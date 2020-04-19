Главная ошибка Сергея Реброва

Грозный дуэт динамовских нападающих Андрей Шевченко – Сергей Ребров очень высоко котировался в футбольной Европе. Им пророчили большое будущее в топ-клубах. И если Шевченко удалось построить блестящую карьеру на Западе, то его партнеру по «Динамо» - нет. И это очень печально, ведь по уровню таланта и работоспособности Сергей как минимум не уступал Андрею.

Скорее всего, в отличие от Шевы, у Реброва просто не получилось сделать правильный выбор. «Тоттенхэм» оказался совсем не тем местом, где Ребров мог выйти на новый уровень. Вместо ожидаемого похода за славой «Уайт Харт Лейн» превратился для украинского форварда на золотую клетку.

Сегодня мы вспомним все подробности перехода нынешнего наставника «Ференцвароша» в лондонскую команду, и почему у него там не получилось.

Ребров нарасхват

В 2000 году нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Сергей Ребров за 11 миллионов фунтов (почти 18 миллионов долларов) перешел в лондонский «Тоттенхэм». На тот момент этот трансфер стал для «шпор» рекордным. Но заиграть в новой команде Сергей не смог. За четыре года Ребров забил за «Хотспур» всего десять мячей. Из главной надежды «Тоттенхэма» Ребров очень быстро превратился в главное разочарование. Недавно его переход в лагерь «шпор» был признан худшим трансфером в истории лондонского клуба (по версии ЕSPN). А ведь начиналось все по-другому.

Несмотря на то, что в 1999 году динамовский атакующий кулак распался – Андрей Шевченко уехал покорять «Милан», на качестве игры Сергея Реброва отъезд партнера не сказался. Более того, уместно даже говорить, что игра Реброва расцвела по-новому. Сергей забивал как и прежде – то есть много, но наряду с этим проявил себя и как хороший плеймейкер, и как зрелый лидер коллектива. В общем, в сезоне «без Шевченко» Ребров забил во всех турнирах тридцать мячей. В сорока поединках. Прекрасный результат! Из этих тридцати голов третья часть была забита в еврокубковых встречах. Стало быть, Сергей оставался одним из топовых нападающих Европы.

Понятное дело, многие континентальные клубы хотели ангажировать одиннадцатого номера «Динамо». Был интерес со стороны итальянских коллективов. В частности, очень много писали о «Милане» - мол, как было бы хорошо, если бы в «россонери» воссоединилась знаменитая динамовская парочка. Сложно сказать, насколько предметным был интерес миланцев, и был ли он вообще. К тому же, сам Ребров еще тогда заявлял, что ему «игра итальянских команд почему-то не нравится».



ФК Динамо. Сергей Ребров и Андрей Шевченко

А вот интерес британских клубов был самый что ни на есть реальный. В услугах Реброва был заинтересован «Глазго Рейнджерс». А еще – два лондонских клуба: «Арсенал» и «Тоттенхэм». Первый вариант Сергеем и «Динамо» наверняка не рассматривался в качестве серьезного – шотландская Премьер-лига на тот момент уже не была конкурентной средой, да и «рейнджеры» перестали быть коллективом европейского уровня. А вот «Арсенал» - очень даже хороший вариант. По словам Реброва, Олег Лужный, играющий тогда за команду Венгера, не раз и не два уговаривал своего бывшего партнера по «Динамо» выбрать именно «канониров». Но Сергей партнера не слушал. Он слушал свою интуицию. И она ему подсказывала, что самый оптимальный вариант – «Тоттенхэм». Почему? Да хотя бы потому, что, в отличие от «Арсенала», руководство «шпор» было весьма настойчивым в своих попытках приобрести именно Реброва.

Кроме того, тогдашний наставник «Хотспур» Джордж Грэм клятвенно обещал, что Реброву уготовано не только стопроцентное место в основном составе команды, но и роль одного из лидеров, вокруг которого будет строиться новая команда с новыми амбициями. Наверное, все это, и еще кое-что, подкупило Сергея. И он выбрал «Тоттенхэм».

