Яремчук попросил трансфер и уже ведутся переговоры с новым клубом

Журналист Игорь Цыганык пообщался с украинским форвардом «Гента» Романом Яремчуком и подтвердил, что футболист принял решение покинуть клуб.

О возможной новой команде информации нет.

«Правда в том, что он попросил трансфер и переговоры с клубом идут тяжело. Клуб Яремчук не назвал. Роман с небольшим повреждением вышел на первый матч с «Динамо» и усугубил повреждение».

«До конца трансферного окна он не будет выступать за «Гент», потому что идут переговоры о трансфере. Думаю, до конца недели узнаем больше об этом», - сказал Цыганык.

«Гент» неудачно начал новый сезон чемпионата Бельгии, набрав 6 очков в 7-ми турах.