С элементами детектива: как в 2003-м Блохин возглавил сборную Украины

Олег Блохин до сих пор является самым успешный тренером в истории сборной Украины. После ЧМ-2006 Олега Владимировича вознесли в ранг уже не только гениальных игроков, но и таких же тренеров. Однако назначение Блохина на должность наставника «сине-желтых» проходило совсем в иных тонах. Да и отнюдь не все были рады такому назначению. Давайте сейчас вспомним подробности того, ставшего уже легендарным, события.

Прелюдия

10 сентября 2003 года в последнем туре отборочного турнира на Евро-2004 сборная Украины на выезде уступила сборной Испании 1:2 и лишилась шансов на поездку на Евро. По итогам отбора «сине-желтые» заняли в группе лишь третье место. А задача перед тренерским штабом во главе с Леонидом Буряком ставилась конкретная: добыть путевку на чемпионат континента. Задачу решить не удалось, и Буряк после поражения сборной в Эльче оперативно подал в отставку. Интересно, что за несколько дней до этого события – 27 августа – исполком ФФУ принял решение оставить Буряка на должности наставника главной команды страны. Дело в том, что игра сборной под руководством Леонида Иосифовича вызывала много критики, причем повсеместной. Да если бы только игра – ведь и результата-то не было. Тогда подавляющее большинство членов исполкома выразили недоверие Буряку: 27 человек проголосовали против того, чтобы он вывел команду на решающую игру против Испании. За Буряка высказались всего трое. Но и этого хватило, чтобы тренер продолжил свою работу. Так как до начала голосования члены исполкома договорились между собой, что Буряк потеряет работу лишь в случае полного вотума недоверия, стало быть, Леонид Иосифович продлил на несколько дней свои хождения по мукам.



Леонид Буряк

Но от судьбы не уйдешь – испанцы оказались сильнее, и Буряк не стал вновь искушать судьбу и ушел сам, до истечения срока контракта (его договор с ФФУ истекал в октябре 2003-го).

Спустя неделю после фиаско сборной Украины в Эльче на экстренном заседании исполкома ФФУ сборная Украины обрела нового рулевого. Но им стал не иностранец, о чем публично заявлял и заверял глава Федерации футбола страны Григорий Суркис, а Олег Блохин. О самой процедуре «выборов» и голосования – чуть позже. Сейчас поговорим о непростой ситуации в футбольном «хозяйстве» Украины после отставки Буряка и перед назначением Блохина.

Провал операции «иностранный тренер»

Дабы лучше разобраться в вопросе, давайте отступим назад на два года и перенесемся в 2001-й – в тот его отрезок, когда Валерий Лобановский ушел из сборной. Это решение именитый тренер принял после оглушительного поражения от немцев в стыковых матчах за право играть на ЧМ-2002. Уже тогда, в конце 2001 года, президент ФФУ Суркис заявлял, что нашей сборной нужна новая кровь. И не только на поле, но и на тренерской скамье. И не заявлял, но и действовал.

В средине декабря в столицу Украины для переговоров с ФФУ прибыл именитый тренер Мирослав Блажевич. Сразу из аэропорта Борисполя бронзового призера ЧМ-1998 увезли в Конча-Заспу, где он провел четырехчасовые переговоры с Григорием Суркисом. Итогом этих переговоров стало предварительное соглашение между сторонами о том, что Блажевич возглавит сборную Украины. Футбольная общественность приняла это сообщение за чистую монету. И с невероятным воодушевлением. Но не тут-то было. Спустя несколько дней после встречи Мирослава и Григория, главным тренером сборной Украины стал Леонид. Тот, который Буряк. Кандидатуры Блажевича на исполкоме, выбирающем Буряка, не было. Как и любой другой, окромя Леонида Иосифовича.



Мирослав Блажевич

Такой «бросок» Блажевича от ФФУ понравился далеко не всем из нашей футбольной тусовки. Более того, противостояние по оси ФФУ («Динамо», Киев) – ПФЛ («Шахтер», Донецк) снова заострилось. Руководители Профессиональной Лиги открыто ратовали за иностранца во главе нашей сборной, а тут Буряк.

После фиаско Леонида Буряка на посту рулевого «сине-желтых», Григорию Суркису нужно было спасать свою репутацию. И президент федерации вновь заговорил о приглашении иностранного тренера. Желательно – «со славянскими корнями». Снова возникла кандидатура Мирослава Блажевича.

Наряду с экс-тренером сборной Хорватии, в качестве претендентов на пост наставника нашей сборной назывались француз Трусье и итальянец Дзаккерони. Причем назывались не где-либо как, а самим главой ФФУ. Но 18 сентября был утвержден не кто иной, как Олег Блохин. Причем вновь на безальтернативной основе. На том памятном заседании исполкома ФФУ, когда назначали Блохина, присутствовали лишь 11 его членов (из 30-ти). Остальные голосовали в телефонном режиме. В итоге 25 человек высказались за кандидатуру Блохина, двое воздержались, а еще трое по каким-то важным причинам не смогли проголосовать.