Переговоры, условия

«Тоттенхэм» следил за игрой Реброва не один месяц. Как скажет сам футболист на последней пресс-конференции в Киеве перед вылетом в Лондон, еще зимой 1999-го ему звонил наставник лондонцев, чтобы поговорить о возможном сотрудничестве. Грэму понравилось тогда, что Ребров пытался говорить по-английски. А Реброву понравилось, что на него серьезно рассчитывают.

К тому же, лондонцам очень был нужен классный нападающий: после ухода из команды Юргена Клинсмана статусных игроков в «Хотспур» практически не осталось. Импонировала игра Реброва и спортивному директору «Тоттенхэма» Дэвиду Плиту. Летом 2000-го функционер лично прилетал в Киев, чтобы убедить Реброва перебраться на Туманный Альбион. И вместе с тем убедить «Динамо» отпустить своего ведущего футболиста. Прилетал Ребров и в Лондон, в гости к Плиту. И старина Дэвид сумел убедить украинскую звезду, что «Тоттенхэм» - очень амбициозный проект.

Еще одним козырем, сыгравшим в пользу перехода Реброва в «Тоттенхэм», были финансовые условия. На то время «шпоры» не входили в ведущий квартет английских команд, однако с финансами в клубе был полный порядок. Словом, могли себе позволить. Даже то, что не мог себе позволить «Арсенал».

Переговоры между «Динамо» и «Тоттенхэмом» по поводу трансфера Реброва шли туго. В отличие от переговоров между лондонским клубом и самим футболистом: эти две стороны все утрясли между собой за полчаса. Проблемой было не нежелание киевлян отпускать своего ведущего исполнителя, а цена вопроса. «Тоттенхэм» изначально предлагал пять миллионов фунтов, Киев хотел 12 миллионов. Как рассказывал позже агент Реброва Шандор Варга, «в «Тоттенхэме» тогда самый дорогой футболист, игрок сборной Англии, стоил 5 млн фунтов. А Сергея купили за 11-ть! Конечно, сэр Алан Шугар, как настоящий еврей, торговался с Суркисом до последнего».

Как было упомянуто выше, деньги у «шпор» водились. Но 11 миллионов фунтов – это было действительно много. Пять миллионов, о которых говорил Варга – это цена Леса Фердинанда. А тут сразу в два раза больше. На тот момент Ребров был самым дорогим трансфером не только «Тоттенхэма», но и всей АПЛ. Но собственник «Хотспур» пошел на такой шаг, так как обещал болельщикам серьезное приобретение и борьбу за титул.

Помимо «Динамо», не в накладе от этого трансфера был и сам нападающий. По имеющейся информации, в качестве подъемных Ребров получил два миллиона фунтов. А зарплату ему «положили» тоже статусную: 24 тысячи фунтов стерлингов в неделю. Что ж, после трансферной саги оставалось надеяться, что Ребров попал именно туда, куда надо.

Начиналось «за здравие»

3 июня 2000 года, на первой пресс-конференции в Лондоне, Ребров, новоиспеченный футболист «Тоттенхэма», скажет следующее: «Я пришел сюда, чтобы стать первым, и «Тоттенхэм» будет чемпионом Англии. Но эта мечта осуществиться только в том случае, если в команде останется ведущий защитник Сол Кемпбэлл. Я прошу Сола не уходить». По тону заявления можно сказать, что это слова не мальчика, а мужа, человека, знающего себе цену.

Ребров достаточно быстро освоился в коллективе. У него не было проблем в общении с новыми партнерами. Поначалу его английский хромал, но затем клуб нанял ему преподавателя, и одноклубники уже не ржали после того, как Ребров давал блиц-интервью тамошней прессе.

