер Юнайтед» были готовы выложить значительно больше за динамовского самородка. Но поезд уже ушел. Не зря ведь «Милан» еще в декабре 1998-го провел для Шевы тщательное медобследование на своей загородной базе, а фото улыбающегося Андрея уютно разместилось на обложке клубного журнала «Милана».

Футбольной публике в качестве игрока «Милана» Андрей Шевченко был представлен 1 июля 1999 года. Украинский футболист подписал с миланским клубом контракт на пять лет с окладом один миллион сто тысяч долларов в год. Вот так и сбылась детская мечта Андрея Шевченко.

Сбылась и мечта «Милана», ведь с приходом Шевы знаменитый клуб обрел на долгие семь лет настоящего грозного форварда, который дотянулся до небес и лишь чуть-чуть не дотянул до того, чтобы отобрать у легендарного Нордаля лавры лучшего нападающего «Милана» всех времен.

Наверняка бы отобрал, если бы оставался на «Сан-Сиро» и дальше. Но в мае 2006-го Андрей, буквально глотая слезы, выдавил из себя, что покидает «Милан» ради «Челси».

Великая карьера подошла к концу. В Лондоне Шева не заиграл. И быстро это понял. Он осознал, что нельзя было поддаваться порыву, эмоциям, нельзя было, «чтобы английский язык оказался сильнее итальянского». Спустя два года Андрей попробовал вернуться в «Милан».

Но это был уже не тот Шева. Да и «Милан» оказался другим. Чужим и не таким красивым, как в 1999-м…

Валерий ВАСИЛЕНКО

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Источник — Sport.ua

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