Веское слово «Папы»

Что же случилось такого за эту неделю с «хвостиком» - после отставки Буряка и тотальной «артподготовки» в виде «следующий тренер сборной обязательно будет иностранцем» - что исполком ФФУ так легко «подмахнул» кандидатуру неиностранца? И почему возникла кандидатура именно Блохина? Случилось следующее.

По данным наших инсайдов, Григорий Суркис тогда действительно склонялся к кандидатуре «легионера». Ну, как склонялся: не то чтобы горел желанием, но постоянные провалы украинских тренеров вынуждали Григория Михайловича сделать ход конем. Из трио Блажевич – Трусье – Дзаккерони Суркису больше всего импонировал экс-наставник Хорватии. Очень может быть, что Мирославу таки удалось бы со второй попытки возглавить нашу национальную команду, но в дело вмешалась политика. Большая политика.



ФК Динамо

Олег Блохин никогда не скрывал своих амбиций – ни футбольных, ни политических. Он – настоящая знаковая фигура для нашей страны, поэтому для многих было невдомек, почему лучший футболист в истории киевского «Динамо» никоим образом не соприкасается со своим клубом в эпоху Независимости. Ответ на этот вопрос – слишком прост, чтобы считаться тайной за семью печатями: до поры до времени Суркисы видели в Блохине своего конкурента, а не соратника-сторонника. Помнится, во время выборов в Верховную Раду 1998 года Григорий Суркис баллотировался в парламент страны по спискам СДПУ(о). Тогда социал-демократы вовсю эксплуатировали бренд киевского «Динамо». У Блохина это вызывало нескрываемую изжогу. В одном из интервью он не без ехидства заметил, что Суркис с однопартийцами более достойны динамовской футболки, нежели он, динамовская легенда. Тогда, в конце девяностых, будущий главный тренер сборной Украины и киевского «Динамо» был так же далек от Суркисов, как декабристы от народа. Блохин тогда был ближе к Павлу Лазаренко, с партией которого «Громада» попал под купол Рады. Далее у Олега Владимировича была «Батькивщина», затем – компартия, и лишь потом – СДПУ(о). Но сейчас о сентябре 2003-го.

В то время народный депутат Украины Олег Блохин входил во фракцию СДПУ(о), хотя в Верховную Раду попал по спискам партии Симоненко. Для многих стал неожиданностью уход Блохина в октябре 2002-го из коммунистической фракции в «объединенную». Но на самом деле ничего неожиданного в том нет. СДПУ(о) – откровенно пропрезидентская партия, а с тогдашним Президентом Украины Леонидом Кучмой Блохин был знаком не один год. Во всяком случае, так утверждают наши посвященные источники. По их информации, именно Леонид Данилович способствовал сближению Григория Михайловича и Олега Владимировича. И вот в середине сентября 2003-го, после отставки Буряка, именно Блохин, а не Суркис, решил «ходить лошадью». Вроде бы как Блохин попросил Кучму замолвить за него словечко перед Суркисом. И Президент «подписался».

Очередь ходить конем Суркиса

Суркис отказать Гаранту не мог. Но в то же время Григорий Михайлович понимал, что некоторые члены исполкома ФФУ могут «забанить» кандидатуру Блохина. В частности, президент ПФЛ Равиль Сафиуллин и гендиректор Лиги Анатолий Попов. Суркису очень не хотелось конфликта по этому поводу, поэтому он и попросил «пэфээловцев» не голосовать против, а хотя бы воздержаться. Мол, что я могу сделать, если просит сам «Папа».

В итоге голосование за Блохина прошло без сучка и задоринки. Чтобы хоть как-то выйти из неловкой ситуации по поводу обещанного тренера-иностранца, Суркис сказал, что, мол, «надеюсь, вас в своих ожиданиях не обманул, так как тренер Блохин - со славянскими корнями, и по сути мы можем его считать западным тренером, так как он ни одного дня не тренировал украинскую команду». Отмазка – не фонтан, конечно, но ничего иного тогда глава ФФУ не придумал.



УАФ. Олег Блохин и Андрей Баль

Нашли выход и со следующей непростой ситуации. Дело в том, что народный депутат страны по закону не имел права совмещать свои обязанности с какой-либо иной работой. И Олег Блохин стал главным тренером сборной Украины по футболу на общественных началах. То есть, за свою работу в сборной он не получал зарплату. Во всяком случае, так было записано в его контракте с ФФУ. Так ли это было на самом деле – другой вопрос.

На первой же пресс-конференции в статусе новоиспеченного наставника сборной Украины Олег Блохин категорическим тоном заявил, что выведет свою команду на ЧМ-2006 напрямую, минуя сито плей-офф. Тогда эти слова вызвали, в лучшем случае, улыбку. Эта улыбка постепенно превращалась в злобный оскал, когда «сине-желтые» под руководством Олега Владимировича теряли лицо в товарищеским поединках (чего стоит хотя бы серая ничья со сборной Ливии). Поговаривают, что Григорий Суркис не раз и не два пожалел, что назначил на столь ответственный пост тренера, не имеющего необходимого опыта.

Но отбор на Мундиаль 2006 года и выступление нашей национальной команды на полях Германии завершились триумфом Олега Блохина.

Хотя это уже совсем другая история...

Валерий ВАСИЛЕНКО