Налаживалось все и в бытовом плане. Вскоре к Сергею в Лондон прилетела и жена с сыном. Ребров, самый высокооплачиваемый игрок «шпор», мог себе позволить купить дом в одном из престижных районов британской столицы. И в этом вопросе ему помог клуб. Под покупку жилья Шугар выделил Сергею кредит, который футболист погасил за полгода. Дмитрий, сын Реброва, выучил английский наверняка быстрее отца – в Лондоне пошел в первый класс, затем в детскую школу «Тоттенхэма». В структуре этого клуба он занимается до сих пор.

Все нормально на «личном фронте» было и у Сергея. Он долгое время жил вместе со своей первой женой Людмилой. А иногда мог позволить себя «отвлечься» на Ани Лорак.

Неплохо все обстояло и на футбольном поле. В первый сезон, при Грэме, Ребров правда был игроком основы. Забивал не так часто, как в «Динамо», но десятью мячами в дебютном сезоне отличился.

Закончилось – «за упокой»

Но в марте 2001-го Джордж Грэм был вынужден покинуть пост главного тренера «шпор». Покинул клуб и Алан Шугар, который продал свою часть акций. Ушел и Кемпбэлл, которого так просил остаться Ребров. Пришел новый собственник (Леви), пришел и новый тренер. И вот теперь для Реброва настали смутные времена. С Гленном Ходдлом, новым рулевым «Хотспур», отношения у Сергея не сложились изначально. Шотландец привел с собой новых игроков, на украинца не рассчитывал. Но все-таки шанс Реброву давал: не часто, но тем не менее.

Под руководством Ходдла Ребров провел 36 матчей (неполных, но все же), забил четыре гола. А вот конкуренты Реброва – Фердинанд и Шерингем – забили каждый по 13 мячей.



ФК Тоттенхэм. Тедди Шерингем

В сезоне 2001/2002 Ребров оказался в глубоком запасе. Всего в команде был переизбыток нападающих – целых шесть, и украинец был последним в этом списке. Поэтому не удивительно, что пришлось уходить. Ребров хотел остаться в АПЛ, но клуб, потративший на футболиста столь серьезные деньги, хотел его выгодно продать – не менее, чем за пять миллионов. Но за такие деньги никто не хотел покупать проблемного нападающего. Деньги нашлись лишь у «Фенербахче», и то лишь на полуторагодовую аренду.

Ребров корень всех своих бед видел в фигуре наставника «шпор». «У меня было очень много друзей в «Тоттенхэме», и все они были прекрасными футболистами», - вспоминал позже Ребров. – «Но при Ходдле никто из нас не демонстрировал своих лучших качеств. Гленн Ходдл - единственная причина, почему я не играл в «Тоттенхэме».



Твиттер Тоттенхэма

Увы, но после отставки одиозного шотландца Ребров не вернулся в «Тоттенхэм». На него там попросту не рассчитывали. И поступать именно так могли себе позволить, ведь Ребров ни в турецкой аренде (всего четыре гола), ни в «ссылке» в «Вест Хэм» (отличился лишь дважды) не смог убедить клуб, которому принадлежал его контракт, в своей нужности. Ребров не смог проявить в Лондоне не только своего бомбардирского таланта, но и лидерских функций. Одним словом, он не смог привить «Хотспур» лидерского статуса: команда так и осталась середняком.

В итоге по прошествии пяти лет, летом 2005-го, Сергей Ребров в статусе свободного агента вернулся в «Динамо».

В родной команде Сергей еще не раз подтвердит свое высокое реноме забивалы – выиграет очередной чемпионский титул, станет лучшим футболистом чемпионата страны. Но это будет уже другой Ребров – доигрывающий, идущий с ярмарки. Шанс стать одним из лучших футболистов континента, стать в один ряд с Шевченко Сергей все-таки упустил. В этом отчасти виноват «Тоттенхэм», отчасти виноват и сам Сергей.

Наверное, он сам все осознает и понимает, хотя и говорит, что в его переходе в «Хотспур» нет ошибки. К сожалению, есть. Это наверняка самая большая ошибка футболиста-Реброва.

Валерий ВАСИЛЕНКО

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