Яремчук попросил трансфер и уже ведутся переговоры с новым клубом

Украинский форвард готов покинуть Бельгию

  • 29.09.2020 14:29
  • 5557 просмотров
  • 5 комментариев
Яремчук попросил трансфер и уже ведутся переговоры с новым клубом
© twitter.com/KAAGent

Журналист Игорь Цыганык пообщался с украинским форвардом «Гента» Романом Яремчуком и подтвердил, что футболист принял решение покинуть клуб.

О возможной новой команде информации нет.

«Правда в том, что он попросил трансфер и переговоры с клубом идут тяжело. Клуб Яремчук не назвал. Роман с небольшим повреждением вышел на первый матч с «Динамо» и усугубил повреждение».

«До конца трансферного окна он не будет выступать за «Гент», потому что идут переговоры о трансфере. Думаю, до конца недели узнаем больше об этом», - сказал Цыганык.

«Гент» неудачно начал новый сезон чемпионата Бельгии, набрав 6 очков в 7-ми турах.

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Источник — Циганик LIVE

(27 голосов)

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Комментарии
    vitaly78
      vitaly78, 29.09.2020 15:29
    -1
    Если даже и правда, то скорее всего это Динамо
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 29.09.2020 15:10
    +1
    І знову Циганик. Забороніть йому писати свої власні здогадки...
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 29.09.2020 15:02
    0
    Безус и Пластун тоже должны уходить из Гента. Гент всё, точно вылетит в лигу ниже.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 29.09.2020 14:52
    -2
    Давай в Зарю
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 29.09.2020 14:35
    +4
    А цыганык, все понятно
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 29.09.2020 14:35
    +4
    А цыганык, все понятно
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 29.09.2020 15:10
    +1
    І знову Циганик. Забороніть йому писати свої власні здогадки...
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 29.09.2020 15:02
    0
    Безус и Пластун тоже должны уходить из Гента. Гент всё, точно вылетит в лигу ниже.
    Ссылка
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